Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада может рассматривать поправки к законопроектам о рынке земли №2194 и №2195 до мая. ОПЗЖ и "Батькивщина" решили настаивать на поправках.
Об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Сегодня считали, что может затянуться до мая. Здесь можно решать только внеочередными заседаниями, потому что мы не собираемся идти на шантаж, на какие-то "дайте нам должность"", - сказала Кравчук.
На уточнение, шантажируют ли сейчас "Батькивщина" и ОПЗЖ фракцию "СН", Кравчук отметила: "Я оцениваю всю эту ситуацию как то, что взяли в заложники Верховную Раду. Мы тратим ежедневно деньги налогоплательщиков и работаем вхолостую, потому что законы не принимаются, это просто трибуна для "Батькивщины" и ОПЗЖ".
Напомним, 16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.
В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.
Сегодня, 17 марта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что рассмотрение поправок к этому законопроекту может продлиться еще до 4 недель работы парламента.
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Почему, по-вашему, патриотов Израиля должно волновать, то что будет с землей Украины?
"Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса". Израиль-это пустыня и жара. Более-менее пригодная "Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 € " . Поэтому патриоты готовы скупать благодатные украинские земли за любые деньги. В Израиле 116 миллиардеров и более 130 000 миллионеров-у них деньги есть.Миллионеры и миллиардеры живут, естественно , не в Израиле где ловить нечего.Живут в других странах как Коломойский в Украине.
Вас здесь годами убеждают людм из числа 130 миллиардеров и 130 000 миллионеров (патриоты Израиля с возможностями)?
кнопку подушечкой перегрела видимо