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Новости Происшествия
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ДТП с гражданами Украины в Польше: 8 человек остаются в больницах, двое из них - в коме

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ДТП с гражданами Украины в Польше: 8 человек остаются в больницах, двое из них - в коме

По состоянию на 17 марта в трех больницах Подкарпатского воеводства на юге Польши остаются еще восемь граждан Украины, пострадавших в результате ДТП с украинским автобусом 6 марта. Двое из них остаются в крайне тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"В больницах в Перемышле, Жешуве и Ярославе продолжают находиться восемь граждан Украины, двое из которых - в коме", - сообщил Павлюк.

Павлюк не исключил, что к концу недели из больниц может быть выписано еще два человека, если их состояние улучшится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Польше: генконсул Украины Павлюк рассказал о неприятном разговоре с местными врачами и о состоянии пострадавших

Он сообщил, что для перевозки выписанных из больниц людей в Украине спецтранспорт пока не применялся. Часть выписанных решила не ехать в Украину, а вернулась к своим семьям, которые находятся в Польше.

Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.

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выздоровления им всем конечно, но представляю счета за лечение в коме в Польше, если мой перелом руки там стоил 700 бакинских....
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17.03.2021 14:33 Ответить
Почему вам так дорого вышло?😮 Мне мой перелом обошёлся 0 грош. И работодатель заплатил мне больничный 2500 злот выслав их на карту банка в Украину. При учёте что я проработал всего 1,5 дня по умове злиценя.
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17.03.2021 14:40 Ответить
Не надо эклномить на страховке при поездках за пределы страны, зачем надеятся на авось.
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17.03.2021 14:55 Ответить
 
 