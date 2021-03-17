За сутки в ВСУ зарегистрировано 179 новых случаев заболевания COVID-19, 28 человек госпитализированы
По состоянию на 10.00 17 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1716 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Всего за время пандемии выздоровели 16966 человек, летальных случаев 50.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 491 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 28 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 8140 человек получили 1 дозу вакцини. Из них 1485 военные медики.
За минувшие сутки вакцинировались от COVID-19 привито 720 человек.
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Чайка Київ
показать весь комментарий17.03.2021 12:05 Ответить Мне нравится 1
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