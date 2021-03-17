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Новости Цены на продукты
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Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор

Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор

Цены на продукты питания в Украине растут под влиянием сезонного фактора. Относительно других товаров правительство планирует договариваться с ритейлерами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров есть действительно обоснованный рост из-за сокращения предложения и сезонного фактора", - сказал он.

По его словам, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей относительно цен, прежде всего на продукты питания.

Переговоры касаются нескольких групп товаров.

"Сейчас один из ключевых участников рынка заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости", - добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависимых от него услуг ЖКХ).

продукты (1532) цены (2290) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+15
Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор - Цензор.НЕТ 1916
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17.03.2021 14:18
+12
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 7294
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17.03.2021 14:48
+11
Так это не Порох виноват? Это "сезонный фактор"? Удивительно
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17.03.2021 14:17
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Шмига завібрував. Схоже, недаремно: мабуть, скоро цьотка Йуля його замінить.
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17.03.2021 14:14 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває!! Недарма витягли з нафталінової скрині давню ляльку жЮльку !!!)))
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17.03.2021 14:29 Ответить
На манєже снова тє же . Облізлий шулер (*****) перетасував стару колоду і вже готовий роздавати...
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17.03.2021 14:46 Ответить
Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор

Чучело, так этот механизм тодько в одну сторону работает? Сезонный фактор? А в какой сезон у нас цены понижаются?
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17.03.2021 14:16 Ответить
Це лише чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
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17.03.2021 14:30 Ответить
ШМГЛ ПНХ! Вымлядок!
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17.03.2021 14:17 Ответить
Так это не Порох виноват? Это "сезонный фактор"? Удивительно
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17.03.2021 14:17 Ответить
Єдиним реальним критерієм оцінювання діяльності влади ,є рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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17.03.2021 14:34 Ответить
Тут можно немного поспорить с вами. Уровень жизни нарида - это как средняя температура по больнице. Зеля скиздил на дорогах лярд баксов, а вы заработали сто гривен. В среднем вы вместе заработали пол лярда баксов и 50 гривен впридачу. Я бы выбрал какой нибудь более надёжный критерий оценивания.
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17.03.2021 16:14 Ответить
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 7294
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17.03.2021 14:48 Ответить
Ай, розбишака! Так, ніби то не він...
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17.03.2021 14:53 Ответить
Киця,лапочка,вона на таке неподобство не спроможна ,це Порошенко понадгризав!!!))))
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17.03.2021 14:57 Ответить


За Порошенка не знаю, а от надзвичайно переконливий вираз невинуватості на вусатій мордочці нагадав мені кумедний випадок з дитинства. Колись моя бабуся напекла пиріжків з вишнями. Бабусина киця на те звернула увагу. Дочекавшись, коли бабуся викладе пиріжки охолонути і піде у своїх справах, киця скуштувала... кожен пиріжок. Мабуть, шукала із сирною начинкою.
Трохи пізніше бабусиній "радості" не було меж.
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17.03.2021 15:17 Ответить
да да да.. во всем виноваты попередники! причина роста это ваша тупость в управлении Украиной! УРОДЦЫ!
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17.03.2021 14:17 Ответить
прийде весна, сезонний фактор буде... а далі ще щось збрешемо
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17.03.2021 14:17 Ответить
Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор - Цензор.НЕТ 1916
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17.03.2021 14:18 Ответить
поки вона не розкаже, то зебіли і не помітять
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17.03.2021 14:25 Ответить
Нема хліба? То хай їдять тістечка! (с).
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17.03.2021 14:49 Ответить
Автор этой фразы совсем потерял голову...
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17.03.2021 16:15 Ответить
Саме це і трапилось з Марією-Антуанеттою.
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17.03.2021 16:20 Ответить
Я в курсе
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17.03.2021 17:14 Ответить
(Пардон за чорний гумор).
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17.03.2021 16:25 Ответить
4 сезонных фактора повышения цен: Зима, весна, лето, осень.
Закономерность - только повышение.
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17.03.2021 14:19 Ответить
Странно. А фактор ИДИОТЫ В КМУ не учитывается уже?
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17.03.2021 14:19 Ответить
Схоже, лише цей фактор і враховується .
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17.03.2021 14:50 Ответить
Зелений лохотрон діє !!!))
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17.03.2021 15:11 Ответить
А може,прихована інфляція ? Нє ?
Що там Мосійчукча про борщовий набір вєщає ? Переходимо на набір для щєй ?
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 2556
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17.03.2021 14:21 Ответить
Ну якщо Вам забагато витратити близько 100 грн на https://index.minfin.com.ua/markets/wares/foods/borzch.php борщовий набір , якого достатньо щоб нагодувати 5-6 осіб, то звісно можете на щі переходити. Хто зна, може вони Вам до вподоби. Особисто мені більше борщ смакує. Доречі, 100грн це в середньому десь дві пачки цигарок виходить.
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17.03.2021 15:10 Ответить
Том більш незрозуміло,про яке подорожчання повідомляє той Шмигля,адже з наданого вами графіка,ціна пісного борщового набору,в порівнянні з порошенківськими часами,знизилась більш ніж вдвічі !
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17.03.2021 17:42 Ответить
А Шмигля хіба про борщовий набір мову вів? Наприклад суттєво подорожчали яйця, олія, цукор. Але перше в борщовий набір взагалі не входить, а друге та третє може входити але в мізерній кількості, що суттєво не впливає на ціну кінцевого продукту.
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17.03.2021 18:20 Ответить
Жулик хитрозадый ВСЕХ считает дурами а себя самым хитрым и умным ...
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17.03.2021 14:21 Ответить
интересно, а шмугаль привился от коронавируса? похоже, что таки да... такую чушь несет...
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17.03.2021 14:22 Ответить
а про капусту ничего не говорил,а?
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17.03.2021 14:22 Ответить
Маячня! Цукру валом, але ціна підскочила майже на 100%. Це спроба виправдати безглузду експортно-імпортну політику!
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17.03.2021 14:23 Ответить
Докерувалыся!
Раньше, что ни день - снижение цен!
А сейчас всё наоборот!
p.s.
Что-то я не туда...
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17.03.2021 14:24 Ответить
это ТУПОРЫЛОЕ ЗЕЛЕНОТУПОЕ создание
еще шото мычит о ценах
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17.03.2021 14:25 Ответить
а ничего,что шмьігаль ахметовский віродок?
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17.03.2021 14:27 Ответить
так подгоните пенсии и зарплаты себе под среднюю..
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17.03.2021 14:26 Ответить
У этих негодяев на все есть отмазка
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17.03.2021 14:26 Ответить
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 7607
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17.03.2021 14:29 Ответить
причина повьішения цен не сезонньій фактор а фактор лжи о повьішении зарплат,что дало возможность производителям просто поднять ценьі
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17.03.2021 14:29 Ответить
+++ сговор олигархов! Пора Косючка потрясти да и Порох не отстаёт со своим маселком
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17.03.2021 14:33 Ответить
Надо же быть таким неумным ! Идет инфляция свободноконвертируемых валют ! Денег людям дали (на рынок пошли милиарды , не обеспеченых денег). Цены на товары будут
расти и товаров будет меньше (остановка економик свое дает) ,а денег много !!! Так что о стабилизации на цен на ближайшее время можно забыть !
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17.03.2021 14:36 Ответить
Помнится позапрошлой весной за лук орали, что Порох барыга..... Где вы делись любители лука, чего так о бубочке не орете?
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17.03.2021 14:43 Ответить
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 2702
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17.03.2021 14:43 Ответить
так, при Пороху - це було "страшне зубожіння", "пів вареника" і "епоха бідності".
Але як тільки в крісло президента забралося ЗЕлене чмо, це відразу стало "не показником бідності", ви що.
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17.03.2021 15:06 Ответить
Який "глибокий" економічний аналіз! Переплюнув того, який пророкував світову кризу при ціні нафти 80 баксів.
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17.03.2021 17:19 Ответить
Фигня, электорат! К августу рост цен на капусту замедлится. Сезонный фактор! На фоне крутопадаюшего доллара.
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17.03.2021 14:44 Ответить
пиши простіше: інфляція
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17.03.2021 14:51 Ответить
В Германии тоже всё подорожало страшно.
Раньше на товары из супермаркет в неделю уходило 80 евро, теперь 120.
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17.03.2021 15:02 Ответить
А помните, пару лет назад в Украине
самой охрененной проблемой была
несколько подросшая цена на лук ?

P.S.

Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 4889
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17.03.2021 15:03 Ответить
"Хуже нє будєт"
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 3591
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17.03.2021 15:07 Ответить
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 8440
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17.03.2021 15:11 Ответить
Та хуже не буде, так зебіли 73%?
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17.03.2021 15:09 Ответить
Та дааа! А підвищення ціни на електроенергію??? Для промислових підприємств??? А підвищення мінімалки?? А підвищення цін на пальне? А індекс інфляції причому прихований 7.5%. це що сезонно??? Ви ж мародери дали 300 грн а забрали 1200 грн.
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17.03.2021 15:18 Ответить
Ви ж ублюдки для простих підвищується на 1000 а вам автоматично підвищується на десятки тисяч, оскільки ваша бездолуга діяльність вимірюється в співвідношенні до мінімалки. Потім ви скуповуєте валюту і тут хопааа, через два місяці ефективність ваша впирається в сезон
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17.03.2021 15:22 Ответить
У вас одороблів цей сезон буде завжди.
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17.03.2021 15:26 Ответить
сезонний фактор це ти шмигаль..гастарбайтер ти наш.
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17.03.2021 15:28 Ответить
Не тільки він, а і вся "верхівка". Є сподівання, що після закінчення каденції (а можливо і раніше) цей "сезон" закінчиться.
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17.03.2021 17:25 Ответить
И как обычно - вместо того, чтобы что-то делать или признать свои косяки, Шмыгаль придумывает отмазки.
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17.03.2021 15:33 Ответить
Тут многие крепко выражаются о ценах. Где вы были 2 и 7 лет тому назад? Разве не понятно, что миллионные зарплаты Коболевых и иных членов рад не способствуют стабильным ценам. Добавьте привезенные деньги заробитчан. Они могут купить, а работающие здесь и пенсионеры оказались заложниками людей с другими доходами. А властям нужно решать другие проблемы---- как бы подольше править и хапать.
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17.03.2021 15:36 Ответить
Так это коболев с наглядовыми радами и заробитчане стали больше сахару есть олии пить
Или цены на пальне и газ повысились. А впрочем кормовая база она для того и нужна поменьше давать есть побольше доить. Олигархат и рынок вещи не совместимые.
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17.03.2021 15:56 Ответить
Скажіть що рукожопі ви та ще крадуцькі всі
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17.03.2021 16:18 Ответить
Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник - Цензор.НЕТ 670
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17.03.2021 16:24 Ответить
Надо как при Порошенко цибуля по 10 гривен, морква 30 гривен. И отдельное спасибо Петру Алексеевичу за НДС 20%.
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17.03.2021 20:00 Ответить
 
 