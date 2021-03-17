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Приемные отделения областной больницы в Ривном и ЦРБ в Сарнах реконструируют и обновляют там медоборудование. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Отделения областной больницы в Ривном и приемного отделения центральной районной больницы в Сарнах Ривненской области реконструируют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице "Большой стройки" в Facebook.

Отделочные работы продолжаются в приемном отделении Ривненской областной больницы. В частности, отделение отремонтировали, пристроили почти 1000 квадратных метров площади, а также обновили оборудование. В ближайшее время там круглосуточно будут оказывать неотложную медицинскую помощь, принимать пациентов и распределять в отделение больниц, а также смогут поставить предварительный диагноз. Пациенты смогут пройти КТ, МРТ, цифровой рентген, УЗИ и эндоскопию.

Приемные отделения областной больницы в Ривном и ЦРБ в Сарнах реконструируют и обновляют там медоборудование 01

Приемное отделение центральной районной больницы в Сарнах также модернизируют - заработает приемно-сортировочная и обще-медицинская зона, реанимация и диагностический блок, отделение экстренной медицинской помощи. Обустроят также: смотровые и консультативные комнаты, процедурно-перевязочную комнату, помещение с кроватями временного пребывания пациентов и лабораторию срочных анализов.

Отмечается, что реконструкция в разы сократит время на спасение жизни и здоровья пациентов. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

Читайте: Власти Ривненщины рассматривают вопрос о введении "красной" зоны в области. Под ОГА уже собрались предприниматели. ФОТО

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Якось при Порошенку такі реконструкції проходили тихенько, без зайвого шуму а тут просто ВЕЛИКЕ будівництво.
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17.03.2021 14:51 Ответить
Якось так проходили тихесенько, що їх взагалі не було замітно: ні публічно ні в лікарнях.
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17.03.2021 15:09 Ответить
Я помітив в своїй лікарні плюс в інфекційній, що поруч. Без пафосу і надривів про велич зробили ремонт і все.
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17.03.2021 15:24 Ответить
а туалет торжественно нигде не открыли?
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17.03.2021 15:00 Ответить
А потрібно це було робити в кожній лікарні і літом минулого року, але жадність до ковідних грошей вивело зелених бариг і мародерів на укладку асфальту та купівлі бітуму у парашії, знаючи, що ціну на бітум слідчі не встановлять.
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17.03.2021 15:06 Ответить
Як це робити в кожній лікарні? Їх же зробили тихенько, без шуму ще при ПО. Он, Ігор Воронюк бачив.
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17.03.2021 15:11 Ответить
Ну от уже і свідки великого будівництва підтягнулись.
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17.03.2021 15:26 Ответить
В Україні вже давно можна було переобладнати пару десятків ж/д поїздів під мобільні шпиталі, обладнані всім необхідним ,котрі в короткий термін можна було би відправляти в ті регіони,де не вистарчає місць для хворих на вірусню Приймальні відділення обласної лікарні в Рівному і ЦРЛ в Сарнах реконструюють і оновлюють там медобладнання - Цензор.НЕТ 8655
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17.03.2021 15:17 Ответить
Цензор, та ти прогресуєш: в русскоязичньіх тестах є аутентичні назви Ривне, поселок Північний. так тримати! Приймальні відділення обласної лікарні в Рівному і ЦРЛ в Сарнах реконструюють і оновлюють там медобладнання - Цензор.НЕТ 9119
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17.03.2021 15:17 Ответить
 
 