Шмыгаль о причинах повышения цен на продукты: Сокращение предложения и сезонный фактор
Цены на продукты питания в Украине растут под влиянием сезонного фактора. Относительно других товаров правительство планирует договариваться с ритейлерами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров есть действительно обоснованный рост из-за сокращения предложения и сезонного фактора", - сказал он.
По его словам, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей относительно цен, прежде всего на продукты питания.
Переговоры касаются нескольких групп товаров.
"Сейчас один из ключевых участников рынка заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости", - добавил Шмыгаль.
Как сообщалось, потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависимых от него услуг ЖКХ).
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Чучело, так этот механизм тодько в одну сторону работает? Сезонный фактор? А в какой сезон у нас цены понижаются?
За Порошенка не знаю, а от надзвичайно переконливий вираз невинуватості на вусатій мордочці нагадав мені кумедний випадок з дитинства. Колись моя бабуся напекла пиріжків з вишнями. Бабусина киця на те звернула увагу. Дочекавшись, коли бабуся викладе пиріжки охолонути і піде у своїх справах, киця скуштувала... кожен пиріжок. Мабуть, шукала із сирною начинкою.
Трохи пізніше бабусиній "радості" не було меж.
Закономерность - только повышение.
Що там Мосійчукча про борщовий набір вєщає ? Переходимо на набір для щєй ?
Раньше, что ни день - снижение цен!
А сейчас всё наоборот!
p.s.
Что-то я не туда...
еще шото мычит о ценах
расти и товаров будет меньше (остановка економик свое дает) ,а денег много !!! Так что о стабилизации на цен на ближайшее время можно забыть !
Але як тільки в крісло президента забралося ЗЕлене чмо, це відразу стало "не показником бідності", ви що.
Раньше на товары из супермаркет в неделю уходило 80 евро, теперь 120.
самой охрененной проблемой была
несколько подросшая цена на лук ?
P.S.
Или цены на пальне и газ повысились. А впрочем кормовая база она для того и нужна поменьше давать есть побольше доить. Олигархат и рынок вещи не совместимые.