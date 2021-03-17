В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук
В отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой начаты два производства за вмешательство в дело замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Они находятся в НАБУ и ГБР.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал и.о. главы САП Максим Грищук.
По словам Грищука, в НАБУ и ГБР расследуют параллельно одни и те же факты.
"Допрашивали меня два раза в ГБР. А что касается нашего производства, то оно расследуется", - отметил и.о. главы САП.
На вопрос, выражала ли Венедиктова свое недовольство этим производством Грищук сказал: "Нет, она просто знает, что есть такое производство. Здесь не стоит вопрос довольства или недовольства. Есть факт, мы расследуем. Это работа правоохранительного органа. Все в равных условиях, что генеральный прокурор, что рядовой прокурор".
Однако Грищук заявил, что у него был разговор с заместителем Венедиктовой Симоненко.
"Несколько раз общались. На следующий день утром, после того как забрали у нас это дело, он мне об этом сообщил. У нас состоялся неприятный разговор. Я говорил ему, что это неправильный подход к расследованию. (Симоненко. - Ред.) Говорил, что лишь исполняет решение суда. Мы тогда и узнали интересный момент, что существует какое-то решение суда по этому делу", - рассказал и.о. главы САП.
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А на черной скамье
На скамье подсудимых
Прокурорская бл*дь
И какой-то жиган
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1372135767892492293 1 ч Как быстро летит время.. Сегодня год как Венедиктовна генеральный прокурор. Посадила пока только одного Стерненка, но зато прикольный хомяк в красивой обёртке.
Адвокати заявили, що відповідно до ухвал Шевченківського райсуду поновлено розслідування проти Шуфрича і Кузьміна через втручання в американські вибори. Скасовано закриття справи проти Портнова. Кожен силовик, який порушив закон, буде покараний
Дивіться відео з-за силлю.
Це, вчергове нагадую, не на виправдання Зе, який призначив на Генпрокурора нікчему Венедиктову, а задля нагадування, що баблосос за покликанням, який скочив на президентське сідало в 2014 році на нашій дурній довірі за 5 років свого президентсва так і не зробив того що мав би, бо був тим ким є і досі -
звичайною жабою, для якої бабло, бабло і ще раз бабло, а ще і марнославство, хай йому грець.
За яке (марнославство) він врешті решт і відповість, я сподіваюсь.
Це не пусті слова - Іловайськ, де угробили кількасот наших добровольців, Дебальцево, яке здали, і взагалі провальна кампанія по вичищенню України від путінської нечисті в 2014 році - це "заслуга" Петра Порошенка (і Муженка, призначеного Порошенком же ж), тодішнього (на жаль) президента України.
Непокаране зло має властивість укріплюватись і збільшуватись, тож не підставляймо праву щоку, коли нас ляснули по лівій, і караймо тих, хто чинить зло.