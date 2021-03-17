"Слуга народа" Гетманцев допустил возможность проведения "ночных" заседаний Рады из-за земельной реформы
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев не исключает возможности проведения "ночных" заседаний парламента из-за большого количества поправок в законопроект относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Отвечая на вопрос, могут ли в связи с рассмотрением этого законопроекта проводиться внеочередные, вечерние или "ночные" заседания парламента, депутат отметил: "могут быть. Может быть упрощена процедура рассмотрения этого законопроекта. Могут быть "ночные" заседания, внеочередные заседания Верховной Рады по требованию народных депутатов".
Гетманцев подчеркнул: "Вы хотите, чтобы ВР была заблокирована только потому, что нескольким фракциям Верховной Рады хочется поговорить, используя время работы парламента или трибуну, или просто заблокировать этот вопрос почему-то?".
Он напомнил, что ускоренное рассмотрение законопроекта возможен в случае, если депутаты соберут подписи под инициативой о применении соответствующей процедуры, а парламент одобрит ее применение. Далее каждая фракция подает по 5 поправок, на которых они настаивают. Профильный комитет готовит дополнительную сравнительную таблицу с этими поправками и ВР рассматривает их.
"Таким образом, эта процедура сокращается до получаса - 40 минут", - сказал Гетманцев.
В то же время отметил он, сбор подписей еще не начинался, ведь сейчас еще проводятся переговоры с оппозицией.
"Призывают к голосу разума. Если призовут, то все будет хорошо, то мы, собственно говоря, рассмотрим быстро этот законопроект без каких-либо процедур. Если нет, наверное, мы будем вынуждены применять и другие процедуры", - отметил депутат.
Как известно, пока парламент не завершил рассмотрение одного законопроекта, он не может прервать его и рассмотреть любой другой.
16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.
В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.
Сегодня, 17 марта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что рассмотрение поправок к этому законопроекту может продлиться еще до 4 недель работы парламента.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/1/7278775/ В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры
Инородцы здесь - это просто иностранцы, а не то, что некоторые подумали.
Верховная Рада приступает к рассмотрению двух законопроектов из так называемой «земельной реформы» - №2194 и №2195.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 написал сегодня утром в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Только фракция «Батькивщины» подала к ним более полутора тысяч поправок, другие фракции тоже не остались в стороне. Это говорит, что борьба будет жесткой. Потому что вопрос о земле для Украины - не просто ключевой, а сакральный.
Я - не противник свободного рынка земли. Я противник того пути к рынку земли, который нам навязывают, и здесь мы с ЮВТ практически единомышленники. А других в Раде и нет (Виктор Медведчук, на самом деле, за рынок земли, но только за рынок под российский бизнес).
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8.html Власть намерилась окончательно лишить украинцев земли - Тимошенко. Видео
Понимаете, к невозобновляемым ресурсам - а это земля, недра, реки, озера и моря, радиочастоты и т. д. - надо относиться очень осторожно. Иначе мы оставим потомкам выжженную пустыню.
Поэтому сначала надо организовать рынок аренды земли, и когда конкретный арендатор продемонстрирует свою способность хозяйствовать цивилизованно и рачительно, то он должен получить право на приобретение земли в собственность. Так поступают в развитых странах.
Кстати, аграрные спецы утверждают, что такой подход за счет двухэтапности принесет куда больше денег в бюджет, чем просто продажа.
Но сейчас нам предлагают тупо зажмуриться на те основные риски, которые несут два упомянутых законопроекта:
разрешение на снятие верхнего - плодородного слоя почвы (помнится, в свое время из Украины уже вывозили чернозем эшелонами);
прямое разрешение иностранным юрлицам владеть нашей землей;
упрощенная смена целевого назначения земли по желанию собственника (будьте уверены - дельцы накрутят здесь таких схем, что аферы с Приватбанком покажутся играми в пасочки;
отмена согласования с ВР права постоянного использования особо ценным земель (а это отсутствие хоть каких-то предохранителей от коррупции);
возможность передачи прав на землю в залог без ведома владельца (это открывает дорогу для банковского беспредела).
Очевидно, что вопрос о земле является одним из главных препятствий для создания коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» с потенциальным премьерством Юлии Тимошенко. И запуск опережающего рынка аренды земли, пожалуй, является как раз тем компромиссом, который способен устроить всех.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82.html Серьезность порывов Зеленского подтвердится лишь его союзом с Тимошенко - эксперт
P.S. Только не надо мне в коментах цитировать методички, что, мол, земля у нас уже по факту в собственности, и речь идет лишь об узаконивании ситуации. Мы в свое время узаконили право бизнесменов владеть крупными промышленными предприятиями, доставшими в наследство от Союза. И получили всесильный олигархат, который нынче нами правит. Так может хватить танцевать на граблях?
оторву и вставлю вам в сраку