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Новости Политика Украины
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Фракция "СН" передала Разумкову обращение об открытии кулуаров Рады для журналистов, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция

Депутатская фракция "Слуга народа" передала председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову обращение с просьбой снять ограничения на доступ журналистов в кулуары на втором этаже парламента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Вчера мы подписали и передали такое обращение. Мы его зарегистрировали, а какой статус его рассмотрения - не знаю пока", - отметил Арахамия.

Ранее сообщалось, что  "Слуги народа" попросят Разумкова пустить журналистов в кулуары Рады.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта 2020 года подписал распоряжение, направленное на ограничение распространения острых респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19. В связи с этим аккредитованные представители СМИ уже более года работают исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания ВР без возможности посещения кулуаров этажа, где до карантина происходило неформальное общение журналистов с народными депутатами.

15 марта первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о намерении фракции отправить запрос на имя спикера для открытия кулуаров на втором этаже парламента для работы журналистов.

Кроме того, аккредитованные в Раде журналисты и технические работники СМИ собрали подписи под коллективным обращением к Разумкову, в котором просят также позволить посещать заседания комитетов ВР и иметь доступ к ложе прессы на третьем этаже. В настоящее время комитеты проводят свои заседания либо в онлайн, либо в закрытом режиме, а для работы в ложе прессы пускают исключительно видеооператопов и фотокорреспондентов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Шоб подхватить там какую-нить арахамию? Танунафиг! Фракция "СН" передала Разумкову обращение об открытии кулуаров Рады для журналистов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5830
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17.03.2021 11:23 Ответить
Врах буде підслухувать і підглядувать шо вони там дерибанять.
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17.03.2021 11:23 Ответить
Що там з ТСК по вагнергейту, зелена наволоч?
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17.03.2021 11:26 Ответить
Дива. Кількість захворювань у Києві за добу зросла до 1121 випадків, вони кулуари для росповсюдження ковіду відкривають Фракція "СН" передала Разумкову звернення про відкриття кулуарів Ради для журналістів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9303
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17.03.2021 11:33 Ответить
Фракція "СН" передала Разумкову звернення про відкриття кулуарів Ради для журналістів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8242
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17.03.2021 11:46 Ответить
Їх не пустять. ківа мусить дрочити спокійно.
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17.03.2021 11:52 Ответить
Сами закрыли.... Сами открыли....
А пафоса сколько!!!!
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17.03.2021 17:00 Ответить
 
 