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Новости Политика Украины
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ВР (28825) голосование (1381) кнопкодавство (102) Качура (168)

В Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку: "Просто ставишь теплую подушечку и она работает"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде уже придумали способ

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что сенсорную кнопку, которая используется при голосовании в парламенте, "можно обмануть".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я купил... такую подушечку, которая нагревается. И просто ставишь теплую подушку и она работает, эта сенсорная кнопка", - отметил депутат.

На уточнение, означает ли это, что депутаты таким образом могут "кнопкодавить", Качура сказал: "Я однозначно уверен в том, что, не знаю как "кнопкодавить", но сенсорную кнопку можно обмануть".

Как известно, со 2 марта в Верховной Раде заработала "сенсорная кнопка", которая должна предотвратить неперсональное голосование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разумков показал, как работает в Раде новая сенсорная кнопка: Вопрос кнопкодавства решен. ВИДЕО

Председатель ВР Дмитрий Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство по усилению ответственности за неперсональное голосование. По его словам, все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые фиксировали бы возможно неперсональное голосование.

Кроме того, Разумков предложил вернуться к тому размещению депутатских фракций и групп, которое было во время распределения мест между ними в начале работы нынешнего созыва парламента, а все остальные места отключить от системы "Рада".
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Топ комментарии
+23
Ход мыслей моносброда направлен исключительно в направлении "********" В Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку: "Просто ставишь теплую подушечку и она работает" - Цензор.НЕТ 8081
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17.03.2021 11:19
+15
Та жулью сидящему в Раде надо по два надзирателя с плётками за спиной и то они умудрятся дурить людей ... В Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку: "Просто ставишь теплую подушечку и она работает" - Цензор.НЕТ 1753
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17.03.2021 11:18
+12
Тот случай, когда в Раде собрались мошенники, вместо чтения поправок, они думают как обмануть)
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17.03.2021 11:28
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Та жулью сидящему в Раде надо по два надзирателя с плётками за спиной и то они умудрятся дурить людей ... В Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку: "Просто ставишь теплую подушечку и она работает" - Цензор.НЕТ 1753
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17.03.2021 11:18 Ответить
ты опять тут старая ишачка! ты гнида голосовала за уродов, а теперь недовольная))) странно
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17.03.2021 11:21 Ответить
Ну ты и дурак У Раді вже вигадали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку: "Просто ставиш теплу подушечку і вона працює" - Цензор.НЕТ 1712когда ты уже врубишься ,что никто ,никогда ни за тебя ,ни за Баругу с шайкой тут ни голосовал .. У Раді вже вигадали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку: "Просто ставиш теплу подушечку і вона працює" - Цензор.НЕТ 7167
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17.03.2021 11:44 Ответить
из-за такой мрази как ты и подобного тебе быдла73 Украина 30 лет в потерпевших. ты тупое быдло голосуешь за быдло, кукарекаешь "уря зилинский наш призиденть!" а на следующий день скулишь и жалуешься.
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17.03.2021 11:57 Ответить
Акстись шизойд У Раді вже вигадали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку: "Просто ставиш теплу подушечку і вона працює" - Цензор.НЕТ 5105Барыга 30 лет рылом у корыта а виноват Зеленский У Раді вже вигадали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку: "Просто ставиш теплу подушечку і вона працює" - Цензор.НЕТ 5105иди срочно на укол а то выяснится ,что Зеленский Карфаген разрушил ..
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17.03.2021 12:00 Ответить
ты чмошное ничтожество, усвой, мне при всех и всегда отлично, от Лени до Моники, и я никого не обвиняю. это ты старая вафлистка выбираешь себе чудо, а потом скулишь, как тебе плохо нищеброду на земле. а с вас дебилов я прикалываюсь, и чем вам хуже, тем смешней.
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17.03.2021 14:11 Ответить
Так то что тебе идиоту при всех и всегда колят одни и те же препараты от шизофрении это правильно У Раді вже вигадали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку: "Просто ставиш теплу подушечку і вона працює" - Цензор.НЕТ 7413но вот только не ты прикалываешься а тебе вкалывают а это несколько разные вещи ... У Раді вже вигадали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку: "Просто ставиш теплу подушечку і вона працює" - Цензор.НЕТ 4084
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17.03.2021 14:27 Ответить
Тот случай, когда в Раде собрались мошенники, вместо чтения поправок, они думают как обмануть)
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17.03.2021 11:28 Ответить
Молодцы, ну веть не зря свой хлеб едят!
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17.03.2021 11:45 Ответить
А ты каким боком к украинской раде?Может ты блевотина коцапская?😂🌷
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17.03.2021 12:03 Ответить
Зачем она вообще нужна? Достаточно требования, что бы сама кнопка для голосования в момент окончания времени была зажата. Т.е. для голосования кнопку нужно зажать и держать до конца. Отпустил - голос не учитывается.
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17.03.2021 11:19 Ответить
ну вони ж узяли те, що до них придумали. самі не думали. хоча з самого початку люди писали, що щось тепле може запросто замінити палець. специ не вірили.
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17.03.2021 11:26 Ответить
спичку вставят, будет нажата
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17.03.2021 11:32 Ответить
Хм… Да... Нужно менять на антивандальное исполнение.
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17.03.2021 11:34 Ответить
Так они её зажмут чем угодно. как раньше... Этот вариант не подходит !
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17.03.2021 12:39 Ответить
Ход мыслей моносброда направлен исключительно в направлении "********" В Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку: "Просто ставишь теплую подушечку и она работает" - Цензор.НЕТ 8081
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17.03.2021 11:19 Ответить
киве будет проще. у него и тёплая подушечка и тёплые булки всегда под руками )
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17.03.2021 11:20 Ответить
"Просто ставишь теплую подушечку и она работает"В Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку: "Просто ставишь теплую подушечку и она работает" - Цензор.НЕТ 5191
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17.03.2021 11:20 Ответить
скоріш за все мова йде за рукокгрелки.
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17.03.2021 11:27 Ответить
Нардепы - всадники технического апокалипсиса
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17.03.2021 11:20 Ответить
А на смартфоне подушечка работает на сенсоре?
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17.03.2021 11:23 Ответить
нет
сенсор стартует от электростатики тела. поэтому ни мертвые ни теплые подушечки телефон не разблокируют
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17.03.2021 11:38 Ответить
Рада - по ментальности сродни тюрьме.
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17.03.2021 11:29 Ответить
Придурки купите китайские замки со сканером отпечатка пальца и запрограммируйте каждую кнопку на конкретного дегенерата, будет дешево и эффективно !
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17.03.2021 11:29 Ответить
То буде занадто просто. Не напиляєш на "розробках" У Раді вже вигадали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку: "Просто ставиш теплу подушечку і вона працює" - Цензор.НЕТ 4822
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17.03.2021 11:38 Ответить
Это тоже легко обходится. Сканится отпечаток пальца, печатается на специальной плёнке и дальше сканер распознаёт это как валидный отпечаток.

ИМХО это организационная проблема. Запустить в зал журналистов и за зафиксированный случай кнопкодавства сразу лишать мандата.
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17.03.2021 11:41 Ответить
вот просто подумать

на кой ты покупал нагревающуюся подушечку и проверял можно обмануть кнопку или нет? вот НАХЕРА?!?!?!?!? чтобы потом сказать "я не кнопкодавлю"? времени свободного много? делать нехер? мы в универе от нехер делать на скушных лекциях длинную парту на верху аудитории паравозиком разрисовывали. игра называлась "дорисуй вагон". там бы были молодые обалдуи. а вы... дебилы!!! работать когда будете?

вчера слуги собачье порно смотрели, этот кнопку проверяет подушечкой....
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17.03.2021 11:36 Ответить
А презервативы на голову не пробовали натянуть, изобретатели народные ?
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17.03.2021 11:37 Ответить
не так давно видел фото - у них в "кулуарах" стоит игровой автомат!
вдумайтесь! эти дегенераты поставили себе игровой автомат в коридоре! чтобы дебилам было не совсем скушно и было куда мелочь спустить.
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17.03.2021 11:39 Ответить
А вот совсем не смешно!
В этой истории, как в капле воды чудовищная украинская реальность государственных закупок - несокрушимый сплав некомпетентности, воровства и кумовщины.
ВЫСШИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН НЕ В СОСТОЯНИИ САМОМУ СЕБЕ ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ СИСТЕМУ!
Что же творится в министерствах, ведомствах и райцентрах?
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17.03.2021 11:40 Ответить
епоха клоунів, на жаль
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17.03.2021 11:42 Ответить
Якщо "сенсорна кнопка" звелася просто до примітивного теплового сенсора то, це срамота яку має розслідувати ГБР.
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17.03.2021 11:43 Ответить
кулибины, *** ...
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17.03.2021 11:47 Ответить
Народные "избранники", вместо принятия законов, ищут способ как обмануть систему РАДА? Гнать тварей, вместе с подушечками!
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17.03.2021 11:47 Ответить
шо, не могли накупить у китайцев сканеров отпечатка пальца?
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17.03.2021 12:00 Ответить
Еще в системе Рада-3 был внедрен сканнер отпечатков пальцев. На сколько я помню - эту систему нардепы так и не ввели в эксплуатацию.
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17.03.2021 12:04 Ответить
PS Системе уже лет 12, наверное...
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17.03.2021 12:04 Ответить
гнилые какие-то нардепы
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17.03.2021 12:07 Ответить
Такое впечатление, что все отбросы общества собраны в Верховной Раде Украины.... Всё жульё, аферисты, продажные уроды, махинаторы и мародёры.... Очень трудно себе представить, чтобы в британском парламенте все пэры и лорды занимались поисками способов фальсификации голосований, изобретали аферы в законодательстве, схемы в обворовывании граждан - избирателей, присваиванием бюджетных денег....Украина - антипод Великобритании... Очень жаль...
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17.03.2021 12:01 Ответить
Запитай себе,чи можливо, щоб 30 років кнопкодавили в Білорусії, Китаї, Сінгапурі. Там давно ввели б смертну кару за кнопкодавство і на цьому все скінчилося б, у жодного депутата не було б бажання кнопкодавити.
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17.03.2021 14:56 Ответить
Спросил и отвечаю - в диктаторских режимах кнопкодавят по указке диктатора.... В британской демократии и уважении к закону это невозможно....И в американской невозможно, и в любой европейской.... А в Белоруси, вообще, нужен один кнопкодав и одна кнопка, чтобы угождать усатому ошизевшему диктатору ....
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17.03.2021 15:11 Ответить
до чого тут Великобританія? Україна по ВВП на душу стоїть десь між Вануату і Папуа Нова Гвінея. Тому треба порівнювати з папуасами- як вони гололсують, чи є в сенсорна кнопка і чи шукають способу щось вкрасти.
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17.03.2021 16:40 Ответить
"Я купил... такую подушечку, которая нагревается. И просто ставишь теплую подушку и она работает, эта сенсорная кнопка", - отметил депутат.Источник: https://censor.net/ru/n3253833

"Я однозначно уверен в том, что, не знаю как "кнопкодавить", но сенсорную кнопку можно обмануть".Источник: https://censor.net/ru/n3253833

А зачем покупал подушечку, если не для того, чтобы кнопкодавить?
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17.03.2021 12:03 Ответить
Тобко прикладають свою (теплу) дупу до кнопок и спокійно вирішують долю держави .... Це на них дуже схоже - вони так весь час роблять .
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17.03.2021 12:09 Ответить
Анал - табу! (с) У Раді вже вигадали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку: "Просто ставиш теплу подушечку і вона працює" - Цензор.НЕТ 9301
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17.03.2021 13:00 Ответить
Они так и напрашиваются,чтобы в затылок упирался автоматический наган!!! Собрался новый хор жуликов и махинаторов!
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17.03.2021 12:15 Ответить
Это они еще у Кивы не спрашивали чем он на кнопки давит!
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17.03.2021 13:00 Ответить
и сколько денег на этой кнопке попилили?
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17.03.2021 13:38 Ответить
Дешевше відрубувати палець депутату за кнопкодавство і забудем назавжди це ганебне явище.
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17.03.2021 15:15 Ответить
Пхах) а я что говорил. Пусть ставят не термо тач, а программируемые. Но те не согласятся, скажут похитят и используют против них.
Опять получается, что врач личную подпись должен заверить личной подписью.
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17.03.2021 16:34 Ответить
 
 