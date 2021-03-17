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Новости
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Борьба с экологической преступностью должна быть одним из приоритетов правоохранителей, - Зеленский

Борьба с экологической преступностью должна быть одним из приоритетов правоохранителей, - Зеленский

Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, записанном для общего совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, противодействия уголовным правонарушением против окружающей среды, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Конституция Украины гарантирует каждому гражданину право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. В то же время, по словам Главы государства, сегодня ухудшение качества воздуха, питьевой воды, продуктов является актуальной проблемой, которая оказывает негативное влияние на продолжительность жизни, заболеваемость, и этот вопрос беспокоит весь мир.

Владимир Зеленский отметил, что население Украины и мира все больше ощущает последствия изменения климата и роста техногенной нагрузки на окружающую среду – процессы нерационального использования природных ресурсов, деградации лесов, водных бассейнов, сельскохозяйственных угодий, а также неэффективность системы обращения с бытовыми и промышленными отходами приобрели масштабный характер.

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Президент напомнил об экологическом бедствии от незаконной добычи янтаря. Уже реализован ряд шагов по легализации добычи и привлечению к ответственности незаконных добытчиков.

"Однако еще недостаточно информации о наказании за резонансные преступления в этой сфере, прежде всего – совершенные организованными группами. Хотелось бы также услышать, что сделано для приведения в пригодное состояние лесных земель, которые в результате варварской охоты за янтарем превратились в пустыни", – добавил Владимир Зеленский.

Болезненной темой остается необходимость усиления охраны лесного фонда Украины. В 2019 году Глава государства подписал закон о запрете проведения сплошных рубок на горных склонах Карпатского региона.

"Но граждане пока не получили надлежащей информации о ликвидированных преступных схемах в сфере оборота древесины, в том числе и посадках чиновников, причастных к ним. Слабым является и противодействие контрабандному перемещению древесины через таможенную границу Украины", – подчеркнул Президент.

Также Глава государства акцентировал внимание на зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, где 30 лет продолжается беспрецедентный процесс самовосстановления природных комплексов, присущих этой территории в прошлом, без вмешательства человека.

"Это уникальный процесс! Поэтому главной целью деятельности в Чернобыльской зоне является минимизация экологически негативных последствий аварии и безусловная безопасность в обращении с радиоактивными отходами", – отметил Владимир Зеленский.

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"Масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200 процентов своих возможностей. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики", – подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил о своих словах на Генеральной Ассамблее ООН о том, что у мира нет запасной планеты.

"Сегодня могу сказать вам: у нас нет запасной Украины. Она должна быть цветущей, живописной, с прекрасными лесами, чистыми морями, реками, озерами и чистым воздухом, которым полной грудью будут дышать следующие поколения украинцев. А все, кто мешает этому – от преступников до государственных служащих, которые их прикрывают, – должны созерцать чистое украинское небо через решетку", – резюмировал Владимир Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) экология (1608)


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Топ комментарии
+2
Давай на Ростов, оманський брехун.
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17.03.2021 12:15
+2
Дайте ему селёдки.
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17.03.2021 12:20
+1
Оо, так полиция/милиция/мафия90 как по мне вреда уже столько сделала, что видно невооружонным взглядом. Почему всегда борятся с последствиями, а не причинами и борятся те, кто призвел к такому?
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17.03.2021 14:14
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Давай на Ростов, оманський брехун.
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17.03.2021 12:15 Ответить
Головне, щоб правоохірінці спіймали дідуся,який збирає в лісосмузі хмиз, щоб не замерзнути у власній хатинці. Машина дров 9 тисяч, при пенсії в 2000 - 2500 гривень.
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17.03.2021 12:22 Ответить
Дайте ему селёдки.
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17.03.2021 12:20 Ответить
Дайте йому сєлєдкою.
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17.03.2021 12:24 Ответить
...цветущей, живописной...Цикавый у тебя кокс, вовка!
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17.03.2021 12:22 Ответить
Так, люди одну хімію їдять. В саду по технології 17 раз бризкають хімікатами плюс в корінь лиють силітру і ше всяку хімгадость. А на полях теж одна хімія органіки , органіки немає
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17.03.2021 12:26 Ответить
Думаю никто не отрицает важности борьбы с экологтческой преступностью, но сегодня сверх важной считается борьба с коломойским, и с агентами кремля внутри ОП, напомню татаров, ермак, арестович др.твоими креатурами, не отвлекайся, а то у Байдена, да и у народа закончится терпения, пока ты ждешь команду от комуно-фашиста путлера, или слезай с кресла.
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17.03.2021 12:40 Ответить
Приоритет всегда один. Если их несколько, то это уже что-то другое...
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17.03.2021 13:17 Ответить
А як же Порошенко? Всі сили і засоби були спрямовані виключно на липу якоїсь справи на Порошенко. Що будуте робити керівники правоохоронних підрозділів, які займалися цими справами, замість реальних краж з банків, держпідприємств, ковідних фондів та іншого? Що не бачилт цього, чи геть не компетентні?
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17.03.2021 13:41 Ответить
Оо, так полиция/милиция/мафия90 как по мне вреда уже столько сделала, что видно невооружонным взглядом. Почему всегда борятся с последствиями, а не причинами и борятся те, кто призвел к такому?
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17.03.2021 14:14 Ответить
 
 