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Два человека погибли во время пожара в котельной одного из предприятий в Бориспольском районе, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
17 марта в 6:55 произошло возгорание в котельной на предприятии в с. Головуров на ул. Лесной, погибли два человка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар был ликвидирован силами местной пожарной охраны с. Головуров до прибытия подразделения ГСЧС.
"Обнаружено тело погибшего мужчины и останки неизвестного лица.
Огнем уничтожена кровать и внутренняя отделка помещения, повреждено два котла и оборудование", - сказано в сообщении.
К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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