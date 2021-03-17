Мы предложили "слугам" концепцию и программу реформ, - нардеп "Батькивщины" Бондарев о возможной коалиции
Народный депутат Бондарев ответил на вопрос будет ли коалиция "Батькивщины" и "Слуг народа".
По словам нардепа, переговоры между фракциями ведутся уже 1,5 года, впрочем обсуждение идет не вокруг назначений и должностей, а вокруг законопроектов, которые будет принимать парламент.
Об этом Константин Бондарев заявил в эфире "4 канала".
"Мы предложили "Слугам народа" концепцию и программу реформ, разработанную нами, - это "Новый курс" - и предложили помощь в его реализации. Там изложено все: вопросы экономики, вопросы политики, вопросы общества, вопросы медицины. У нас совсем другой взгляд на реформу аграрного сектора, у нас много других идей реформ медицины, пенсионной реформы. Мы предложили наше видение в виде конкретных документов - это законопроекты", - заверил народный избранник.
Парламентарий акцентировал на том, что принципиальным для "Батькивщины" есть стратегия развития страны и план действий, а не конкретные назначения на определенные должности.
"Мы всегда говорили, если вы нас услышите и не будете запускать бумеранг, который потом вам вернется же. А это очень часто происходит, мы возвращаемся к пересмотру законов, которые принимались монобольшинством в этом пресловутом турборежиме.
Переговоры ведутся последние 1,5 года и вопрос не в должностях, а вопрос в законах, которые мы будем принимать. К сожалению, мы предложили на эту сессионную неделю 48 законов, из них только 1 включили в повестку дня", - подчеркнул парламентарий.
В то же время народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер в эфире обвинила "Батькивщину" в блокировании работы парламента из-за поправки в закон о рынке земли. На что Бондарев ответил: это нормальный процесс дискуссии, который происходит в каждой адекватной демократической стране.
"Знаете, почему у нас считается публичная дискуссия в парламенте блокировкой? Я хочу напомнить, о чем говорил президент на съезде партии "Слуга народа", что монобольшинство должно голосовать за то, что принесли на стол, дискуссия это не их уровень ", - подытожил народный депутат.
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я понимаю что им трудно даже текст прочитать и осмыслить, но все равно интересно
Понятно что слуги откажутся, но при этом опять потеряют часть поддержки избирателей.
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А шо случилось со старым? На печатном станке сломалась кнопка "ВКЛ"?
В переводе с парламентского на обычный: попросились постоять хоть скраешку у корыта. Ну. а кто, в здравом уме предположит, что Юля, которая 30 лет на властных лугах пасётся, лезет туда, не для того, чтобы набивать карманы?
вам разослали тезисы?
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2.Медична реформа Супрун почала давати результати, але нова влада її зламала, бо там немає місця фврмам-прокладкам по закупівлі ліків і зозбазарювання державних коштів головними лікарями. Щоб пройшла реформа потрібно хоча би 7-10 років.
3.Скорочення шкіл, пан десь чув звін, а не знає де він. Якщо в селі є рл одному-два учня в класі і їх всіх збирає в один клас один вчитель і дає завдання, то є освіта? Ви б свою дитину віддали в такий клас, чи краще возити шкільним автобусом у повноцінну школу?.
4.Руйнування фінансової системи. Це як, гроші по децентралізації залишщаються на місці? То цеж добре. І по програмі "прозоро" відбирати нормальні фірми для проведення роботи також нормально, без відкатів. То Ви це назвали "знищенням фінансової системи", а намій погляд корупційних схем.
5.А що стратигічне продали?
Мабуть в кирзі з прілими портянками ходиш.
А где можно ознакомитьсяч не с пересказом, а ТЕКСТОМ это канцепцыи?