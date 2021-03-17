Программа помощи по частичной безработице будет сфокусирована на "красных зонах", - замглавы ОП Свириденко

Программа помощи по частичной безработице будет доработана и сфокусирована на "красных зонах".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы Офиса Президента Юлия Свириденко.

"Мы модифицируем программу по частичной безработице. Сфокусируем ее на "красные зоны" и, в первую очередь, на те КВЭДы, которые наиболее пострадали от введения карантинных мер", - отметила она.

По словам Свириденко, программой воспользовались 365 тыс. сотрудников.

Выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий на время карантина предполагает закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

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