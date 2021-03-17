Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада может рассматривать поправки к законопроектам о рынке земли №2194 и №2195 до мая. ОПЗЖ и "Батькивщина" решили настаивать на поправках.

Об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Сегодня считали, что может затянуться до мая. Здесь можно решать только внеочередными заседаниями, потому что мы не собираемся идти на шантаж, на какие-то "дайте нам должность"", - сказала Кравчук.

На уточнение, шантажируют ли сейчас "Батькивщина" и ОПЗЖ фракцию "СН", Кравчук отметила: "Я оцениваю всю эту ситуацию как то, что взяли в заложники Верховную Раду. Мы тратим ежедневно деньги налогоплательщиков и работаем вхолостую, потому что законы не принимаются, это просто трибуна для "Батькивщины" и ОПЗЖ".

Напомним, 16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.

В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.

Сегодня, 17 марта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что рассмотрение поправок к этому законопроекту может продлиться еще до 4 недель работы парламента.

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