В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сегодня в полночь начали работать новые повышенные штрафы и наказания за нарушения ПДД. В том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже в 00:03 патрульными полицейскими в городе Днепр был задержан водитель "Ниссан Максима" в состоянии алкогольного опьянения, который станет первым, кто в случае признания его виновным судом, заплатит не 10 200 гривен как раньше, а - 17 000 гривен в бюджет", - отметил Геращенко.
Кроме того, по словам замглавы МВД, в 01:17 во Львове, был задержан водитель "Тойота Кэмри", который уже в третий раз за год сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и еще управлял авто - не имея на это права, потому что раньше был лишен судом водительского удостоверения.
В его отношении был составлен административный протокол по части 3 ст. 130 КУАПП по которому теперь суд может дать ему до 15 суток под арестом, или заставить уплатить штраф в 51 тыс. гривен с конфискацией принадлежащего ему автомобиля. Раньше это было бы только 20 400 гривен без альтернативы в виде ареста и конфискации.
"Кроме того, суд обяжет его выплатить еще 20 400 гривен за то, что он сел за руль будучи лишенным права управления так как уже ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Раньше за это дерзкое правонарушение было смехотворное наказание только в 510 гривен", - подчеркнул Геращенко.
По словам замглавы МВД, в министерстве ожидают, что ужесточение наказания покажет уменьшение количества погибших на дорогах на 10-15% по итогам года.
Напомним, ранее сообщалось, что с 17 марта начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД.
Пожалуйста, подождите...
Выехал бы домой на полчаса раньше, сэкономил бы.
А когда оно покалечит людей, что скажешь?
-;Ні-кажу- поїдемо в лікарню;. Вилажу з машини, даю ключі мєнту і йду до їхньої автівки.
Відпустили.
Так що вітаю всіх з поверненням мєнтів часів Януковича.
Фтыкать сюда
Форма не согласен - поехали заменена на если нужно (нам) - отвезём.
1. Перелік закладів охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду на стан сп'яніння водіїв, затверджується Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальниками структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2. Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних пересувних пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони здоров'я і відповідають установленим МОЗ вимогам.
3. Огляд у закладах охорони здоров'я щодо виявлення стану сп'яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту), який пройшов тематичне удосконалення за відповідною програмою згідно з чинним законодавством.
Но, вечерком за ужином люблю три-четыре по пятьдесят коньячку или домашней калгановки, или просто водочки, в зависимости от блюда. Потом три-четыре банки пива, под просмотр новостей и прочего.
Так вот, с утра теперь будут ловить на выхлоп, а планку промиле не подняли.
стопиццот раз уже поднимали - только карманы ментов быстрее наполняются
А у поліцаїв - план на день.
Перед ковідом було, здається, 1200 за зміну. І це не в Монреалі, а в містечку якомусь.
Источник: https://censor.net/ru/n3253905