Тимошенко: Коалиция "Батькивщины" и "Слуги народа" в Раде невозможна до пересмотра политики государства
Объединение парламентской фракции "Батькивщина" в коалицию с фракцией "Слуга народа" невозможно до тех пор, пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины.
Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко аявила во время брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"До тех пор, пока не будет тотально пересмотрена политика, которая ведется в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на поднятие национальной экономики... пока не будет полностью изменен вектор развития Украины с превращением ее в свободную, суверенную, сильную, никакая коалиция не будет возможна. А после изменения политики мы готовы работать, чтобы страну поднимать", - заявила Тимошенко.
Вместе с тем, отвечая на вопрос, ведутся ли официальные переговоры с руководством фракции "Слуга народа" о создании коалиции в Верховной Раде, лидер "Батькивщины" отметила, что их политсила передала монобольшинству "все свои видения относительно изменения управления страной". "Мы ждем ответа", - сказала она.
На уточняющий вопрос о том, если ли договоренности об определенных должностях, которые смогли бы занять представители "Батькивщины" в случае вступления в коалицию, Тимошенко сказала: "Должности вообще не имеют никакого значения, а имеет значение лишь то, что ежедневно принимаются решения, противоречащие национальным интересам Украины".
Напомним, ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о готовности создания новой коалиции с партией "Слуга народа". Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.
Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина": "Сейчас таких процессов я не вижу", - заявил он.
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- "пойдем, я тебе потом скажу что вОна хочет...." 😂
"Бриллиантовая рука"
Во как.А где об этом можно прочитать?Ссылочку пожалуйста.
(с) http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/kak_shuteat_v_odesse/ Как шутят в Одессе - Михаил Жванецкий
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html ЦВК
Интересно,на кого вы молитесь.Засветите своего политика.
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь."
Ты прекрасна, возраст НЕТ.
"пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины."
Источник: https://censor.net/ru/n3253875
Источник: https://censor.net/ru/n3253875
"До тех пор, пока....... читай - "Я не стану Премьером...."
Все одно продасться грошовитому клієнту.Елементарна логіка.
и к вашему сведению, боты не ходят на выборы и не голосуют..
вы, Галина, как "люди умственно более развитые", должны знать такие очевидные вещи..
Это ваша личная субъективная оценка, считать коммент https://censor.net/ru/user/422931 "сложной вербальной конструкцией", или не считать таковой..
https://www.facebook.com/president.ukraine/photos/a.1372862606058893/1459340620744424
https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/54c2e096b59b3/ Змова. Як Тимошенко віддала Коломойському ''Укрнафту''
а хочу быть премьеркой морскою...' 🤕