Рада будет рассматривать всю неделю правки в законопроекты о земле, - нардеп "Голоса" Железняк
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Парламент может рассматривать всю неделю два законопроекта о рынке земли №2194 и №2195, поскольку "Батькивщина" и ОПЗЖ настаивают на поправках.
Об этом рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У меня сегодня был разговор с коллегами из "Батькивщины", ОПЗЖ и других политических сил. Я так понимаю, что они настроены дальше продолжить обсуждение этих поправок. Честно говоря, пока выглядит так, что всю неделю будет рассмотрение поправок, а правящая коалиция будет собирать так называемые внеочередные заседания или в перерыве, или после окончания пленарного дня", - рассказал Железняк.
По его словам, парламент сейчас рассмотрел лишь 5% от поправок к двум законопроектам - 160 из 3700.
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