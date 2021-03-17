В Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку: "Просто ставишь теплую подушечку и она работает"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что сенсорную кнопку, которая используется при голосовании в парламенте, "можно обмануть".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я купил... такую подушечку, которая нагревается. И просто ставишь теплую подушку и она работает, эта сенсорная кнопка", - отметил депутат.

На уточнение, означает ли это, что депутаты таким образом могут "кнопкодавить", Качура сказал: "Я однозначно уверен в том, что, не знаю как "кнопкодавить", но сенсорную кнопку можно обмануть".

Как известно, со 2 марта в Верховной Раде заработала "сенсорная кнопка", которая должна предотвратить неперсональное голосование.

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Председатель ВР Дмитрий Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство по усилению ответственности за неперсональное голосование. По его словам, все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые фиксировали бы возможно неперсональное голосование.

Кроме того, Разумков предложил вернуться к тому размещению депутатских фракций и групп, которое было во время распределения мест между ними в начале работы нынешнего созыва парламента, а все остальные места отключить от системы "Рада".