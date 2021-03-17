Грицак о "пленках Суркова-Медведчука", на которых фигурировало его имя: Вопрос "передачи налички" в ОРДЛО никогда не обсуждался

Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в 2014 году контактировал с "министром обороны" НВФ "ДНР" Владимиром Кононовым относительно обмена пленными, а о поставке "налички" на оккупированные территории речь не шла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Это был 2014 год, и у нас, действительно, готовился большой обмен. Этот обмен готовился довольно долго, больше месяца. Фактически, мы, когда были уже готовы к обмену, насколько я помню, российская сторона поставила тогда обязательным условием ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы, как гаранта того, что все договоренности, которые обещает Украина, будут выполнены ... Тогда, по решению президента, был Медведчук включен предыдущим председателем Валентином Наливайченко в состав Трехсторонней контактной группы", - сказал Грицак.

По его словам, при подготовке обмена пленными было несколько контактов с Кононовым.

"Когда обмен готовился, мы имели действительно несколько контактов с Кононовым. Это мы всегда делали ... Мы проводили их (обмены. - Ред.) довольно успешно, мы не включали ни политическое руководство, ни наше, ни так называемых "республик", а принимали решение, так сказать, на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из тюрьмы, из ям. Я очень хорошо помню этот обмен ... Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, "Альфа" украинская, их боевики. Тогда мы автобусами передавали боевиков и забирали наших ребят", - заявил экс-глава СБУ.

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Грицак отметил, что вопрос передачи "налички" на оккупированных территориях, о котором идет речь в разговоре вроде Медведчука и Суркова, он никогда не обсуждал с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР".

"Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще "наличке" речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах ... Речь идет о целенаправленных попытках нашей дискредитации. Объяснить я это могу довольно просто. Мы и сегодня продолжаем работу против российской пятой колонны в Украине и против российской страны-агрессора", - подчеркнул Грицак.

Напомним, ранее сообщалось, что был опубликован фрагмент аудиозаписи беседы главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, на котором в частности обсуждали Василия Грицака.

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