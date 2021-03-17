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Новости Земельная реформа
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Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук

Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, -

Верховная Рада может рассматривать поправки к законопроектам о рынке земли №2194 и №2195 до мая. ОПЗЖ и "Батькивщина" решили настаивать на поправках.

Об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Сегодня считали, что может затянуться до мая. Здесь можно решать только внеочередными заседаниями, потому что мы не собираемся идти на шантаж, на какие-то "дайте нам должность"", - сказала Кравчук.

На уточнение, шантажируют ли сейчас "Батькивщина" и ОПЗЖ фракцию "СН", Кравчук отметила: "Я оцениваю всю эту ситуацию как то, что взяли в заложники Верховную Раду. Мы тратим ежедневно деньги налогоплательщиков и работаем вхолостую, потому что законы не принимаются, это просто трибуна для "Батькивщины" и ОПЗЖ".

Напомним, 16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.

В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.

Сегодня, 17 марта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что рассмотрение поправок к этому законопроекту может продлиться еще до 4 недель работы парламента.

Читайте: "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство

Автор: 

ВР (29234) поправки (103) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+8
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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17.03.2021 12:49
+5
Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9445
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17.03.2021 12:52
+3
Как же им не терпится страну продать или за долги сдать. Сам уже прикинули сколько скрысят и куда свалят потом. Твари мерзкие.
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17.03.2021 12:51
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Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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17.03.2021 12:49 Ответить
Ви знаєте куди поділося 5 млн.га державної землі за роки мораторію, який так палко захищає "Батьківщина"? Можете відповісти? Ви так впевнено приводите приклади Ізраїлю. У вас повинна бути чітка відповідь.
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17.03.2021 13:00 Ответить
Незаконно забранные земли легко вернуть, а вот купленная земля - потерянная на века.
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17.03.2021 13:03 Ответить
Ви кажете:легко повернути? НЕ дуже згідний. А що вам заважає купити землю, закотити рукава і працювати? Вона буде вашою і ваших нащадків. Чи може ви вболіваєте про землю чисто теоретично?
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17.03.2021 13:09 Ответить
Ви знаєте куди поділося 5 млн.га державної землі за роки мораторію, який так палко захищає "Батьківщина"? / Ивана Петровича Сидорова , израилеведа (без диплома), хлебом не корми а дай ответить вопросом на вопрос.А Вы уверены что если есть наркоманы то наркоманию нужно узаконить? Если есть педофилия то педофилию тоже следует узаконить?
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17.03.2021 13:13 Ответить
Вопрос ваш не совсем уместный, но отвечу: нельзя принимать законодательных актов, которые бы узаконили наркоманию. Но, коль проблема существует, необходимо принять Закон о борьбе с наркоманией, в котором определить в т.ч. и порядок использования наркотических средств в лечебных целях. Что касается земли. Все годы моратория шла скрытая процедура бессовестного приобретения земли "мудрецами" от политики и бизнеса. Интересы истинных владельцев земли(бабушек, дедушек, прочего сельского "пролетариата") учитывались только частично, путем выплаты "мизера" за эксплуатацию их паевых участков. Шла полная обдираловка селян и при этом продолжался процесс обнесения все новых и новых участков самых лучших земель, высоким, непреодолимым забором радетелей за народное достояние. Одним словом: только закон(как и в случае с наркотиками) может урегулировать данную проблему. Но это не всем нравится.
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17.03.2021 13:54 Ответить
Эти зеленые твари уже все распродали и разокрали и им невтерпеж и землю у украинцев забрать,суки. Бюджет пустой, не с чего соцвыплаты людям давать. Геноцидники. Геть из власти! Гробят Украину.
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17.03.2021 13:01 Ответить
Ви стверджуєте, що то зелені "распродали и разокрали"? Коли це вони встигли?
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17.03.2021 13:11 Ответить
А куда делся весь бюджет? Почему нет денег на соцобеспесение? Почему проголосовали закон по дешевой распродаже земли? Где деньги, Вань? А ,зеленое чмо? Ты же с ними в банде?
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17.03.2021 15:28 Ответить
У меня тоже есть вопрос.
Почему, по-вашему, патриотов Израиля должно волновать, то что будет с землей Украины?
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17.03.2021 13:17 Ответить
Почему, по-вашему, патриотов Израиля должно волновать, то что будет с землей Украины?/ Ниже речь идёт о патриотах Израиля с возможностями, не о патриотах - колбасных мигрантах.
"Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса". Израиль-это пустыня и жара. Более-менее пригодная "Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 € " . Поэтому патриоты готовы скупать благодатные украинские земли за любые деньги. В Израиле 116 миллиардеров и более 130 000 миллионеров-у них деньги есть.Миллионеры и миллиардеры живут, естественно , не в Израиле где ловить нечего.Живут в других странах как Коломойский в Украине.
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17.03.2021 13:58 Ответить
И почему они должны призывать президента Украины отказаться от продажи земли? Если, по-вашему, они в ней заинтересованы?
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17.03.2021 14:17 Ответить
Если, по-вашему, они в ней заинтересованы?/ Об этом была вторая фраза коммента. Заинтересованы в покупке украинской земли миллиардеры во главе с вором Нетаньяхой, путинской проституткой по вызову. А мигранты заинтересованы в процветании их бывшей родины на своей, не проданной, земле.
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17.03.2021 15:11 Ответить
Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому

Вас здесь годами убеждают людм из числа 130 миллиардеров и 130 000 миллионеров (патриоты Израиля с возможностями)?
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17.03.2021 14:21 Ответить
См.выше.
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17.03.2021 15:19 Ответить
Какой смысл ,закон этот дебильный будет отменён референдумом один хрен ,так шо поберегите силы...
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17.03.2021 12:50 Ответить
Как же им не терпится страну продать или за долги сдать. Сам уже прикинули сколько скрысят и куда свалят потом. Твари мерзкие.
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17.03.2021 12:51 Ответить
Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9445
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17.03.2021 12:52 Ответить
Земля стратегический и невозобновляемый ресурс. В свете мирового голода и сокращения пахотных земель на планете , и то что в Украине лучший мровой эталонный чернозем, можете представить чем Мы по Конституции пока ещё владеем?!
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17.03.2021 12:53 Ответить
********** уже руки потирает, вскорости на нашей земле будем строить кибуци для голодающих земли израилевой!!!!!!!!!
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17.03.2021 12:54 Ответить
Все не так уж сложно. Долговременный негатив для страны от этого Закона Зеленского не интересует. Ему нужны по зарез деньги до выборов 24г. В противном случае ни о каком втором сроке речи идти не может, даже если Арахамия переплывет Тихий океан.
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17.03.2021 12:54 Ответить
Исторически народы населявшие территорию нынешней Украины воевали за свои семьи и землю! А эти сцуки инородцы сдают пляди нах всё!
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17.03.2021 12:55 Ответить
Якщо хтось забув хто протіг закон про розпродаж землі, то я нагадаю.Розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня, будемо призначати позачергові засідання, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8808
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17.03.2021 13:02 Ответить
Аналогичная ситуация затягивания заседаний до бесконечности существует в Сенате и Палате представителей США.По любому вопросу бесконечые дебаты со стороны республиканцев Байден обещает сломать волынные методы.
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17.03.2021 13:10 Ответить
у депутатки "Голоса" загорелся пульт голосования
кнопку подушечкой перегрела видимо
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17.03.2021 13:16 Ответить
 
 