РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11871 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1 436 6
ВР (28825) внеочередное заседание (262) Пидласа Роксолана (31)

Рада может собраться на внеочередное пленарное заседание на этой неделе, - "слуга народа" Пидласа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада может собраться на внеочередное пленарное заседание на этой неделе, -

В депутатской фракции "Слуга народа" не исключают возможность созвать внеочередное пленарное заседание для рассмотрения важных вопросов повестки дня, которое заблокировано голосованием за поправки к земельному законопроекту.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но при этом созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день, чтобы проголосовать наиболее важные законопроекты, которые стоят в повестке дня", - сказала Пидласа журналистам в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция "СН" передала Разумкову обращение об открытии кулуаров Рады для журналистов, - Арахамия

При этом она назвала "абсолютно неконструктивным поведение оппозиции" в связи с подачей более трёх тысяч поправок к законопроекту о передачи земли в громады (#2194), из-за чего рассмотрение других вопросов в парламенте может быть заблокировано на несколько недель.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смысл? Пользы стране не будет. А так каждое ваше заседание только проблемы и вред!
показать весь комментарий
17.03.2021 11:33 Ответить
Некоторых удивляет противодействие Тимошенко т.н. "внешнему управлению". Казалось бы - коллективный Запад сейчас является нашим другом в противостоянии с российским империализмом, нашим кредитором и модератором демократических реформ.Но Тимошенко абсолютно права. Просто нужно различать два направления этого внешнего управления. Одно направлено на демократизацию Украины и европеизацию ее законодательства. Другое - на получение от этого процесса прибыли международными корпорациями, которые поддерживают этот процесс в чисто мерканьтильных целях в отличие от идеалистов, бескоры курирующих первое направление. Смысл нынешней внешней политики в том, чтобы НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ за оказываемую западом помощь, что и имеет место в настоящее время. Самый яркий пример этого - принятый Закон о распродаже украинской земли.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:33 Ответить
Тут такого не читають. Верещать юлька-вароффка вкрала всьо і хіхікала.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:37 Ответить
собраться и по..здеть ни о чем....
показать весь комментарий
17.03.2021 11:41 Ответить
Да ,надо собраться ,снизить коммуналку раз в пять и так же поднять зарплаты и пенсии . Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання цього тижня, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 1175
показать весь комментарий
17.03.2021 11:41 Ответить
Нужно успеть до выхода фильма сделать еще пару сотен миллионов, а то после Bellingcat будет тяжко...Как будут отмываться, даже в голову не приходит...
показать весь комментарий
17.03.2021 11:43 Ответить
 
 