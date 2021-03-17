В Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку: "Просто ставишь теплую подушечку и она работает"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что сенсорную кнопку, которая используется при голосовании в парламенте, "можно обмануть".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
"Я купил... такую подушечку, которая нагревается. И просто ставишь теплую подушку и она работает, эта сенсорная кнопка", - отметил депутат.
На уточнение, означает ли это, что депутаты таким образом могут "кнопкодавить", Качура сказал: "Я однозначно уверен в том, что, не знаю как "кнопкодавить", но сенсорную кнопку можно обмануть".
Как известно, со 2 марта в Верховной Раде заработала "сенсорная кнопка", которая должна предотвратить неперсональное голосование.
Председатель ВР Дмитрий Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство по усилению ответственности за неперсональное голосование. По его словам, все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые фиксировали бы возможно неперсональное голосование.
Кроме того, Разумков предложил вернуться к тому размещению депутатских фракций и групп, которое было во время распределения мест между ними в начале работы нынешнего созыва парламента, а все остальные места отключить от системы "Рада".
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сенсор стартует от электростатики тела. поэтому ни мертвые ни теплые подушечки телефон не разблокируют
ИМХО это организационная проблема. Запустить в зал журналистов и за зафиксированный случай кнопкодавства сразу лишать мандата.
на кой ты покупал нагревающуюся подушечку и проверял можно обмануть кнопку или нет? вот НАХЕРА?!?!?!?!? чтобы потом сказать "я не кнопкодавлю"? времени свободного много? делать нехер? мы в универе от нехер делать на скушных лекциях длинную парту на верху аудитории паравозиком разрисовывали. игра называлась "дорисуй вагон". там бы были молодые обалдуи. а вы... дебилы!!! работать когда будете?
вчера слуги собачье порно смотрели, этот кнопку проверяет подушечкой....
вдумайтесь! эти дегенераты поставили себе игровой автомат в коридоре! чтобы дебилам было не совсем скушно и было куда мелочь спустить.
В этой истории, как в капле воды чудовищная украинская реальность государственных закупок - несокрушимый сплав некомпетентности, воровства и кумовщины.
ВЫСШИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН НЕ В СОСТОЯНИИ САМОМУ СЕБЕ ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ СИСТЕМУ!
Что же творится в министерствах, ведомствах и райцентрах?
"Я однозначно уверен в том, что, не знаю как "кнопкодавить", но сенсорную кнопку можно обмануть".Источник: https://censor.net/ru/n3253833
А зачем покупал подушечку, если не для того, чтобы кнопкодавить?
Опять получается, что врач личную подпись должен заверить личной подписью.