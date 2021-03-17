Мы предложили "слугам" концепцию и программу реформ, - нардеп "Батькивщины" Бондарев о возможной коалиции

Народный депутат Бондарев ответил на вопрос будет ли коалиция "Батькивщины" и "Слуг народа".

По словам нардепа, переговоры между фракциями ведутся уже 1,5 года, впрочем обсуждение идет не вокруг назначений и должностей, а вокруг законопроектов, которые будет принимать парламент.

Об этом Константин Бондарев заявил в эфире "4 канала".

"Мы предложили "Слугам народа" концепцию и программу реформ, разработанную нами, - это "Новый курс" - и предложили помощь в его реализации. Там изложено все: вопросы экономики, вопросы политики, вопросы общества, вопросы медицины. У нас совсем другой взгляд на реформу аграрного сектора, у нас много других идей реформ медицины, пенсионной реформы. Мы предложили наше видение в виде конкретных документов - это законопроекты", - заверил народный избранник.

Парламентарий акцентировал на том, что принципиальным для "Батькивщины" есть стратегия развития страны и план действий, а не конкретные назначения на определенные должности.

"Мы всегда говорили, если вы нас услышите и не будете запускать бумеранг, который потом вам вернется же. А это очень часто происходит, мы возвращаемся к пересмотру законов, которые принимались монобольшинством в этом пресловутом турборежиме.

Переговоры ведутся последние 1,5 года и вопрос не в должностях, а вопрос в законах, которые мы будем принимать. К сожалению, мы предложили на эту сессионную неделю 48 законов, из них только 1 включили в повестку дня", - подчеркнул парламентарий.

В то же время народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер в эфире обвинила "Батькивщину" в блокировании работы парламента из-за поправки в закон о рынке земли. На что Бондарев ответил: это нормальный процесс дискуссии, который происходит в каждой адекватной демократической стране.

"Знаете, почему у нас считается публичная дискуссия в парламенте блокировкой? Я хочу напомнить, о чем говорил президент на съезде партии "Слуга народа", что монобольшинство должно голосовать за то, что принесли на стол, дискуссия это не их уровень ", - подытожил народный депутат.