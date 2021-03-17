Власти Ривненщины рассматривают вопрос о введении "красной" зоны в области. Под ОГА уже собрались предприниматели. ФОТО

В Ривном два десятка предпринимателей пришли под здание ОГА требовать, чтобы город и область не рекомендовали переводить в "красную" зону карантина. В 11 часов в здании начала заседать областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

О том, что Ривне с динамикой заболеваемости и увеличением количества госпитализаций приближается к "красной" зоне накануне публично заявил городской голова Александр Третьяк. Он отметил, что город будет ждать решений и оценки ситуации областной профильной комиссии.

Предприниматели, которые пришли на пикет, рассказали "Суспильному", что опасаются возвращения строгих ограничений и очередного "удара" по их заработкам.

"У нас такой импровизированный пикет собрался для того, чтобы выразить свое несогласие с этим решением. Потому что решение должно быть взвешенным и к нему очень много вопросов. Мы подготовили обращение и сегодня подадим обращение на имя председателя облгосадминистрации по этому возможному решению, чтобы оно было принято взвешенно, с учетом всех интересов всех сторон", - отметил организатор акции, предприниматель Мирослав Мельничук.

Ранее городской голова Ривного публично призвал областные власти открыть для пациентов с коронавирусом областную клиническую больницу. В ЦГБ, по словам Третьяка, постепенно заканчиваются места.

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В ОГА ответили мэру Ривного, что его слова примут во внимание.

Сейчас Ривне в "желтой" зоне карантина. Мэр не исключает, что в "красную" зону можно попасть в обход "оранжевой", если такая динамика заболеваемости сохранится.

16-го марта комиссия ТЭБ и ЧС Ривного рекомендовала отменить запланированные в городе массовые мероприятия.