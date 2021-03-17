Власти Ривненщины рассматривают вопрос о введении "красной" зоны в области. Под ОГА уже собрались предприниматели. ФОТО
В Ривном два десятка предпринимателей пришли под здание ОГА требовать, чтобы город и область не рекомендовали переводить в "красную" зону карантина. В 11 часов в здании начала заседать областная комиссия ТЭБ и ЧС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".
О том, что Ривне с динамикой заболеваемости и увеличением количества госпитализаций приближается к "красной" зоне накануне публично заявил городской голова Александр Третьяк. Он отметил, что город будет ждать решений и оценки ситуации областной профильной комиссии.
Предприниматели, которые пришли на пикет, рассказали "Суспильному", что опасаются возвращения строгих ограничений и очередного "удара" по их заработкам.
"У нас такой импровизированный пикет собрался для того, чтобы выразить свое несогласие с этим решением. Потому что решение должно быть взвешенным и к нему очень много вопросов. Мы подготовили обращение и сегодня подадим обращение на имя председателя облгосадминистрации по этому возможному решению, чтобы оно было принято взвешенно, с учетом всех интересов всех сторон", - отметил организатор акции, предприниматель Мирослав Мельничук.
Ранее городской голова Ривного публично призвал областные власти открыть для пациентов с коронавирусом областную клиническую больницу. В ЦГБ, по словам Третьяка, постепенно заканчиваются места.
В ОГА ответили мэру Ривного, что его слова примут во внимание.
Сейчас Ривне в "желтой" зоне карантина. Мэр не исключает, что в "красную" зону можно попасть в обход "оранжевой", если такая динамика заболеваемости сохранится.
16-го марта комиссия ТЭБ и ЧС Ривного рекомендовала отменить запланированные в городе массовые мероприятия.
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Хочу звернутися до ковід-дисидентів. Я все розумію. Ви горді своїм чистим розумом, тим що знаєте саму істину буття- про світові змови, рептилоїдів з Нубіру і що коронавірусу не існує, як і ВІЛ. Ну то пишайтеся собою мовчки. Не агітуйте людей в свою віру. У вас, гади, сьогодні, завтра й в понеділок вихідні. А мені пердолити по хворим. І сподіваюся що ніхто не потребуватиме шпиталізації- бо це зайві години на роботі і зайві нерви, тим більше- що ніхто не помре. А ще бажаю Вам відчути на собі що таке задихатися в FFP-3 і дізнатися що це таке- половину дня хотіти сцяти, але не могти собі цього дозволити, бо тоді костюм треба міняти, а їх не вистачає, більше того- доходить до того що доводиться дезинфікувати одноразові. Сподіваюся, я культурно і дохідливо висловився.
За несколько лет до "пандемии" ВОЗ поменяла формулировку: что такое "пандемия". Оказывается, это должен быть новый (!) вирус, который вызовет массовые заболевания по всему миру.
То есть если из лаборатории под Новосибирском или из Америки случайно вырвется вирус оспы, и начнут умирать миллионы людей, то это не будет пандемией, ибо вирус - не новый !
А вот "ковид", который 24 часа в сутки льётся из телевизоров, хотя трупы на улицах не валяются, и крематории не работают внеурочные часы - это "пандемия", чётко подпадающая под новую формулировку.
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Не переживай. В Нюрнберге уже протирают тряпочкой скамеечку для авторов этой ***ни.
Хотя нормальная власть должны бы запретить взимать арендную плату и расторгать договора аренды в период локдауна. Вот только арендодатели все сидят во власти, и тоже сосут, как клещи, но уже клещей помельче...
..., которым платят коммунальщики.
И т. д.
Комуняки повертаються🤯?