Приемные отделения областной больницы в Ривном и ЦРБ в Сарнах реконструируют и обновляют там медоборудование. ФОТО

Отделения областной больницы в Ривном и приемного отделения центральной районной больницы в Сарнах Ривненской области реконструируют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице "Большой стройки" в Facebook.

Отделочные работы продолжаются в приемном отделении Ривненской областной больницы. В частности, отделение отремонтировали, пристроили почти 1000 квадратных метров площади, а также обновили оборудование. В ближайшее время там круглосуточно будут оказывать неотложную медицинскую помощь, принимать пациентов и распределять в отделение больниц, а также смогут поставить предварительный диагноз. Пациенты смогут пройти КТ, МРТ, цифровой рентген, УЗИ и эндоскопию.

Приемное отделение центральной районной больницы в Сарнах также модернизируют - заработает приемно-сортировочная и обще-медицинская зона, реанимация и диагностический блок, отделение экстренной медицинской помощи. Обустроят также: смотровые и консультативные комнаты, процедурно-перевязочную комнату, помещение с кроватями временного пребывания пациентов и лабораторию срочных анализов.

Отмечается, что реконструкция в разы сократит время на спасение жизни и здоровья пациентов. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

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