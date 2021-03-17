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Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства

Тимошенко: Коалиция

Объединение парламентской фракции "Батькивщина" в коалицию с фракцией "Слуга народа" невозможно до тех пор, пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко аявила во время брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"До тех пор, пока не будет тотально пересмотрена политика, которая ведется в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на поднятие национальной экономики... пока не будет полностью изменен вектор развития Украины с превращением ее в свободную, суверенную, сильную, никакая коалиция не будет возможна. А после изменения политики мы готовы работать, чтобы страну поднимать", - заявила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной", - "слуга народа" Кравчук

Вместе с тем, отвечая на вопрос, ведутся ли официальные переговоры с руководством фракции "Слуга народа" о создании коалиции в Верховной Раде, лидер "Батькивщины" отметила, что их политсила передала монобольшинству "все свои видения относительно изменения управления страной". "Мы ждем ответа", - сказала она.

На уточняющий вопрос о том, если ли договоренности об определенных должностях, которые смогли бы занять представители "Батькивщины" в случае вступления в коалицию, Тимошенко сказала: "Должности вообще не имеют никакого значения, а имеет значение лишь то, что ежедневно принимаются решения, противоречащие национальным интересам Украины".

Также читайте: "Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства, - Тимошенко

Напомним, ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о готовности создания новой коалиции с партией "Слуга народа". Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина": "Сейчас таких процессов я не вижу", - заявил он.

коалиция (3832) Тимошенко Юлия (24590) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+17
подскажите, а когда ведьмы на пенсию выходят?!
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17.03.2021 13:38
+12
Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 6516
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17.03.2021 13:42
+11
От уже флюгер...
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17.03.2021 13:38
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От уже флюгер...
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17.03.2021 13:38 Ответить
І ні слова про підвищення податків на великий бізнес. Дії Англії та наміри Джо не для неї.Кому служить Юля? Невже мільярдерам?
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17.03.2021 13:41 Ответить
Юлька уже давно работает на Россию - потому там и закрыли против нее уголовные дела за дачу взяток генералам МО РФ. США считают ее пророссийским политиком.
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17.03.2021 14:26 Ответить
- "...вОна что-то хочет!"
- "пойдем, я тебе потом скажу что вОна хочет...." 😂
"Бриллиантовая рука"
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17.03.2021 16:08 Ответить
США считают ее пророссийским политиком.

Во как.А где об этом можно прочитать?Ссылочку пожалуйста.
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18.03.2021 20:23 Ответить
"У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание."

(с) http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/kak_shuteat_v_odesse/ Как шутят в Одессе - Михаил Жванецкий
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17.03.2021 13:46 Ответить
одним словом бабулю сбрили даже зеленые, вот такая судьба у жульки)
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17.03.2021 19:43 Ответить
подскажите, а когда ведьмы на пенсию выходят?!
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17.03.2021 13:38 Ответить
після смерті.
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17.03.2021 13:41 Ответить
Откуда ты это знаешь?
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17.03.2021 13:51 Ответить
Шлюги прийшли все розвалити і продати, а ти про зміну політики.
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17.03.2021 13:40 Ответить
так без вОни, доляха обламалась
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17.03.2021 14:46 Ответить
Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 6516
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17.03.2021 13:42 Ответить
ВОНО працюйе.Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 3940
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17.03.2021 13:45 Ответить
Юле волю!
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17.03.2021 14:09 Ответить
жЮле - долю ! 😂
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17.03.2021 15:52 Ответить
это ж надо так "переобуваться", не моргнув глазом такая актрисса погибает, а ведь могла бы спокойно вместо Ленки Кравец в кватрале выступать, тогда не пришлось бы в коалицию к слугам напрашиваться и так бы взяли...
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17.03.2021 13:42 Ответить
Юлька відразу ставила таку умову, та чукчі не читателі. Вони пісатєлі.
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17.03.2021 13:47 Ответить
ну так не визначились чи то кацапи чи Європа, а х...ло напрягає тЮльку, щоб швидше все йому здали, та і їй хочеться щось урвати собі
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17.03.2021 14:47 Ответить
поманят косатую ослицу премьерским креслом, побежит аж бегом... забудет про все...
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17.03.2021 13:43 Ответить
Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 3387
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17.03.2021 13:44 Ответить
И на эту Жульку продолжают молится тысячи имбецилов. Еще часть за фигляра, часть совки... Может ли быть у такой страны будущее?
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17.03.2021 13:44 Ответить
вопрос риторический
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17.03.2021 13:51 Ответить
Гірше. Мільйони. Але, вони не гірше тих, хто за Зе, чи ОПЗЖ.
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17.03.2021 13:53 Ответить
та ну на.. мільйони, вОна й так ледь пролізла в парламент на цих виборах, на минулих то Ляшко навіть був більше набрав, на наступні вже все, тому хоче хоч якось до корита пролізти, а каоліція хоч і моно, але чим далі тим важче керувати, а так за пару хлібних посад, своїм людям і собі, вОна об'єднається, на наступних всеодне вже нема що ловити.
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17.03.2021 14:51 Ответить
2 532 452 - саме стільки голосів вона отримала, як кандидат в президенти в 2019 році в першому турі.

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html ЦВК
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17.03.2021 17:54 Ответить
2,5 млн. ндя, вистачає д...ів, хоча такі ж самі клована обрали
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18.03.2021 18:09 Ответить
Нє, країна у стані коми і процесі розпродажу останніх рештків має молитися на поточних трунарів і комерсантів.
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17.03.2021 14:45 Ответить
А когда "трунарі" всадят косатую в "каалицию", они уже не будут "трунарями"?
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17.03.2021 16:42 Ответить
Трунарі косату вже всаджували до Качанівки за відібрану в них Криворіжсталь і дії проти РУЕ. Слідкуй за ними уважніше з врахуванням того, чого ми "досягли" з тих часів.
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17.03.2021 17:11 Ответить
Мишко, не уходи от ответа. Сейчас правят "трунарі", как ты выразился. Но вопрос в том, шо косатая просицца к "трунарям" в ""каалицию", точно так, как она предлагала Янековичу "шырокую каалицию", во времена своего премьерства. Прямой вопрос, Мышко:- ежели бахиню таки возьмут в "каалицию", нынешние правители перестанут быть "трунарями"?
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17.03.2021 18:07 Ответить
Бахіню трунарі нікуди не візьмуть, тому що жахаються її як чорти ладана. Тільки на чергову кічу, просто нема за що, пане/пані https://censor.net/ru/user/231458.
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17.03.2021 18:14 Ответить
Так чего ж она так просицца? "Ты их в дверь, они в окно"? Хе, хе...
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17.03.2021 19:03 Ответить
На відміну від https://censor.net/ru/user/231458 вона нікуди не проситься.
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17.03.2021 19:12 Ответить
точно и за сою свыночолу 8% проэнтов
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17.03.2021 16:18 Ответить
И на эту Жульку продолжают молится тысячи имбецилов. Еще часть за фигляра, часть совки.

Интересно,на кого вы молитесь.Засветите своего политика.
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18.03.2021 20:27 Ответить
А шо, вы из их числа?
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18.03.2021 21:48 Ответить
Ей в приданое дано

Было зеркальце одно;

Свойство зеркальце имело:

Говорить оно умело.

С ним одним она была

Добродушна, весела,

С ним приветливо шутила

И, красуясь, говорила:

«Свет мой, зеркальце! скажи

Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?»

И ей зеркальце в ответ:

«Ты, конечно, спору нет;

Ты, царица, всех милее,

Всех румяней и белее».

И царица хохотать,

И плечами пожимать,

И подмигивать глазами,

И прищелкивать перстами,

И вертеться подбочась,

Гордо в зеркальце глядясь."
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17.03.2021 13:45 Ответить
Тут ей зеркальце в ответ:
Ты прекрасна, возраст НЕТ.
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17.03.2021 14:01 Ответить
Це кого там Юлія Володимирівна призиває до перегляду стратегії розвитку держави? Трускавецьких проФФесорів? Ну-ну...
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17.03.2021 13:47 Ответить
только Юля с этого стада слепить что-то толковое сможет..
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17.03.2021 13:48 Ответить
Спочатку треба з того стада виліпити нафік неміряну кількість зайвого і перевиховати чергового очільника держави. Що навряд можливо.
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17.03.2021 18:17 Ответить
Куда сворачивать будем?
"пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины."
Источник: https://censor.net/ru/n3253875


Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства - Цензор.НЕТ 1497
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17.03.2021 13:49 Ответить
Земля крестьянам! Противоречит национальным интересам Украины? Не может быть!

Источник: https://censor.net/ru/n3253875
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17.03.2021 13:49 Ответить
Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 6782
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17.03.2021 13:53 Ответить
Тільки-но просилася у коаліцію, а після того як її послали каже, що коаліція неможлива
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17.03.2021 13:54 Ответить
Чет вспомнилась "широкая коалиция" с "Партией регионов".К чему бы это?
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17.03.2021 13:55 Ответить
А, що, така була?
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18.03.2021 14:02 Ответить
Рекомендую ЮВ коалицию с ОПЗЖ- вы так близки в плане внутренней политики.
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17.03.2021 13:57 Ответить
якщо вона дослухається до вашої пропозиції - песиків чекає ще глибша політпомийка
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17.03.2021 18:20 Ответить
"До тех пор, пока не будет тотально пересмотрена политика, которая ведется в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на поднятие национальной экономики... пока не будет полностью изменен вектор развития Украины......- заявила Тимошенко.

"До тех пор, пока....... читай - "Я не стану Премьером...."
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17.03.2021 13:57 Ответить
Вона була кращим прем'єром
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17.03.2021 14:22 Ответить
в Біробіджані
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17.03.2021 14:55 Ответить
..а ще краще була на лабутенах i в офiгiтельних штанцях..
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17.03.2021 16:54 Ответить
Видно, що лише Тимошенко знає яким курсом ідуть Слуги коли хоче щоб його змінити на 180 градусів. Бо ні 73,2%, ні самі Слуги не відають. Виходить, що Зеленський реінкарнація московського Івана Сусаніна?
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17.03.2021 13:59 Ответить
Пока ЮВТ в коалиции с ОПЗЖ торпедирует бесконечно инициативы Президента,положение с водой в городе Лозовая и близлежащих пунктах создалось просто катастрофическое , намного хуже ,чем в Крыму.Воды изза бесконечных порывов водовода Краснопавловка -Лозовая просто нет.Город умирает на глазах всего мирового сообщества от вселенского равнодушия Рады и мафии в ней!
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17.03.2021 14:02 Ответить
А, нагадай, будь ласка дорогенький, які-такі ініціативи Зе, були для виправлення стану водопостачання "в місті Лозовая і прилеглих пунктах", які торпедувала ЮВТ? Якщо ти, канєчна, не демагогичний губошльоп?
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18.03.2021 14:12 Ответить
Юля, АддАхни!
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17.03.2021 14:04 Ответить
Никакой коалиции с зелеными аферистами не будет! Пусть зеленое ничтожество быстрее сливает свой рейтинг в унитаз и все на выборы!
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17.03.2021 14:06 Ответить
Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 5528
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17.03.2021 14:08 Ответить
Тимошенко сейчас единственный шанс для Украины. Но не с нашим счастьем.
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17.03.2021 14:12 Ответить
ахах)).. на новые лабутены зарабатываешь?!.. главное что бы задница в джинсы смогла влезть
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17.03.2021 14:15 Ответить
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17.03.2021 14:15 Ответить
Только сценарий по которому действовал Пиночет,спасёт это протухшее болото,крапка.
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17.03.2021 14:15 Ответить
Видимо получила от ворот поворот раз так запела
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17.03.2021 14:16 Ответить
Зельц - еврей, Капительман - еврейка, почему бы и нет?
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17.03.2021 14:16 Ответить
Евреи в Израиле,а у нас исключительно "Богоизбранные"
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17.03.2021 17:00 Ответить
Я вот даже не знаю: все здешние хейтеры Тимошенко живые люди или боты. Но скажу для живых: если вы мечтаете о реинкарнации своего кумира Порошенко в 24ом, то вам стоит уменьшить градус своего говнокидания в ее сторону. Без голосования во втором туре за Порошенко (если он туда попадет) сторонников Тимошенко сывочелому мало что светит. Это элементарная логика, доступная даже людям с легкой степенью умственной отсталости. Но раз она не работает, то все же я предполагаю, что большинство здесь всетаки боты.
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17.03.2021 14:20 Ответить
Уви...Стороннікі Порошенка не схочуть цілувати в сраку ботоксну бабу.
Все одно продасться грошовитому клієнту.Елементарна логіка.
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17.03.2021 14:29 Ответить
Сторонники Тимошено тоже, в отличие от тебя, не хотят целовать задницу Порошенко. Но, как люди умственно более развитые, пока готовы, скрепя сердце, в случае необходимости поддержать ПОПа во втором туре 24го года. Но люди, подобные тебе, делают все для того, чтобы уменьшить вероятность подобного развития событий. Поэтому я и предполагаю, что ты или просто бот или человек сознательно работающий на Зеленского.
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17.03.2021 14:41 Ответить
Галина!.. бот это электронная программа, которая генерирует несложные фразы..
и к вашему сведению, боты не ходят на выборы и не голосуют..
вы, Галина, как "люди умственно более развитые", должны знать такие очевидные вещи..
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17.03.2021 15:15 Ответить
К счастью, таких как эта "Галя" не много осталось
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17.03.2021 15:20 Ответить
Багато з цих коментаторів, якраз діють за програмою записаною в темниках. Тож, не відрізняються від комп'ютерної програми.
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17.03.2021 15:21 Ответить
Уважаемый Шрек, а вы что, считаете ответ Павло Макаренко сложной вербальной конструкцией?
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17.03.2021 16:21 Ответить
Ув. https://censor.net/ru/user/422931 дал краткий и емкий по содержанию ответ..

Это ваша личная субъективная оценка, считать коммент https://censor.net/ru/user/422931 "сложной вербальной конструкцией", или не считать таковой..
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17.03.2021 16:28 Ответить
так ви себе називаєте "порохоботами"!!! А якщо "ходите на вибори" - це означає "ходячі флешки".
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17.03.2021 18:24 Ответить
Ваш умовивід про її "продажність" чимось обгрунтован, чи "язиком молотіти - не мішки тягати!"?
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18.03.2021 14:21 Ответить
Засновано на багаторічних спостереженнях за політичною діяльністю.Це і "ширка",і газові угоди,і всім відома історія походження прізвиська "газова принцеса",і ще багато чого іншого...
Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 9904

https://www.facebook.com/president.ukraine/photos/a.1372862606058893/1459340620744424
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18.03.2021 14:40 Ответить
Ну,і на луївіттони не забувала заробляти.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/54c2e096b59b3/ Змова. Як Тимошенко віддала Коломойському ''Укрнафту''

Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 2656
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18.03.2021 14:43 Ответить
Питань нема, якщо замість аргументів про, нібито "продажність" ЮВТ, посилаєтеся на пустопорожні СЛОВА, "недоотруєного" хоружівського кугута-Нарциса, який "злив" надії та сподівання "помаранчевого Майдану" в обмін на особисте благополуччя, бо купили його "з потрохами": ПР, за передачу посади Президента для якунєвіча на "тарілочці з блакитною **********", забеспечило йому та його родині безбідне постпрезидентське існування, як то "ПетроГаз" для брательника, Фонд для дочці, утримання синочка..., Фірташ (агент Кремля) взагалі з його кабінету не вилазив і, саме, на догоду йому, ющара відкликав з мацкви О.Дубіну, зірвавши підписання Угоди про газ по ціні 250 $ і, зі спокійною совістю, поїхало відпочивати до Карпат, "ряжений патрійот"! В 2010 році українці дали політичну оцінку його Президентству, а попереду в нього ще й кримінальна відповідальність за "все добре", що воно зробило з Україною ("Ніщо не забуто, ніхто не забут!"). Все йому нагадають: і, як "стрілки" переводив на ЮВТ, з приводу неіснуючої "Ширки", а сам, зі своїм НУНСом, "в ясна цілувався" з ПР, та якунєвіча П-М призначав, як саботував Уряд ЮВТ під час Світової кризи, (через своїх НУНСовських міністрів і особисто "заветував" більш 800, вкрай необхідних для роботи Уряду, постанов П-М та законів ВР!). Це воно так піклувалося за пересічних українців? Ага, аж два рази... Так, про що ти натякуєш за прізвисько: "газова принцеса" (це ж, не вона собі його придумала!), що в цьому поганого, в чому кримінал? Заздрість вас з'їдає зсередини? То йдіть до церкви, там вам "відпустять" цей гріх.
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18.03.2021 16:50 Ответить
Боти, до того ж половина соєві, а інша половина московські.
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17.03.2021 15:19 Ответить
юля может хватит людям мозги трахать
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17.03.2021 14:29 Ответить
Дівулі Зеля виніс гарбузяку і вона заспівала, що вона передумала і не бажає йти в коаліцію.
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17.03.2021 14:34 Ответить
Видать дела у "слуг" в парламенте совсем плохи раз уж "бабушка с косой" начала рассказывать им свои условия...
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17.03.2021 14:40 Ответить
и Украины курс ,для люли ,бабломойский рисовал 180 лярдов от рашиста ,дефолт Украине не страшен ,и оккупационные танки на границе с ЕС и никакого НАТО
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17.03.2021 15:00 Ответить
Пока жулька не в правительстве...
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17.03.2021 16:01 Ответить
Этой сексотихе надо посочувствовать, не звери же какие-то украинцы, все ж столько приятных мгновений в политике провели вместе с нею у экранов телика, бегали за нее голосовать; опять же, она с жабьей кожи лезла на всяких шустеровских гадючих шабашах, смотрелось даже не хуже чем эти "слуги урода" на Г+Г, было время, --- и вот на те, клоун стал тем, кем она всю свою паскудную жизнь мечтала стать, да так и не стала. Здесь надо понимать так, что за зеленое сексотское гуано, заставили голосить всяких колхозных и иных недоумков, всякий сброд, российских иждивенцев, которым зеленый поц, стал как находка, чтоб показать какие хахлы тупые и смешные люди; а за вану, в свое время, мелкотравчатое сексотское "интеллигентное дерьмо обязывали + тех, кто пытался еще хоть так против Овоща выступать, наивно полагая что тимошенко чем-то лучше откровенного шпиона. Так она и не стала тем, кем ставали ее оппоненты. Жалкая роль тимошенницы - пуйло, ее стараниями в 2009 году, развел украинцев на бабки, опустил экономику. Она рассчитывала, как минимум уничтожить Украину, а так.
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17.03.2021 16:17 Ответить
Це ж треба бути таким "ограньоним", щоб з таким люмпенським апломбом нести таку ахінею, як папуга бездумно повторюючи олігархичні небилиці: це ж, хто тобі "наспівав", що ЮВТ "рассчитывала, как минимум уничтожить Украину"? Скільки ж вас, демагогичних губошльопів, розвелося?
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18.03.2021 14:42 Ответить
"не хочу я быть лидерской фракции столбовою,
а хочу быть премьеркой морскою...' 🤕
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17.03.2021 16:17 Ответить
Однорукая юлька не знает уже как пиарится.
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17.03.2021 16:20 Ответить
,,доки не буде повністю змінено вектор розвитку України". По её мнению вектор должен быть на Восток? Очень хочет в ,,родную гавань ",чтобы поглубже заглянуть в глаза путину.
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17.03.2021 16:22 Ответить
Пані Юлі прем' єрство не дають Вона абіділась
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17.03.2021 16:23 Ответить
Если Юля не видит себя в коалиции с Зе, значит Зе делает все правильно!
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17.03.2021 16:39 Ответить
Тетка с косой явно начала понимать,шо ее нае... обманывают,но еще не до конца поняла -где.
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17.03.2021 19:06 Ответить
Тимошенко: Коаліція "Батьківщини" і "Слуги народу" в Раді неможлива до перегляду політики держави - Цензор.НЕТ 7467
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21.03.2021 00:07 Ответить
 
 