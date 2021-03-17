Грицак о "пленках Суркова-Медведчука", на которых фигурировало его имя: Вопрос "передачи налички" в ОРДЛО никогда не обсуждался
Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в 2014 году контактировал с "министром обороны" НВФ "ДНР" Владимиром Кононовым относительно обмена пленными, а о поставке "налички" на оккупированные территории речь не шла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Это был 2014 год, и у нас, действительно, готовился большой обмен. Этот обмен готовился довольно долго, больше месяца. Фактически, мы, когда были уже готовы к обмену, насколько я помню, российская сторона поставила тогда обязательным условием ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы, как гаранта того, что все договоренности, которые обещает Украина, будут выполнены ... Тогда, по решению президента, был Медведчук включен предыдущим председателем Валентином Наливайченко в состав Трехсторонней контактной группы", - сказал Грицак.
По его словам, при подготовке обмена пленными было несколько контактов с Кононовым.
"Когда обмен готовился, мы имели действительно несколько контактов с Кононовым. Это мы всегда делали ... Мы проводили их (обмены. - Ред.) довольно успешно, мы не включали ни политическое руководство, ни наше, ни так называемых "республик", а принимали решение, так сказать, на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из тюрьмы, из ям. Я очень хорошо помню этот обмен ... Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, "Альфа" украинская, их боевики. Тогда мы автобусами передавали боевиков и забирали наших ребят", - заявил экс-глава СБУ.
Грицак отметил, что вопрос передачи "налички" на оккупированных территориях, о котором идет речь в разговоре вроде Медведчука и Суркова, он никогда не обсуждал с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР".
"Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще "наличке" речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах ... Речь идет о целенаправленных попытках нашей дискредитации. Объяснить я это могу довольно просто. Мы и сегодня продолжаем работу против российской пятой колонны в Украине и против российской страны-агрессора", - подчеркнул Грицак.
Напомним, ранее сообщалось, что был опубликован фрагмент аудиозаписи беседы главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, на котором в частности обсуждали Василия Грицака.
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про викуп не чув ?
і такий варіант можливий.
чистоплюй ти...
ти ще недавно тут в платті бігав.
ой, тролі, такі тролі...
і багато разів.
Ну и про Медведчука , вы уже как то определитесь , кто его предложил , Меркель или кацапы с подачи Петра ? Сначала Климкин , говорил что не слышал что бы Меркель предлагала , но посол Украины в Белорусии услышал , что это была она .Наверное Лука с прослушкой помог ? Теперь Грыцак подтверждает ! А вы в сказки верили про честного Петра !
Ну и про мемуары Оланда ! Ты их лично читал ? Или опять из сказок типа про Меркель ? И почем глава МИД этого не знает , а какой то посол информирован лучше него ?
- Чу, слышен стук копыт!(С)
Я регулярно спілкуюся з порохоненависниками. Мені їх навіть не треба шукати - вони приходять до мене в коменти самі. Звісно, мене завжди цікавило - що ж їм не так? На дискусії з ненависниками Порошенка і його політсили, я витратив не один десяток годин. І схоже я зрозумів, чим насправді вони керуються. Ні не кривдами які вони озвучують, на кшталт родича загиблого під Іловайськом або родички що збирала пляшки в той час як «свинарчуки»… Це - так би мовити «інтерфейс», привід для кривди зрозумілий іншим. Якщо цей привід не розбивається логічними доводами - значить справа не в ньому. Ми маємо справу з переконаннями набагато більш глибокими. Мій власний досвід дозволив розділити порохохейтерів на кілька груп. От вони.
НЕОБІЛЬШОВИКИ. Суть їхніх претензій: Порошенко - мільйонер. Ці люди далеко не завжди є
шанувальниками Леніна, але в кожному з них сидить переконання за Марксом - в основі великих статків лежить злочин. А відтак - гасло Шарікова «відняти і поділити» актуальне й досі. Шаріковські гасла всіляко підігріває демократична українська преса. Репортажі про «олігархів-корупціонерів» - сухий хмиз у палаючий вогонь необільшовизму. Часто прихованими необільшовиками бувають і ідейні націоналісти, і навіть підприємці. Вони теж бувають щиро переконані, що крупний капітал це зло. Найсмішніше те, що ніхто так не підтримує необільшовицькі погляди громадян, як ЗМІ олігархів - в боротьбі один проти одного.
ВАТА. Знову таки, різноманіття тут повне. Порошенка ненавидить водночас і відкритий шанувальник Стрєлкова та Захарченка, і особа переконана що «Порошенко почав війну аби нажитися», і «у мене родич в Росії - що мені стріляти в нього?» Звісно, ненавидять Порошенка ті хто втомлювався від війни на дивані, бо «за кого воювати - за олігарха?» Окрема тема ненависті до Порошенка - помісна церква. Доводилося бачити людей, що вважають себе патріотами України але ходять до храмів УПЦ-МП, бо «то церква благодатна».
ІДЕАЛІСТИ. Їх претензія до Порошенка примітивна: він не був ідеальним керівником. Ідеалістам властиво надмірно ідеалізувати Захід, європейські цінності, тощо. По-хорошому ідеаліста не влаштує ніяка влада - ідеальної влади не буває, будь-яку владу можна знайти за що критикувати. Подекуди ідеалізм стає професійним - ідеалістів повно серед демократичних журналістів та активістів грантових організацій. І перші і другі мають чималий вплив на громадськість.
ЗНЕХТУВАНІ ЛОМи. Цієї публіки повно на соцмережах. Не секрет, частина лідерів думок намагалися запропонувати партії Порошенка взаємовигідне співробітництво. Були послані - в ЄвроСолідарності обирають мати справи з прибічниками, а не з найманцями. Тепер такі лідери думок вивалюють ЄвроСолідарність в багні скрізь де можуть. Про принципи не ідеться - вони просто творять вендету. Почасти - вендета непогано оплачується.
АДЕПТИ ІНШИХ ПОЛІТИКІВ. Теж неймовірно поширений тип порохоненависника. Він може мати схожі переконання. Може поділяти погляди більшості порохоботів. Але - він з іншого клану, тобто політпроекту. А якщо так - свій лідер завжди правий, а інший - завжди лівий. В українських реаліях де персоніфіковано категорично все, іншої політичної культури не буває як таке. Хто не з нами - той проти нас, і не цікавить.
Звісно це не повний перелік. Існують інші групи людей, які ненавидять Порошенка з якихось своїх причин. Та загалом, звести порохоненависників можна до перелічених. Якщо ви стикаєтеся з порохоненависником на якого не діють логічні доводи - копніть глибше. Ви побачите один з перелічених мною типів. Від себе додам просто. Я терпіти не можу ідеалістів, я не вірю в щирість з боку Москви, і я ненавиджу більшовизм у всіх його проявах. Навіть якщо ідеями дрімучого марксизму фонтанує щирий патріот - на жаль маю такі приклади. І ще я не розумію людей, які своє власне его ставлять вище за інтереси країни. Хоча згоден - інтереси країни я і вони можемо розуміти категорично по-різному.
Як не хваліть себе, а я міркую,-
У вас обох поганий смак...
За що ж, спитаєте однак,
Зозуля Півня хвалить так?
За те, що хвалить він Зозулю.
Я навіть помітила, що ненависть в основному масиві випадків - абсолютно безпідставна, базується на особистому ставленні, сформованому ворожими або конкурентними змі. В ту канву негативних почуттів легко вплітати якісь сумнівні факти.
Даже гипотетически не могу представить себе ситуацию, в которой ты сказал бы "Да, обсуждался. Мною. С дыровскими террами". Разве что под пытками "на подвале". Ибо это, батенька, статья.
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/3854300881297204?__cft__[0]=AZVczMOyEUb4vGLW0iEvvwjk_1mDE8SJFLdiw8qSb2AUTDVGbbuKi-L1ViyAXPtANYOdjmCEYhDnfvHVmSp1XZOhO9cBk6SZC5XG54tn9WgcRqj3Boco_kIQ705_Ora7Bdg&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 11:45 ·
В телефонных разговорах Суркова и Медведчука говорится кстати, про наличные деньги, которые Грицак (СБУ) отправлял в Дебальцево (через Горловку). Понятное дело, что такие вещи у нас не делаются без санкции Самого Главного (кто же у нас тогда был главным?..) Я не раз писал об этом публично. Ссылки ниже. А вот краткое содержание:
...В ночь с 27 на 28 июня 2015 года военные (30 бригада), задержали под Горловкой сотрудников СБУ и два грузовика с деньгами в мешках из-под сахара - по 5 и 6 тонн в каждом.
На следующий день фуры ушли к сепарам по звонку "с самого верха". Военные отказались от огласки и расследования из-за сильного давления, которое на них оказывалось.
Ниже - оригинальный текст от военных без названия населенных пунктов. История реальная, почти обыденная. По крайней мере, не самая удивительная, и не самая подлая, из тех, которые я знаю.
«…У нас пытались проехать на ту сторону две фуры. Их наши тормознули. В машинах мешки с сахаром, в мешках бабло, много. В конце-концов под сопровождением СБУ машины уходят туда… 26.06 эти две машины пытались пройти через ХХХ. Их там не пропустили. Они вернулись на NNN. Потом стояли в FFF до 6.00 27.06. К ним подъехал бус, люди в бусе сказали им ждать. В 15.30 в сопровождении этого же буса они уехали прошли пункт пропуска NNN, и к 18.00 тропами подъехали к одному из опорников. С прибытием к опорнику, подполковник и майор СБУ головного управління м. Києва і Києвськоі обл задають питання військовим: якого ху ви тут робите і хто дав розпорядження тут стояти?.. Військові всіх затримують. Вимагають, і ті кладуть зброю на землю до з'ясування обставин. Подпол і майор відмовляються спілкуватися до прибуття старшого. Прибуває старший. До військових претензій немає. Машини уходять знову на NNN. Передаються фіскалам до ранку. Фіскали відкривають груз. Виявлено мішки з цукром (по накладни - цукор). В мішку з цукром бабло, пакован гривень. Старший від фіскалів огляд припиняє до ранку. З ранку в супроводі я уже не знаю кого, машини все таки уходять на ту сторону. Знаю, що питання піднімалося на високий рівень. Підключили Адміністрацію през-та».
Вот такой случай. А теперь что же получается?.. Если Грицак - герой, то и Медвечук - герой. Из песни слов не выкинешь.
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1040829205977733?__cft__[0]=AZVczMOyEUb4vGLW0iEvvwjk_1mDE8SJFLdiw8qSb2AUTDVGbbuKi-L1ViyAXPtANYOdjmCEYhDnfvHVmSp1XZOhO9cBk6SZC5XG54tn9WgcRqj3Boco_kIQ705_Ora7Bdg&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1040829205977733
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1686911701369477?__cft__[0]=AZVczMOyEUb4vGLW0iEvvwjk_1mDE8SJFLdiw8qSb2AUTDVGbbuKi-L1ViyAXPtANYOdjmCEYhDnfvHVmSp1XZOhO9cBk6SZC5XG54tn9WgcRqj3Boco_kIQ705_Ora7Bdg&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1686911701369477