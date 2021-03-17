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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Ривненщины рассматривают вопрос о введении "красной" зоны в области. Под ОГА уже собрались предприниматели. ФОТО

В Ривном два десятка предпринимателей пришли под здание ОГА требовать, чтобы город и область не рекомендовали переводить в "красную" зону карантина. В 11 часов в здании начала заседать областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

О том, что Ривне с динамикой заболеваемости и увеличением количества госпитализаций приближается к "красной" зоне накануне публично заявил городской голова Александр Третьяк. Он отметил, что город будет ждать решений и оценки ситуации областной профильной комиссии.

Предприниматели, которые пришли на пикет, рассказали "Суспильному", что опасаются возвращения строгих ограничений и очередного "удара" по их заработкам.

Власти Ривненщины рассматривают вопрос о введении красной зоны в области. Под ОГА уже собрались предприниматели 01

"У нас такой импровизированный пикет собрался для того, чтобы выразить свое несогласие с этим решением. Потому что решение должно быть взвешенным и к нему очень много вопросов. Мы подготовили обращение и сегодня подадим обращение на имя председателя облгосадминистрации по этому возможному решению, чтобы оно было принято взвешенно, с учетом всех интересов всех сторон", - отметил организатор акции, предприниматель Мирослав Мельничук.

Ранее городской голова Ривного публично призвал областные власти открыть для пациентов с коронавирусом областную клиническую больницу. В ЦГБ, по словам Третьяка, постепенно заканчиваются места.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В житомирских больницах заканчиваются места для больных COVID-19: преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания

В ОГА ответили мэру Ривного, что его слова примут во внимание.

Власти Ривненщины рассматривают вопрос о введении красной зоны в области. Под ОГА уже собрались предприниматели 02

Сейчас Ривне в "желтой" зоне карантина. Мэр не исключает, что в "красную" зону можно попасть в обход "оранжевой", если такая динамика заболеваемости сохранится.

16-го марта комиссия ТЭБ и ЧС Ривного рекомендовала отменить запланированные в городе массовые мероприятия.

карантин (16729) Ровно (529) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+7
Лишу тут свій пост тижневої давності. Оскільки він став ще актуальнішим.
Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
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17.03.2021 12:06
+3
підприемцов кроме собственных бабок больше в этой стране ничего не волнует
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17.03.2021 12:04
+3
Доказательством того что "ковид" - фуфло, является простой факт.
За несколько лет до "пандемии" ВОЗ поменяла формулировку: что такое "пандемия". Оказывается, это должен быть новый (!) вирус, который вызовет массовые заболевания по всему миру.
То есть если из лаборатории под Новосибирском или из Америки случайно вырвется вирус оспы, и начнут умирать миллионы людей, то это не будет пандемией, ибо вирус - не новый !
А вот "ковид", который 24 часа в сутки льётся из телевизоров, хотя трупы на улицах не валяются, и крематории не работают внеурочные часы - это "пандемия", чётко подпадающая под новую формулировку.
---
Не переживай. В Нюрнберге уже протирают тряпочкой скамеечку для авторов этой ***ни.
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17.03.2021 12:18
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Неужели угроза восстания против луганского режима столь велика ?
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17.03.2021 12:02 Ответить
Лишу тут свій пост тижневої давності. Оскільки він став ще актуальнішим.
Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
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17.03.2021 12:06 Ответить
Доказательством того что "ковид" - фуфло, является простой факт.
За несколько лет до "пандемии" ВОЗ поменяла формулировку: что такое "пандемия". Оказывается, это должен быть новый (!) вирус, который вызовет массовые заболевания по всему миру.
То есть если из лаборатории под Новосибирском или из Америки случайно вырвется вирус оспы, и начнут умирать миллионы людей, то это не будет пандемией, ибо вирус - не новый !
А вот "ковид", который 24 часа в сутки льётся из телевизоров, хотя трупы на улицах не валяются, и крематории не работают внеурочные часы - это "пандемия", чётко подпадающая под новую формулировку.
---
Не переживай. В Нюрнберге уже протирают тряпочкой скамеечку для авторов этой ***ни.
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17.03.2021 12:18 Ответить
Сподіваюся, коли синітемеш- швидку не викликатимеш, як отой з вашої ковід-дисидентської секти. На цій фоткі він ще впевнений що ковід- змова рептилоїдів і він просто тричі чхнув. Через кілька годин він вибачиться перед своїми підписниками, а ще через шість годин помре....

Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області. Під ОДА вже зібралися підприємці - Цензор.НЕТ 1714
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17.03.2021 12:26 Ответить
Teбе бы фантастические романы писать. Или сценарии для фильмов ужасов.
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17.03.2021 12:39 Ответить
Феєричний ідіот 🤔
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17.03.2021 14:53 Ответить
будут малевать красным и черным, пока весь шмурдяк не переколют!
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17.03.2021 12:06 Ответить
Или пока переворота не будет.
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17.03.2021 12:18 Ответить
підприемцов кроме собственных бабок больше в этой стране ничего не волнует
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17.03.2021 12:04 Ответить
Почему то вспомнился клещ - он когда впивается в хозяина, то уже не может вытащить из тела свой хобот. Даже когда его вырывают, то уже мертвая голова с хоботом остаются в теле.
Хотя нормальная власть должны бы запретить взимать арендную плату и расторгать договора аренды в период локдауна. Вот только арендодатели все сидят во власти, и тоже сосут, как клещи, но уже клещей помельче...
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17.03.2021 12:13 Ответить
Коммунальщики и прочие, которым платят арендодатели.
..., которым платят коммунальщики.
И т. д.
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17.03.2021 12:26 Ответить
Далой прививки!
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17.03.2021 12:15 Ответить
и зубников!
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17.03.2021 12:24 Ответить
Правильно! Тебе нельзя вакцинироваться! Ты такое же элементарное соединение из нескольких молекул,как и вирус. Так что вакцина для тебя смерть!
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17.03.2021 12:54 Ответить
Если опять пойдут на поводу у ресторанной мафии и торгашей, будет катастрофа!
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17.03.2021 12:41 Ответить
Вони ж не Бородата Бабуся, тому можуть йти туди куди всіх посилає Арестович
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17.03.2021 13:44 Ответить
"Влада Рівненщини розглядає питання про введення "червоної" зони в області..."

Комуняки повертаються🤯?
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17.03.2021 14:44 Ответить
 
 