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ЕС введет санкции против нескольких россиян из-за "зачистки геев" в Чечне, - Йозвяк
В Евросоюзе согласовали введение санкций против двух россиян из-за "чистки геев" в Чечне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщилбрюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС дали "зеленый свет" новой серии санкций за права человека. На этот раз 11 человек и 4 организации из Китая, Эритреи, Ливии, Северной Кореи, России и Южного Судана", - говорится в сообщении.
По его словам, двое указанных в списке россиян понесут ответственность за "чистки геев" в Чечне.
Топ комментарии
+4 Ksenia VB
показать весь комментарий17.03.2021 12:23
+2 dmitrij suur
показать весь комментарий17.03.2021 12:28
+2 Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий17.03.2021 12:30
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Сумно.
Сильний той, хто може себе захистити. Ніякі інші права в світі не діють.
И явно не кадырка....