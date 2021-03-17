В житомирских больницах заканчиваются места для больных COVID-19: преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания

В житомирских больницах в резерве осталось около 130 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом. Однако места закончатся за неделю, если количество больных с COVID-19 не уменьшится.

Об этом 17 марта перед началом заседания исполнительного комитета городского совета рассказала заместитель городского головы Мария Мисюрова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.Інфо.

"На сегодня утром в больнице №1 находится 188 пациентов, в больнице №2 - 205, ориентировочно госпитализация за сутки - 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций в сутки. Сейчас уже преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания. Очень много обращений к семейным врачам. Если обычно было 150-200 заборов ПЦР, то за вчера было 450. Но по данным на сегодня по городу Житомиру зафиксировано еще плюс 205 в сутки и завтра мы тоже можем ожидать увеличения этих показателей. Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но есть более 130 койко-мест в резерве", - отметила Мисюрова.

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Мэр Сергей Сухомлин добавил, что фактически, если ситуация не изменится, резерва хватит на неделю. Поэтому в горсовете планируют привлекать областную больницу.

"Будем обращаться в департамент здравоохранения облгосадминистрации, чтобы включали в маршрут областную клиническую больницу. Мы сейчас принимаем больных с хирургической патологией в больнице №1, практически через день ургентуем, две недели назад мы принимали пациентов из Новоград-Волынска", - добавила Мисюрова.

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