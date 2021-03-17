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Новости Санкции против России
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ЕС введет санкции против нескольких россиян из-за "зачистки геев" в Чечне, - Йозвяк

ЕС введет санкции против нескольких россиян из-за

В Евросоюзе согласовали введение санкций против двух россиян из-за "чистки геев" в Чечне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщилбрюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" новой серии санкций за права человека. На этот раз 11 человек и 4 организации из Китая, Эритреи, Ливии, Северной Кореи, России и Южного Судана", - говорится в сообщении.

По его словам, двое указанных в списке россиян понесут ответственность за "чистки геев" в Чечне.

Читайте: Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк

Автор: 

россия (95420) санкции (11268) Чечня (637) Евросоюз (17089) ЛГБТ-сообщество (332) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+4
А на зачистку чеченців всі очі прикрили..
Сумно.
Сильний той, хто може себе захистити. Ніякі інші права в світі не діють.
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17.03.2021 12:23
+2
Наверное Крымчанам и жителям Донбасса надо стать геями, может быть тогда Европа заметит, что их притесняют не менее чем геев Кавказа
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17.03.2021 12:28
+2
САНКЦІЇ ! Це так суворо. Заборонять двом мокшанським мусорам користуватися прозервативами виробленими в ЄС?
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17.03.2021 12:30
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А на зачистку чеченців всі очі прикрили..
Сумно.
Сильний той, хто може себе захистити. Ніякі інші права в світі не діють.
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17.03.2021 12:23 Ответить
САНКЦІЇ ! Це так суворо. Заборонять двом мокшанським мусорам користуватися прозервативами виробленими в ЄС?
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17.03.2021 12:30 Ответить
так эти тоже чеченцы, только другой ориентации.
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17.03.2021 14:14 Ответить
Латентні чистили явних.
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17.03.2021 12:24 Ответить
Наверное Крымчанам и жителям Донбасса надо стать геями, может быть тогда Европа заметит, что их притесняют не менее чем геев Кавказа
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17.03.2021 12:28 Ответить
Санкції Росії, то добре. За що, - не має значення. Чим більше санкцій, тим краще
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17.03.2021 12:31 Ответить
лучше бы кацапских ********* у себя зачистили !
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17.03.2021 12:36 Ответить
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17.03.2021 12:47 Ответить
чеченские горные геи это очень сурово
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17.03.2021 12:59 Ответить
сильный ход! Не то что от SWIFT отключить!(((
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17.03.2021 13:11 Ответить
Найгірше те, що зараз кадирівці вбивають неугодних у , а потім ще й оголошують, що вбитий був терористом і содомітом. Мерзотники!
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17.03.2021 13:36 Ответить
Я так понимаю пропагандонов открытых Соловьева и Скабееву под санкции не попадают,почему то только Кисилеву досталось до сих пор невьездной
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17.03.2021 13:36 Ответить
Добре роблять, що захищають націю від різних ЛГБТ. Може зробити так як в 1947 році ООН створи Ізраїль створити десь (потрібно подумати) країну Підарасію і всіх, хто вважає себе сексменшиною, переселити туди. Хай живуть і працюють!
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17.03.2021 14:21 Ответить
Цілком згоден.От коли ********* становитимуть більшість в суспільстві,оттоді нехай захищають свої права.Але поки їх ще меншість,то треба захищати права нормальних людей від лгбтшобли,яка почала залазити у всі діри...
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17.03.2021 16:56 Ответить
Не чеченцев? Россиян?
И явно не кадырка....
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17.03.2021 14:56 Ответить
 
 