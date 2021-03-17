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В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт

Принятие законов об ограничении тарифов на обслуживание платежей по пластиковым карточкам и межбанковский сбор позволит Украине ускорить переход на безналичные расчеты.

Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран на своей странице в Facebook.

"Украине необходима разумная декешизация. Уменьшение наличного оборота – общемировой тренд. Однако в Украине услуги по безналичных расчетов облагаются драконовской комиссией – около 2% от стоимости товара, что значительно выше чем в странах-соседях", – говорит Михаил Непран.

По словам эксперта, более 70% эквайринговых услуг предоставляют государственные банки, и НБУ как регулятор мог бы исправить эту ситуацию, ведь он теоретически заинтересован в том, чтобы на рынке было как можно меньше наличных средств. Однако Нацбанк не очень озабочен тем, что услуги по эквайрингу слишком дороги.

"Попытки решить этот вопрос на уровне Кабинета министров также закончились ничем. Не заинтересовала эта ситуация и Антимонопольный комитет. Это при том, что мы имеем все признаки монопольного сговора: две основные платежные системы – Visa и Master Card – сами диктуют правила игры, в том числе – по стоимости услуг по обслуживанию безналичных операций. Когда Украинский Совет Бизнеса и народные депутаты присоединились к активным действиям ради снижения стоимости эквайринга административным путем – это вызвало агрессивную противодействие у представителей вышеупомянутых платежных систем – вплоть до прямой угрозы уйти с украинского рынка", – отмечает Непран.

Непран также говорит, что из-за того, что регуляторы не работают, приходится регулировать вопросы с помощью законодательства. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №4178 и 4178-1, предусматривающие ограничения тарифов на эквайринг и интерчейндж соответственно до 0,5% и 0,3%, а Нацбанк наделяют полномочиями регулировать тарифы на межбанковские услуги. Кроме того, в первом чтении принят проект "О платежных услугах" №4364, которому более 50 народных депутатов подали поправки ко второму чтению по урегулированию проблемы сверхвысоких тарифов на платежные услуги.

"Крайне важны поддержка этих поправок и принятия проекту №4364 в целом для надлежащей имплементации положений Регламента ЕС №2015/751 от 29.04.2015 г. В части ставок комиссий за эквайринг и интерчейндж. Это будет способствовать развитию безналичных расчетов и уменьшению наличного оборота в Украине. И сделает жизнь малого и среднего бизнеса более комфортной и безопасной", – заключает Михаил Непран.

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Топ комментарии
+6
_Вы должны понять одну простую вещь: если у вас есть грошенята и вы отнесли их какому-то дяде в банк - то они уже не совсем ваши. А могут стать и совсем не ваши... Вы не вольны распоряжаться ими по своему усмотрению, а только с разрешения того чужого дяди. Завтра у дяди произойдёт сбой в компьютере - и вот вы уже не можете вроде бы своими деньгами расплатиться за нужный товар, услугу и т. д. Или вдруг ваши деньги у дяди оказываются заблокированными - и вот вы уже нищий.
_Наступление на наличные - это враждебный, антинародный шаг, это атака на ваши права и свободу!
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17.03.2021 15:38
+5
Падлы
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17.03.2021 15:15
+5
Так правительство делает все что бы денег у электората вообще не было. Только на коммуналку, заплатил а дальше бартер.
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17.03.2021 15:18
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Падлы
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17.03.2021 15:15 Ответить
Кто?
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17.03.2021 17:40 Ответить
гавноэксперды...
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17.03.2021 17:43 Ответить
ПРАВИЛЬНА: я давно за ЗЕленый н а т у ра л ь н ы й обмен В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт - Цензор.НЕТ 4697
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17.03.2021 15:17 Ответить
или: денег нет, но вы держитесь В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт - Цензор.НЕТ 3466 В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт - Цензор.НЕТ 3466 В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт - Цензор.НЕТ 3466
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17.03.2021 15:19 Ответить
Так правительство делает все что бы денег у электората вообще не было. Только на коммуналку, заплатил а дальше бартер.
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17.03.2021 15:18 Ответить
Там тоже не дремлют, за каждый платеж за коммуналку берут по 15 гр комиссии...
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17.03.2021 15:37 Ответить
А вы не платите через Приват, плачу с карты Моно, комиссия-0 В Україні необхідно розумно зменшити кількість готівки в обігу, - експерт - Цензор.НЕТ 9809
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17.03.2021 16:09 Ответить
А на карту моно как забрасывать будем с привата?
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17.03.2021 16:50 Ответить
Эта новость к тому, что бандиты очень хотят пошарить у вас в карманах.
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17.03.2021 15:22 Ответить
давно пора. и всем жителям страны раздать декларации..
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17.03.2021 15:29 Ответить
_Вы должны понять одну простую вещь: если у вас есть грошенята и вы отнесли их какому-то дяде в банк - то они уже не совсем ваши. А могут стать и совсем не ваши... Вы не вольны распоряжаться ими по своему усмотрению, а только с разрешения того чужого дяди. Завтра у дяди произойдёт сбой в компьютере - и вот вы уже не можете вроде бы своими деньгами расплатиться за нужный товар, услугу и т. д. Или вдруг ваши деньги у дяди оказываются заблокированными - и вот вы уже нищий.
_Наступление на наличные - это враждебный, антинародный шаг, это атака на ваши права и свободу!
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17.03.2021 15:38 Ответить
_И это путь к тоталитаризму - тотальному контролю аморального государства над гражданами. Электронный концлагерь.
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17.03.2021 15:50 Ответить
Забавно! А на какую сумму можно отовариться в магазине, если больше 10 000 нельзя по карте? Оксюморон!
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17.03.2021 16:01 Ответить
запретите в транспорте оплачивать проезд наличкой, особенно - в такси В Україні необхідно розумно зменшити кількість готівки в обігу, - експерт - Цензор.НЕТ 9398
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17.03.2021 16:25 Ответить
А не пошёл бы ты в жопу?
Нужно не количество наличных денег уменьшать, а комиссию безналичных снижать.
Тогда, может быть, наличность снизится ЕСТЕСТВЕННЫМ путём!
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17.03.2021 16:39 Ответить
Так об этом и речь идёт!
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17.03.2021 17:43 Ответить
Поки що численність населення зменшується, в тому числі і "єстєственним путьом".
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17.03.2021 19:04 Ответить
Полностью согласен с зелёными слугами - население должно тупо зарабатывать деньги, а распоряжаться ими будут чиновники через банкиров, монополисты через банкиров, хакеры собственноручно.... Никакие деньги, находящиеся на банковском счёте, нельзя считать стопроцентно своими - их могут не выдать по миллиону причин....
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17.03.2021 16:42 Ответить
Чтото както слишком часто забота о малом бизнесе начала выражацца в снижении тарифов эквайинга. Онито таки позажирались это да, но с чего бы вдруг?
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17.03.2021 16:50 Ответить
хочуть посилити контроль за витратами населення, а потім ще й на бонусне фінансування перейти, як в Китаї. Проблема в тому що, банки у нас ненадійні.
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17.03.2021 16:57 Ответить
В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, - эксперт ------ вот именно для этого и распускают басни о Коломойском, а он президентом не был.
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17.03.2021 17:52 Ответить
Этих чуваков из непонятной ассоциации можно понять-боряцца за кровное своих хозяев. Только попытки бороть цены приказами и законами пройденный этап при коммунизьме. Эти имбецилы из ассоциации так и не усвоили азбучную истину-борорцца с ценой можно токо конкуренцией. Не нравицца VISA, нет проблем. Постройте за свой счет альтернативную систему, как в ФРГ- ЕС CARD. И установите там нулевые комиссия. Вперед-"За золотом Полуботька"!
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17.03.2021 18:41 Ответить
А може спочатку підняти розвиток економіки, "залатати діри" в Бюджеті, і т.д. і т.п. і спуститися з небес на грішну землю?
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17.03.2021 19:00 Ответить
Не стоит выдавать очень желаемое за действительное. Особенно, прикрываясь "интересами" мелочи пузатой.
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18.03.2021 18:10 Ответить
 
 