РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12093 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Рынок земли
928 15
ВР (28825) земельная реформа (292) Железняк Ярослав (341)

Рада будет рассматривать всю неделю правки в законопроекты о земле, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада будет рассматривать всю неделю правки в законопроекты о земле, - нардеп

Парламент может рассматривать всю неделю два законопроекта о рынке земли №2194 и №2195, поскольку "Батькивщина" и ОПЗЖ настаивают на поправках.

Об этом рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня сегодня был разговор с коллегами из "Батькивщины", ОПЗЖ и других политических сил. Я так понимаю, что они настроены дальше продолжить обсуждение этих поправок. Честно говоря, пока выглядит так, что всю неделю будет рассмотрение поправок, а правящая коалиция будет собирать так называемые внеочередные заседания или в перерыве, или после окончания пленарного дня", - рассказал Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что Украина этим летом проведет реформу земли, СБУ и судебной системы, - поверенная США Квин

По его словам, парламент сейчас рассмотрел лишь 5% от поправок к двум законопроектам - 160 из 3700.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3846
показать весь комментарий
17.03.2021 11:05
+2
Без змин в конституцию все проголосовавшие пойдут на нары как подельники с консфискацией. И скорее раньше чем позже. Но уже после развала государства барыг и ждунов. Конец приближается цены это как барометр.
показать весь комментарий
17.03.2021 10:59
+1
Закон о земле в редакции СН вообще нαχ не нужен.
показать весь комментарий
17.03.2021 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закон о земле в редакции СН вообще нαχ не нужен.
показать весь комментарий
17.03.2021 10:53 Ответить
Слава богу, отже дєпутани не встигнуть розглянути питання про скасування переходу на літній час. І з 25 березня ми отримаємо додаткову годину після роботи світлої доби. Юля маладєц.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:02 Ответить
Люди сотнями гибнут, вакцина липовая, денег в бюджете нет...Но главное...УСПЕТЬ ОФОРМИТЬ ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ ДО ВЫХОДА ФИЛЬМА Bellingcat...Не из-за летнего времени они так спешат...
показать весь комментарий
17.03.2021 11:30 Ответить
І будемо ми радіти цьому списку до безкінечності.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:03 Ответить
Без змин в конституцию все проголосовавшие пойдут на нары как подельники с консфискацией. И скорее раньше чем позже. Но уже после развала государства барыг и ждунов. Конец приближается цены это как барометр.
показать весь комментарий
17.03.2021 10:59 Ответить
для открытия земельного рынка по паям никакого изменения в конституции не требуется, а всего лишь отменить преступный мараторий и все)
показать весь комментарий
17.03.2021 11:45 Ответить
Есть обиг земель как во Франции и остальной Европе,а с рынком это на Магадаскар где на родючих землях голод и нищета после рынка. Выращивают тех. сырье и вывозят на переработку, а завозят продовольствие. Свой фермер это рабочие места и безпека от корпораций и продажных слуг.
показать весь комментарий
17.03.2021 14:08 Ответить
Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3846
показать весь комментарий
17.03.2021 11:05 Ответить
Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9211
показать весь комментарий
17.03.2021 11:08 Ответить
Тобі нагадать хто протіг закон про розпродаж землі?
показать весь комментарий
17.03.2021 11:15 Ответить
Этих кабанчиков откармливают чтобы потом раскулачить в пользу транснациональных корпораций, связанных с банкирами сионист-глобократами.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:36 Ответить
Ні війни, ні пандемії. Чим же моностаду зайнятися, як не продовженням дерибану?
показать весь комментарий
17.03.2021 11:05 Ответить
Ще ж можна ваучери на землю роздать, на манер чубайсовських. Тоже профітна карусєль вийде.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:31 Ответить
сначала согласно земельному кодексу раздайте землю людям а потом правьте ...
показать весь комментарий
17.03.2021 11:43 Ответить
 
 