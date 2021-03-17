В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук

В отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой начаты два производства за вмешательство в дело замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Они находятся в НАБУ и ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал и.о. главы САП Максим Грищук.

По словам Грищука, в НАБУ и ГБР расследуют параллельно одни и те же факты.

"Допрашивали меня два раза в ГБР. А что касается нашего производства, то оно расследуется", - отметил и.о. главы САП.

На вопрос, выражала ли Венедиктова свое недовольство этим производством Грищук сказал: "Нет, она просто знает, что есть такое производство. Здесь не стоит вопрос довольства или недовольства. Есть факт, мы расследуем. Это работа правоохранительного органа. Все в равных условиях, что генеральный прокурор, что рядовой прокурор".

Однако Грищук заявил, что у него был разговор с заместителем Венедиктовой Симоненко.

"Несколько раз общались. На следующий день утром, после того как забрали у нас это дело, он мне об этом сообщил. У нас состоялся неприятный разговор. Я говорил ему, что это неправильный подход к расследованию. (Симоненко. - Ред.) Говорил, что лишь исполняет решение суда. Мы тогда и узнали интересный момент, что существует какое-то решение суда по этому делу", - рассказал и.о. главы САП.

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