ДТП с гражданами Украины в Польше: 8 человек остаются в больницах, двое из них - в коме

По состоянию на 17 марта в трех больницах Подкарпатского воеводства на юге Польши остаются еще восемь граждан Украины, пострадавших в результате ДТП с украинским автобусом 6 марта. Двое из них остаются в крайне тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"В больницах в Перемышле, Жешуве и Ярославе продолжают находиться восемь граждан Украины, двое из которых - в коме", - сообщил Павлюк.

Павлюк не исключил, что к концу недели из больниц может быть выписано еще два человека, если их состояние улучшится.

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Он сообщил, что для перевозки выписанных из больниц людей в Украине спецтранспорт пока не применялся. Часть выписанных решила не ехать в Украину, а вернулась к своим семьям, которые находятся в Польше.

Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.