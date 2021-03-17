"Слуга народа" Гетманцев допустил возможность проведения "ночных" заседаний Рады из-за земельной реформы

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев не исключает возможности проведения "ночных" заседаний парламента из-за большого количества поправок в законопроект относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, могут ли в связи с рассмотрением этого законопроекта проводиться внеочередные, вечерние или "ночные" заседания парламента, депутат отметил: "могут быть. Может быть упрощена процедура рассмотрения этого законопроекта. Могут быть "ночные" заседания, внеочередные заседания Верховной Рады по требованию народных депутатов".

Гетманцев подчеркнул: "Вы хотите, чтобы ВР была заблокирована только потому, что нескольким фракциям Верховной Рады хочется поговорить, используя время работы парламента или трибуну, или просто заблокировать этот вопрос почему-то?".

Он напомнил, что ускоренное рассмотрение законопроекта возможен в случае, если депутаты соберут подписи под инициативой о применении соответствующей процедуры, а парламент одобрит ее применение. Далее каждая фракция подает по 5 поправок, на которых они настаивают. Профильный комитет готовит дополнительную сравнительную таблицу с этими поправками и ВР рассматривает их.

"Таким образом, эта процедура сокращается до получаса - 40 минут", - сказал Гетманцев.

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В то же время отметил он, сбор подписей еще не начинался, ведь сейчас еще проводятся переговоры с оппозицией.

"Призывают к голосу разума. Если призовут, то все будет хорошо, то мы, собственно говоря, рассмотрим быстро этот законопроект без каких-либо процедур. Если нет, наверное, мы будем вынуждены применять и другие процедуры", - отметил депутат.

Как известно, пока парламент не завершил рассмотрение одного законопроекта, он не может прервать его и рассмотреть любой другой.

16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.

В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.

Сегодня, 17 марта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что рассмотрение поправок к этому законопроекту может продлиться еще до 4 недель работы парламента.