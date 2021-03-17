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В житомирских больницах заканчиваются места для больных COVID-19: преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В житомирских больницах заканчиваются места для больных COVID-19: преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания

В житомирских больницах в резерве осталось около 130 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом. Однако места закончатся за неделю, если количество больных с COVID-19 не уменьшится.

Об этом 17 марта перед началом заседания исполнительного комитета городского совета рассказала заместитель городского головы Мария Мисюрова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.Інфо.

"На сегодня утром в больнице №1 находится 188 пациентов, в больнице №2 - 205, ориентировочно госпитализация за сутки - 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций в сутки. Сейчас уже преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания. Очень много обращений к семейным врачам. Если обычно было 150-200 заборов ПЦР, то за вчера было 450. Но по данным на сегодня по городу Житомиру зафиксировано еще плюс 205 в сутки и завтра мы тоже можем ожидать увеличения этих показателей. Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но есть более 130 койко-мест в резерве", - отметила Мисюрова.

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Мэр Сергей Сухомлин добавил, что фактически, если ситуация не изменится, резерва хватит на неделю. Поэтому в горсовете планируют привлекать областную больницу.

"Будем обращаться в департамент здравоохранения облгосадминистрации, чтобы включали в маршрут областную клиническую больницу. Мы сейчас принимаем больных с хирургической патологией в больнице №1, практически через день ургентуем, две недели назад мы принимали пациентов из Новоград-Волынска", - добавила Мисюрова.

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Топ комментарии
+2
Я не зовсім зрозумів, з ким маю нагоду зараз спілкуватись. Проясніть, будь ласка, то ви диполмований лікар чи, можливо, міжнародний експерт?
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17.03.2021 12:18
+1
За себя переживаешь?
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17.03.2021 11:30
+1
Кожаным шприцем...
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17.03.2021 11:35
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Шо там с вакцинацией? К 2050 году справятся?
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17.03.2021 11:27 Ответить
За себя переживаешь?
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17.03.2021 11:30 Ответить
А ты?
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17.03.2021 11:30 Ответить
Я переболел, мне волноваться нечего. А ты можешь хоть сейчас подойти не пункт вакцинации и получить невостребованную дозу - спасти её от утилизации ))
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17.03.2021 11:39 Ответить
По-ходу тебя спутником/новичком недокололи, проксикаапчик У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання - Цензор.НЕТ 3179
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17.03.2021 11:41 Ответить
Что-то ты, лошок, с темы начал спрыгивать ))
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17.03.2021 11:45 Ответить
Ты сам себе эту тему выдумал, козломордый, ты на ней и прыгай. Ты ж привык на бутылке ж-пой скакать У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання - Цензор.НЕТ 4711
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17.03.2021 11:47 Ответить
Похоже эта тема тебе не безразлична У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання - Цензор.НЕТ 7187
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17.03.2021 11:49 Ответить
Мне ваши кацапские темы раздичны только в плане когда вы сдохнете.
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17.03.2021 11:50 Ответить
Да ладно, не скромничай. Это же оговорка по Фрейду - есть значит в тебе что-то такое, "набутылочное" ))
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17.03.2021 11:56 Ответить
Вся жизнь кацапа - оговорка по Фрейду. Терпи - в этом смысл вашего кацапского существования У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання - Цензор.НЕТ 6684
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17.03.2021 12:05 Ответить
антитела макс 3 месяца и то не факт что проканают для новой мутации вируса У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання - Цензор.НЕТ 4994
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17.03.2021 11:47 Ответить
Напомни мне, пожалуйста, ты сам уже сколько раз вакцинировался?
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17.03.2021 11:51 Ответить
Як тільки скажеш де отримував диплом лікаря щоб ставити під сумнів дослідження міжнародних експертів.
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17.03.2021 12:06 Ответить
Я не зовсім зрозумів, з ким маю нагоду зараз спілкуватись. Проясніть, будь ласка, то ви диполмований лікар чи, можливо, міжнародний експерт?
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17.03.2021 12:18 Ответить
А почему не задействовать санаторий Дениші для лечения больных короновирусом???
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17.03.2021 11:29 Ответить
Зеленский от вакцины уже распух. Ему ее прямо в теплой ванне колют, по настоянию Ермака, по два раза в день! В житомирских больницах заканчиваются места для больных COVID-19: преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания - Цензор.НЕТ 890
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17.03.2021 11:30 Ответить
Кожаным шприцем...
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17.03.2021 11:35 Ответить
А тут казали шо від корони вимруть пенси і настане благодєнствіє.
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17.03.2021 11:34 Ответить
Щось про Буковель немає коментарів в темі про ковід...
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17.03.2021 11:47 Ответить
На глубине более 3000 м около островов Феникс в центральной части Тихого океана обнаружены бактерии, которых врожденный человеческий иммунитет просто не видит - настолько эти два вида чужеродны друг другу. Об этом в журнале Science Immunology пишет группа биологов Бостонского университета и Гарвардской медшколы, которая работала совместно с экипажем научного судна от Института океана Шмидта.
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17.03.2021 11:51 Ответить
к лету ждем еще одну пандемию .. У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання - Цензор.НЕТ 5032
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17.03.2021 12:26 Ответить
В Житомире 9 больниц разного подчинения. А остальные?
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17.03.2021 11:52 Ответить
А дороги из КОВИД фонда красивые в житомироской области?
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17.03.2021 11:57 Ответить
У житомирських лікарнях закінчуються місця для хворих на COVID-19: переважає молодий вік пацієнтів і тяжкий перебіг захворювання - Цензор.НЕТ 4547
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17.03.2021 12:26 Ответить
Ковид для Слуг это фигня... Весна пришла, продолжаем "торжественное" дорожное строительство под названием "велике крадівництво"...
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17.03.2021 20:18 Ответить
 
 