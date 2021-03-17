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Грицак о "пленках Суркова-Медведчука", на которых фигурировало его имя: Вопрос "передачи налички" в ОРДЛО никогда не обсуждался

Грицак о

Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в 2014 году контактировал с "министром обороны" НВФ "ДНР" Владимиром Кононовым относительно обмена пленными, а о поставке "налички" на оккупированные территории речь не шла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Это был 2014 год, и у нас, действительно, готовился большой обмен. Этот обмен готовился довольно долго, больше месяца. Фактически, мы, когда были уже готовы к обмену, насколько я помню, российская сторона поставила тогда обязательным условием ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы, как гаранта того, что все договоренности, которые обещает Украина, будут выполнены ... Тогда, по решению президента, был Медведчук включен предыдущим председателем Валентином Наливайченко в состав Трехсторонней контактной группы", - сказал Грицак.

По его словам, при подготовке обмена пленными было несколько контактов с Кононовым.

"Когда обмен готовился, мы имели действительно несколько контактов с Кононовым. Это мы всегда делали ... Мы проводили их (обмены. - Ред.) довольно успешно, мы не включали ни политическое руководство, ни наше, ни так называемых "республик", а принимали решение, так сказать, на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из тюрьмы, из ям. Я очень хорошо помню этот обмен ... Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, "Альфа" украинская, их боевики. Тогда мы автобусами передавали боевиков и забирали наших ребят", - заявил экс-глава СБУ.

Читайте также: Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО

Грицак отметил, что вопрос передачи "налички" на оккупированных территориях, о котором идет речь в разговоре вроде Медведчука и Суркова, он никогда не обсуждал с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР".

"Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще "наличке" речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах ... Речь идет о целенаправленных попытках нашей дискредитации. Объяснить я это могу довольно просто. Мы и сегодня продолжаем работу против российской пятой колонны в Украине и против российской страны-агрессора", - подчеркнул Грицак.

Напомним, ранее сообщалось, что был опубликован фрагмент аудиозаписи беседы главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, на котором в частности обсуждали Василия Грицака.

Также читайте: Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают миллионы при увольнении со службы, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Сурков (290) Грицак Василий (423)


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Топ комментарии
+8
Респект Герою України Василю Грицаку!
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17.03.2021 11:48
+7
То така методика, бачити в тих плівках то чого нема. Не варто навіть реагувати на дебілів.
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17.03.2021 11:56
+6
Ты, мразь известная кремледрочерная, все по себе судишь, всех по своей гнилой совести . То что ты, и твой *****, везде всегда берете, мы не разу не сомневаемся. Изыди,утырок из Цензора
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17.03.2021 11:53
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Правила форума Совет форумчан
Ну ясное дело зачем куда-то передавать наличку ,когда можно оставить её себе ...
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17.03.2021 11:46 Ответить
Ты, мразь известная кремледрочерная, все по себе судишь, всех по своей гнилой совести . То что ты, и твой *****, везде всегда берете, мы не разу не сомневаемся. Изыди,утырок из Цензора
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17.03.2021 11:53 Ответить
Не смеши народ полудурок, чтобы Барыга с холуями кому-то наличку скинули когда можно её себе оставить это анекдот года ,ну а про то как Барыга по телефону того самого ***** облизывал это мы ВСЕ уже слышали а посему истерики твои тут всем до лампочки ..
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17.03.2021 12:04 Ответить
думаєш полонених віддавали забесплатно ?
про викуп не чув ?
і такий варіант можливий.
чистоплюй ти...
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17.03.2021 12:18 Ответить
Ага ,как раз тот случай ,Шас Барыга тебе раскошелился кого-то выкупать оно удавится за две копейки ...
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17.03.2021 12:24 Ответить
такий як ти точно не розкошелиться.
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17.03.2021 12:30 Ответить
Так нечем раскошеливаться было Всё украли у меня Пэтя и его друзья
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17.03.2021 12:32 Ответить
бомжуєш ?
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17.03.2021 12:34 Ответить
Ну сейчас то благодаря Зеленскому кушать стал каждый день .
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17.03.2021 12:40 Ответить
насипати тобі кашки в мисочку ?
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17.03.2021 12:42 Ответить
Никакой кашки,буженинки запеки ,рыбки пожарь,овочи-салаты ,курка в майонезе ,смаженый кабанчик и всё красиво подашь с вискариком и пивком .
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17.03.2021 12:45 Ответить
а ти на таку їжу і на послуги шеф-кухаря заробив ?
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17.03.2021 12:49 Ответить
А чего это я должен зарабатывать ? Мне все должны..
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17.03.2021 12:54 Ответить
типовий совкодрочер
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17.03.2021 12:55 Ответить
Та я не только совок я всех дрючу ...
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17.03.2021 12:56 Ответить
і свою козу ?
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17.03.2021 13:02 Ответить
А ты разве моя ?
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17.03.2021 13:07 Ответить
а до чого тут я ?
ти ще недавно тут в платті бігав.
ой, тролі, такі тролі...
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17.03.2021 13:10 Ответить
Та ты тут не отмазывайся и стрелки не переводи троли ты или не троли а если принято решение тебя дрючить значит так и поступим .
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17.03.2021 13:16 Ответить
та хто тебе троля тут не знає...мовчав би вже
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17.03.2021 13:31 Ответить
Шо хочешь сказать ,что я тебя уже дрючил всё может быть ...
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17.03.2021 13:37 Ответить
судячи з кількості деактивованих обліківок вздрючили тебе
і багато разів.
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17.03.2021 13:39 Ответить
Ну не тупи правду деактивировать нельзя ,это нонсенс а уж меня вздрючить это вообще абсЮрд ..
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17.03.2021 13:47 Ответить
а кривду - запросто.
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17.03.2021 14:05 Ответить
Да ,поэтому мне и приходится кривду дрючить во имя торжества слова праведного ... АМИНЬ ...
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17.03.2021 14:29 Ответить
А як ти ще вмієш?
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17.03.2021 12:09 Ответить
Что то тут не сходится ... Ведь кум хутина тоже не в восторге от обнародования данных записей
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17.03.2021 11:47 Ответить
скоріш за все, зрозумів, що якість "фактолажа" перевершила допустиму
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17.03.2021 12:02 Ответить
Так може кум ***** тупо розводив кума на бабло?
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17.03.2021 12:12 Ответить
Полиграф готов пройти, балабольчик!
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17.03.2021 11:48 Ответить
Тільки дебіли мріють, щоб за державні таємниці, публічно допитували на поліграфі як це намагалися зробити з Порохом шавки єрмака-портнова...
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17.03.2021 11:59 Ответить
Респект Герою України Василю Грицаку!
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17.03.2021 11:48 Ответить
Дыровские терры, получившие чумудан с зеленью, наверняка именно так и "скандировали".
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17.03.2021 12:12 Ответить
То така методика, бачити в тих плівках то чого нема. Не варто навіть реагувати на дебілів.
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17.03.2021 11:56 Ответить
Василь Сергійович вчора відмовився розмовляти з гордоном і головановим в прямому ефірі "уркаїна24" з цього приводу. Скоріш за все, через зневагу до цих персонажів.
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17.03.2021 11:58 Ответить
Ну как , порохоботики ,вам насрали на голову ?Вы же кричите , что записи - это фейк ! А тут Грицак подтверждает , что контакты были и не раз , вот только передачу денег отвергает , потому что это получается финансирование терроризма ! Хотя в 2014-15 годах многие говорили и писали , что наших пацанов удавалось вызволить , заплатив выкуп !
Ну и про Медведчука , вы уже как то определитесь , кто его предложил , Меркель или кацапы с подачи Петра ? Сначала Климкин , говорил что не слышал что бы Меркель предлагала , но посол Украины в Белорусии услышал , что это была она .Наверное Лука с прослушкой помог ? Теперь Грыцак подтверждает ! А вы в сказки верили про честного Петра !
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17.03.2021 14:01 Ответить
дебіл,наявнійсть контактів - не означає незмонтованості записів, як мінімум. Якщо взагалі щось записали... А стосовно мертвечука - Оланд в своїй книзі мемуарів підтвердив Безсмертного.
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17.03.2021 15:33 Ответить
Дибила родила твоя мама ! То есть он не отрицал ничего кроме передачи налички! И сам говорит , что контактировали не раз ! А как же не вести переговоров с террористами ? И « мы не привлекали высшее политическое руководство ни наше ни республик « , то есть он признаёт , что эта клоака имеет ещё и политическое руководство ? И как же не привлекали , если он , глава СБУ и договаривается с цельным их « министром обороны « ?
Ну и про мемуары Оланда ! Ты их лично читал ? Или опять из сказок типа про Меркель ? И почем глава МИД этого не знает , а какой то посол информирован лучше него ?
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17.03.2021 20:33 Ответить
Це фінасування тероризму, хоч це ти розумієш, сумновідомий у широких колах феесбеушник на прізвисько "Вася-є@анько"...?
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17.03.2021 11:59 Ответить
ще один провокатор... згинь! Наволоч ти пригожинська
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17.03.2021 12:04 Ответить
А сказати що хтів? Чого ж відразу копитом цокотіти?
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17.03.2021 12:11 Ответить
ви,пригожинські бригадно, зрозуміло. нехай шастать!
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17.03.2021 15:26 Ответить
Ти у вислові "соєва отара" помилився, а так дісно- бригадно!)

- Чу, слышен стук копыт!(С)
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17.03.2021 15:36 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.255695991539326/1233433287098920/?type=3&theater Дмитро "Калинчук" Вовнянко - ДЕМОНОЛОГІЯ ПОРОХОНЕНАВИСНИКІВ

Я регулярно спілкуюся з порохоненависниками. Мені їх навіть не треба шукати - вони приходять до мене в коменти самі. Звісно, мене завжди цікавило - що ж їм не так? На дискусії з ненависниками Порошенка і його політсили, я витратив не один десяток годин. І схоже я зрозумів, чим насправді вони керуються. Ні не кривдами які вони озвучують, на кшталт родича загиблого під Іловайськом або родички що збирала пляшки в той час як «свинарчуки»… Це - так би мовити «інтерфейс», привід для кривди зрозумілий іншим. Якщо цей привід не розбивається логічними доводами - значить справа не в ньому. Ми маємо справу з переконаннями набагато більш глибокими. Мій власний досвід дозволив розділити порохохейтерів на кілька груп. От вони.

НЕОБІЛЬШОВИКИ. Суть їхніх претензій: Порошенко - мільйонер. Ці люди далеко не завжди є
шанувальниками Леніна, але в кожному з них сидить переконання за Марксом - в основі великих статків лежить злочин. А відтак - гасло Шарікова «відняти і поділити» актуальне й досі. Шаріковські гасла всіляко підігріває демократична українська преса. Репортажі про «олігархів-корупціонерів» - сухий хмиз у палаючий вогонь необільшовизму. Часто прихованими необільшовиками бувають і ідейні націоналісти, і навіть підприємці. Вони теж бувають щиро переконані, що крупний капітал це зло. Найсмішніше те, що ніхто так не підтримує необільшовицькі погляди громадян, як ЗМІ олігархів - в боротьбі один проти одного.

ВАТА. Знову таки, різноманіття тут повне. Порошенка ненавидить водночас і відкритий шанувальник Стрєлкова та Захарченка, і особа переконана що «Порошенко почав війну аби нажитися», і «у мене родич в Росії - що мені стріляти в нього?» Звісно, ненавидять Порошенка ті хто втомлювався від війни на дивані, бо «за кого воювати - за олігарха?» Окрема тема ненависті до Порошенка - помісна церква. Доводилося бачити людей, що вважають себе патріотами України але ходять до храмів УПЦ-МП, бо «то церква благодатна».

ІДЕАЛІСТИ. Їх претензія до Порошенка примітивна: він не був ідеальним керівником. Ідеалістам властиво надмірно ідеалізувати Захід, європейські цінності, тощо. По-хорошому ідеаліста не влаштує ніяка влада - ідеальної влади не буває, будь-яку владу можна знайти за що критикувати. Подекуди ідеалізм стає професійним - ідеалістів повно серед демократичних журналістів та активістів грантових організацій. І перші і другі мають чималий вплив на громадськість.

ЗНЕХТУВАНІ ЛОМи. Цієї публіки повно на соцмережах. Не секрет, частина лідерів думок намагалися запропонувати партії Порошенка взаємовигідне співробітництво. Були послані - в ЄвроСолідарності обирають мати справи з прибічниками, а не з найманцями. Тепер такі лідери думок вивалюють ЄвроСолідарність в багні скрізь де можуть. Про принципи не ідеться - вони просто творять вендету. Почасти - вендета непогано оплачується.

АДЕПТИ ІНШИХ ПОЛІТИКІВ. Теж неймовірно поширений тип порохоненависника. Він може мати схожі переконання. Може поділяти погляди більшості порохоботів. Але - він з іншого клану, тобто політпроекту. А якщо так - свій лідер завжди правий, а інший - завжди лівий. В українських реаліях де персоніфіковано категорично все, іншої політичної культури не буває як таке. Хто не з нами - той проти нас, і не цікавить.

Звісно це не повний перелік. Існують інші групи людей, які ненавидять Порошенка з якихось своїх причин. Та загалом, звести порохоненависників можна до перелічених. Якщо ви стикаєтеся з порохоненависником на якого не діють логічні доводи - копніть глибше. Ви побачите один з перелічених мною типів. Від себе додам просто. Я терпіти не можу ідеалістів, я не вірю в щирість з боку Москви, і я ненавиджу більшовизм у всіх його проявах. Навіть якщо ідеями дрімучого марксизму фонтанує щирий патріот - на жаль маю такі приклади. І ще я не розумію людей, які своє власне его ставлять вище за інтереси країни. Хоча згоден - інтереси країни я і вони можемо розуміти категорично по-різному.
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17.03.2021 12:04 Ответить
Шикарний текст
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17.03.2021 12:09 Ответить
...
Як не хваліть себе, а я міркую,-
У вас обох поганий смак...
За що ж, спитаєте однак,
Зозуля Півня хвалить так?
За те, що хвалить він Зозулю.
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17.03.2021 12:19 Ответить
Все по поличках розклали.
Я навіть помітила, що ненависть в основному масиві випадків - абсолютно безпідставна, базується на особистому ставленні, сформованому ворожими або конкурентними змі. В ту канву негативних почуттів легко вплітати якісь сумнівні факти.
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17.03.2021 12:21 Ответить
А хто опублікував ці записи? СБУ? І шо, Грицак про них не знав? Він же декілька років був головою СБУ. Дуже багато питань.
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17.03.2021 12:09 Ответить
Навіщо- тра було бабло скирдувати!
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17.03.2021 12:13 Ответить
Хто ж тебе теперь поверит?
Даже гипотетически не могу представить себе ситуацию, в которой ты сказал бы "Да, обсуждался. Мною. С дыровскими террами". Разве что под пытками "на подвале". Ибо это, батенька, статья.
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17.03.2021 12:10 Ответить
по безналу все решали?
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17.03.2021 12:16 Ответить
Млять. Даже если пленных выкупали за деньги - вы против?
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17.03.2021 12:26 Ответить
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZVczMOyEUb4vGLW0iEvvwjk_1mDE8SJFLdiw8qSb2AUTDVGbbuKi-L1ViyAXPtANYOdjmCEYhDnfvHVmSp1XZOhO9cBk6SZC5XG54tn9WgcRqj3Boco_kIQ705_Ora7Bdg&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/3854300881297204?__cft__[0]=AZVczMOyEUb4vGLW0iEvvwjk_1mDE8SJFLdiw8qSb2AUTDVGbbuKi-L1ViyAXPtANYOdjmCEYhDnfvHVmSp1XZOhO9cBk6SZC5XG54tn9WgcRqj3Boco_kIQ705_Ora7Bdg&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 11:45 ·

В телефонных разговорах Суркова и Медведчука говорится кстати, про наличные деньги, которые Грицак (СБУ) отправлял в Дебальцево (через Горловку). Понятное дело, что такие вещи у нас не делаются без санкции Самого Главного (кто же у нас тогда был главным?..) Я не раз писал об этом публично. Ссылки ниже. А вот краткое содержание:

...В ночь с 27 на 28 июня 2015 года военные (30 бригада), задержали под Горловкой сотрудников СБУ и два грузовика с деньгами в мешках из-под сахара - по 5 и 6 тонн в каждом.

На следующий день фуры ушли к сепарам по звонку "с самого верха". Военные отказались от огласки и расследования из-за сильного давления, которое на них оказывалось.

Ниже - оригинальный текст от военных без названия населенных пунктов. История реальная, почти обыденная. По крайней мере, не самая удивительная, и не самая подлая, из тех, которые я знаю.

«…У нас пытались проехать на ту сторону две фуры. Их наши тормознули. В машинах мешки с сахаром, в мешках бабло, много. В конце-концов под сопровождением СБУ машины уходят туда… 26.06 эти две машины пытались пройти через ХХХ. Их там не пропустили. Они вернулись на NNN. Потом стояли в FFF до 6.00 27.06. К ним подъехал бус, люди в бусе сказали им ждать. В 15.30 в сопровождении этого же буса они уехали прошли пункт пропуска NNN, и к 18.00 тропами подъехали к одному из опорников. С прибытием к опорнику, подполковник и майор СБУ головного управління м. Києва і Києвськоі обл задають питання військовим: якого ху ви тут робите і хто дав розпорядження тут стояти?.. Військові всіх затримують. Вимагають, і ті кладуть зброю на землю до з'ясування обставин. Подпол і майор відмовляються спілкуватися до прибуття старшого. Прибуває старший. До військових претензій немає. Машини уходять знову на NNN. Передаються фіскалам до ранку. Фіскали відкривають груз. Виявлено мішки з цукром (по накладни - цукор). В мішку з цукром бабло, пакован гривень. Старший від фіскалів огляд припиняє до ранку. З ранку в супроводі я уже не знаю кого, машини все таки уходять на ту сторону. Знаю, що питання піднімалося на високий рівень. Підключили Адміністрацію през-та».

Вот такой случай. А теперь что же получается?.. Если Грицак - герой, то и Медвечук - герой. Из песни слов не выкинешь.

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1040829205977733?__cft__[0]=AZVczMOyEUb4vGLW0iEvvwjk_1mDE8SJFLdiw8qSb2AUTDVGbbuKi-L1ViyAXPtANYOdjmCEYhDnfvHVmSp1XZOhO9cBk6SZC5XG54tn9WgcRqj3Boco_kIQ705_Ora7Bdg&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1040829205977733

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1686911701369477?__cft__[0]=AZVczMOyEUb4vGLW0iEvvwjk_1mDE8SJFLdiw8qSb2AUTDVGbbuKi-L1ViyAXPtANYOdjmCEYhDnfvHVmSp1XZOhO9cBk6SZC5XG54tn9WgcRqj3Boco_kIQ705_Ora7Bdg&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1686911701369477
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17.03.2021 12:30 Ответить
А що Касьянов пише про вагнерівців?
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17.03.2021 12:33 Ответить
Получается Медведчук в 2014 году по телефону наговаривал на Грицака, чтобы через годы, может быть, это всплыло в прессе, чтобы подставить его? Тут или было такое дело, или это монтаж записи.
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17.03.2021 13:24 Ответить
Дискредитация в 2014 году? Как-то неправдоподобно такое оправдание звучит
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17.03.2021 14:23 Ответить
Грицак на очній ставці з Медведчуком нехай і розкаже причому тут готівка!!! В попередніх записах Медведчук чітко сказав, що Порошенко сам запропонував займатись полоненими, а не рашка. Так що хенерал кришував контрабас, готівку і іншу хрень мав би сісти з Пєтьою і Медведчуком на років 15
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17.03.2021 14:42 Ответить
 
 