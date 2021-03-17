РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11383 посетителя онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
15 043 23

В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук

В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук

В отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой начаты два производства за вмешательство в дело замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Они находятся в НАБУ и ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал и.о. главы САП Максим Грищук.

По словам Грищука, в НАБУ и ГБР расследуют параллельно одни и те же факты.

"Допрашивали меня два раза в ГБР. А что касается нашего производства, то оно расследуется", - отметил и.о. главы САП.

На вопрос, выражала ли Венедиктова свое недовольство этим производством Грищук сказал: "Нет, она просто знает, что есть такое производство. Здесь не стоит вопрос довольства или недовольства. Есть факт, мы расследуем. Это работа правоохранительного органа. Все в равных условиях, что генеральный прокурор, что рядовой прокурор".

Однако Грищук заявил, что у него был разговор с заместителем Венедиктовой Симоненко.

"Несколько раз общались. На следующий день утром, после того как забрали у нас это дело, он мне об этом сообщил. У нас состоялся неприятный разговор. Я говорил ему, что это неправильный подход к расследованию. (Симоненко. - Ред.) Говорил, что лишь исполняет решение суда. Мы тогда и узнали интересный момент, что существует какое-то решение суда по этому делу", - рассказал и.о. главы САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4219) Грищук Максим (54) САП (2062) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
Чому Венидиктову, на час слідства не відсторонили від посади?
показать весь комментарий
17.03.2021 13:27
+19
ДБР звичайно зробить виїмку всіх документів, щоб не зробили це НАБУ і будуть захищати на тисячу відсотків зелену прокурорку. Але час летить і відповідати прийдеться і за Таторова і за Антоненко і по "вагнерівцях" і за "Оман" і за інший обман. Чого тільки варті будуть справи по "великому крадівництві" і "чемпіонству по короновірусу".
показать весь комментарий
17.03.2021 13:36
+12
замість Стерненка цю прокуроршу до буцигарні запроторити-
показать весь комментарий
17.03.2021 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Война всех против всех (с)
показать весь комментарий
17.03.2021 13:24 Ответить
Отлично.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:25 Ответить
Чому Венидиктову, на час слідства не відсторонили від посади?
показать весь комментарий
17.03.2021 13:27 Ответить
ПРЕДАТЕЛИ !!!
показать весь комментарий
17.03.2021 13:31 Ответить
ДБР звичайно зробить виїмку всіх документів, щоб не зробили це НАБУ і будуть захищати на тисячу відсотків зелену прокурорку. Але час летить і відповідати прийдеться і за Таторова і за Антоненко і по "вагнерівцях" і за "Оман" і за інший обман. Чого тільки варті будуть справи по "великому крадівництві" і "чемпіонству по короновірусу".
показать весь комментарий
17.03.2021 13:36 Ответить
замість Стерненка цю прокуроршу до буцигарні запроторити-
показать весь комментарий
17.03.2021 13:41 Ответить
Стерво безсовестное!
показать весь комментарий
17.03.2021 13:42 Ответить
Пластилиновой вороне дело шьют? Даже два?
А на черной скамье
На скамье подсудимых
Прокурорская бл*дь
И какой-то жиган
показать весь комментарий
17.03.2021 13:53 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1372135767892492293 1 ч Как быстро летит время.. Сегодня год как Венедиктовна генеральный прокурор. Посадила пока только одного Стерненка, но зато прикольный хомяк в красивой обёртке.Щодо Венедіктової відкрито два провадження за втручання в справу заступника голови ОП Татарова, - в.о. глави САП Грищук - Цензор.НЕТ 9603
показать весь комментарий
17.03.2021 14:00 Ответить
Найцінніші кадри - Єрмак і Татаров. Обоє із обойми регіоналів, де Єрмак був помічником Тедеєва, а Татаров ідеолог міністра злочинця Захарченка. Це нові обличчя зеленої влади, чи вони є одне ціле, просто розфарбували себе перед виборами в різні кольори? Якщо придивитися уважно, то "зелена влада" в більшості складається з бувших регіоналів і відвертих малоросів, які себе раніше не засвічували.
показать весь комментарий
17.03.2021 14:18 Ответить
Та до сраки всі ці ваші розслідування. Без суду Лінча вже аж ніяк не обійтись. На жаль...
показать весь комментарий
17.03.2021 14:41 Ответить
+++++
показать весь комментарий
18.03.2021 08:24 Ответить
ну этого и следовало ожидать в силу кадровой "политики" малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата, аферистка-косметолог ваниКдиктова, билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовных производств баканов, Харьковский казнокрад, крышеватель всей контрабанды, янтаря и т.д педофильный гомик сАбаков и т.д
показать весь комментарий
17.03.2021 14:48 Ответить
Щодо Венедіктової відкрито два провадження за втручання в справу заступника голови ОП Татарова, - в.о. глави САП Грищук - Цензор.НЕТ 297
показать весь комментарий
17.03.2021 14:57 Ответить
https://www.5.ua/polityka/bryfinh-advokativ-petra-poroshenka-illi-novikova-ta-ihoria-holovania-239536.html Брифінг адвокатів Петра Порошенка Іллі Новікова, Ігоря Голованя та народного депутата Ростислава Павленка

Адвокати заявили, що відповідно до ухвал Шевченківського райсуду поновлено розслідування проти Шуфрича і Кузьміна через втручання в американські вибори. Скасовано закриття справи проти Портнова. Кожен силовик, який порушив закон, буде покараний
Дивіться відео з-за силлю.
показать весь комментарий
17.03.2021 15:59 Ответить
Симуляція чергова , для рейтингу понти...
показать весь комментарий
18.03.2021 01:03 Ответить
Черговий тераріумний серіал.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:46 Ответить
Аби армовіри-порохососи не zapamientali (не забули по польські) Максим Грищук, це той, кого зігнорував сивочолий шоколадний мародер на конкурсі прокурора САП в 2015 році, коли в фінал конкурсу вийшли глянцощокий Холодницький, та герой ДАП Грищук.

Це, вчергове нагадую, не на виправдання Зе, який призначив на Генпрокурора нікчему Венедиктову, а задля нагадування, що баблосос за покликанням, який скочив на президентське сідало в 2014 році на нашій дурній довірі за 5 років свого президентсва так і не зробив того що мав би, бо був тим ким є і досі -

звичайною жабою, для якої бабло, бабло і ще раз бабло, а ще і марнославство, хай йому грець.

За яке (марнославство) він врешті решт і відповість, я сподіваюсь.

Це не пусті слова - Іловайськ, де угробили кількасот наших добровольців, Дебальцево, яке здали, і взагалі провальна кампанія по вичищенню України від путінської нечисті в 2014 році - це "заслуга" Петра Порошенка (і Муженка, призначеного Порошенком же ж), тодішнього (на жаль) президента України.

Непокаране зло має властивість укріплюватись і збільшуватись, тож не підставляймо праву щоку, коли нас ляснули по лівій, і караймо тих, хто чинить зло.
показать весь комментарий
18.03.2021 00:36 Ответить
П ти сам путінську нечість чистив? Чи лише киздіти на цензорі можеш.
показать весь комментарий
18.03.2021 08:42 Ответить
В нужный момент, сейф с доказательствами и материалами следствия случайно сгорит. В Мариуполе так раз суд уже горел.
показать весь комментарий
18.03.2021 03:47 Ответить
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.
показать весь комментарий
18.03.2021 08:25 Ответить
Украинская фича и боль. Раздал кандидат бабла, чтобы наверх пролезть. Там присосался к ресурсу на четыре года минимум. А для плебса, чтобы не скучал в это время, демонстрируется цирк. Пооткрывали друг на друга дела и ждут, кто споткнётся, кого можно разорвать. А по ходу нагло воруют и улыбаются в эфирах.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:50 Ответить
Татаров відомий фальсифкіатор замовних справ разом з Потрновим. Це ключові виконавці київської судово-ментівської мафії.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:52 Ответить
 
 