ЕС введет санкции против нескольких россиян из-за "зачистки геев" в Чечне, - Йозвяк

В Евросоюзе согласовали введение санкций против двух россиян из-за "чистки геев" в Чечне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщилбрюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" новой серии санкций за права человека. На этот раз 11 человек и 4 организации из Китая, Эритреи, Ливии, Северной Кореи, России и Южного Судана", - говорится в сообщении.

По его словам, двое указанных в списке россиян понесут ответственность за "чистки геев" в Чечне.

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