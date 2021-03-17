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Новости Общество
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ПДД (521) Геращенко Антон (1398) штраф (1198)

В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа

Новости Цензор.НЕТ Общество

В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа

Сегодня в полночь начали работать новые повышенные штрафы и наказания за нарушения ПДД. В том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в 00:03 патрульными полицейскими в городе Днепр был задержан водитель "Ниссан Максима" в состоянии алкогольного опьянения, который станет первым, кто в случае признания его виновным судом, заплатит не 10 200 гривен как раньше, а - 17 000 гривен в бюджет", - отметил Геращенко.

Кроме того, по словам замглавы МВД, в 01:17 во Львове, был задержан водитель "Тойота Кэмри", который уже в третий раз за год сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и еще управлял авто - не имея на это права, потому что раньше был лишен судом водительского удостоверения.

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В его отношении был составлен административный протокол по части 3 ст. 130 КУАПП по которому теперь суд может дать ему до 15 суток под арестом,  или заставить уплатить штраф в 51 тыс. гривен с конфискацией принадлежащего ему автомобиля. Раньше это было бы только 20 400 гривен без альтернативы в виде ареста и конфискации.

"Кроме того, суд обяжет его выплатить еще 20 400 гривен за то, что он сел за руль будучи лишенным права управления так как уже ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Раньше за это дерзкое правонарушение было смехотворное наказание только в 510 гривен", - подчеркнул Геращенко.

По словам замглавы МВД, в министерстве ожидают, что ужесточение наказания покажет уменьшение количества погибших на дорогах на 10-15% по итогам года. 

Напомним, ранее сообщалось, что с 17 марта начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД.

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Топ комментарии
+9
хоть какая-то польза от Зелёного законотворчества.. поддерживаю, однозначно!
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17.03.2021 15:19
+5
...осталось драгер пришпандорить... В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа - Цензор.НЕТ 9320
В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа - Цензор.НЕТ 3657
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17.03.2021 15:37
+4
Да нехрен вообще пьяным садится за руль.
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17.03.2021 17:28
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Попал чувак.
Выехал бы домой на полчаса раньше, сэкономил бы.
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17.03.2021 15:18 Ответить
попался бы завтра.
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17.03.2021 15:45 Ответить
Да нехрен вообще пьяным садится за руль.
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17.03.2021 17:28 Ответить
"Попал чувак"? Чувак не имеет 200-300 грн на такси + доставка его тачки домой?
А когда оно покалечит людей, что скажешь?
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17.03.2021 21:25 Ответить
Не уменьшит - пьют от произвола полии, который к сожалению только увеличится
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17.03.2021 15:19 Ответить
Ух ти, млять! ПоШті як за маску В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа - Цензор.НЕТ 4850
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17.03.2021 15:19 Ответить
за маску і є 17 000
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17.03.2021 15:23 Ответить
Так ото ж... Шо п'янючий за кермом, шо без маски в тролейбусі чи метро, одинаково В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа - Цензор.НЕТ 1336
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17.03.2021 15:29 Ответить
За маску 170-255, такшта узбагойтесь
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17.03.2021 16:52 Ответить
на початку ковід-сезону було 17 000
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17.03.2021 18:57 Ответить
хоть какая-то польза от Зелёного законотворчества.. поддерживаю, однозначно!
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17.03.2021 15:19 Ответить
У нас лягаві стоять на кожному перехресті і зупиняють всіх підряд. Мені запропонували підписати відмову від медичного огляду і спокійно їхати далі.
-;Ні-кажу- поїдемо в лікарню;. Вилажу з машини, даю ключі мєнту і йду до їхньої автівки.
Відпустили.
Так що вітаю всіх з поверненням мєнтів часів Януковича.
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17.03.2021 15:21 Ответить
Все правильно сделал.
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17.03.2021 15:29 Ответить
Не перший рік за кермом просто. А знаю водія, котрий погодився підписати відмову. Абсолютно непитуща людина з купою хвороб- до речі, помер він за тиждень після суду- отримала штраф за спиртне за кермом в результаті.
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17.03.2021 15:32 Ответить
Сейчас в больничку везти не обязаны. Такшта не прокатит такая тема.
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17.03.2021 16:44 Ответить
Як не зобов'язані? Тобто, щоб визнати водія п'яним достатньо думки аваківського беркутяти?
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17.03.2021 16:50 Ответить
Будешь дуть на месте в их специально отрегулированный приборчик.

Фтыкать сюда

Форма не согласен - поехали заменена на если нужно (нам) - отвезём.
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17.03.2021 16:55 Ответить
Втикнув. Ти сам втикав?

1. Перелік закладів охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду на стан сп'яніння водіїв, затверджується Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальниками структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2. Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних пересувних пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони здоров'я і відповідають установленим МОЗ вимогам.
3. Огляд у закладах охорони здоров'я щодо виявлення стану сп'яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту), який пройшов тематичне удосконалення за відповідною програмою згідно з чинним законодавством.
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17.03.2021 17:20 Ответить
Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу - Цензор.НЕТ 7782
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17.03.2021 17:40 Ответить
А да, лопухнулся. Переехало в I. Загальні положення
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18.03.2021 08:47 Ответить
Теперь мусора за десятку на лапу будут таких сопровождать до стоянки.
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17.03.2021 15:21 Ответить
За 300-400 грн викликаєш драйвера.
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17.03.2021 16:02 Ответить
Я когда выпью, за руль не сажусь. Железное правило давным давно.
Но, вечерком за ужином люблю три-четыре по пятьдесят коньячку или домашней калгановки, или просто водочки, в зависимости от блюда. Потом три-четыре банки пива, под просмотр новостей и прочего.
Так вот, с утра теперь будут ловить на выхлоп, а планку промиле не подняли.
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17.03.2021 16:09 Ответить
Вихлоп спостерігається, кажете? А якими дорогами ви їздите, шановний? Це я, щоб, не дай бог, не попастися на вашому життєвому шляху. Зафарбую їх чорним.
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17.03.2021 19:37 Ответить
...суд может дать ему до 15 суток под арестом, или заставить уплатить штраф в 51 тыс. гривен с конфискацией принадлежащего ему автомобиля. Раньше это было бы только 20 400 гривен без альтернативы в виде ареста и конфискации - вот это меня напрягает, а до решения суда (вину как известно у нас определяет суд) что с нашим героем и его авто? вернули и сказали - сиди дома и жди, когда случится суд?
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17.03.2021 15:23 Ответить
вот эта альтернатива и разлагает судей...
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17.03.2021 15:27 Ответить
Правильно ли я понимаю: если по итогам года кол-во погибших на дорогах не уменьшится на указанный процент ... то эти штрафы признают неэффективными... и начнут ... ну там не знаю... улучшать дорожное покрытие, освещенность, разделители оборудовать, пешеходные переходы наземные заменять на под/над земные и так далее... Так что ли???
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17.03.2021 15:23 Ответить
Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу - Цензор.НЕТ 9096

стопиццот раз уже поднимали - только карманы ментов быстрее наполняются
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17.03.2021 16:45 Ответить
Скоро всі мєнти з лексусів на ламборджині пересядуть. В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа - Цензор.НЕТ 7976
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17.03.2021 15:33 Ответить
На всіх не вистачить. Деякі, як лохи, продовжать на лексусах жебракувать.
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17.03.2021 15:40 Ответить
...осталось драгер пришпандорить... В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа - Цензор.НЕТ 9320
В полночь начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: Уже через три минуты в Днепре был пойман пьяный водитель, ему грозит 17 тыс. грн штрафа - Цензор.НЕТ 3657
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17.03.2021 15:37 Ответить
Спарку треба. Один перегріватися буде.
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17.03.2021 16:09 Ответить
Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу - Цензор.НЕТ 8466
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17.03.2021 16:10 Ответить
Чому ніхто не розкриває тему, куди йдуть штрафи за це все? Можуть же подумати, що в бюджет.
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17.03.2021 15:59 Ответить
У нас на премії поліцейському начальству.
А у поліцаїв - план на день.
Перед ковідом було, здається, 1200 за зміну. І це не в Монреалі, а в містечку якомусь.
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18.03.2021 04:20 Ответить
Суперово, ось і юуду я їхати спокійніше. В нас сьогодні по подольке вже теж поліцейські пішли працювати. Під знаком зупинка заборонена за колібрісом (еко-маркетом) клловуни стоять) Трахкати і трахкати, тіки таз із свині можно зробити людину!
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17.03.2021 16:11 Ответить
Уже через три минуты... Понты в стиле Авакова, а.уеть какая разница в 5000 гривен, никого она не остановит.
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17.03.2021 16:33 Ответить
"15 суток под арестом = штраф в 51 тыс. гривен + конфискация автомобиля"

Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу - Цензор.НЕТ 7264
Источник: https://censor.net/ru/n3253905
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17.03.2021 16:44 Ответить
нужно и сутки, и штраф 50 к ,и конфискацию - автоматом , чеб суды не оказывали влияния
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17.03.2021 19:02 Ответить
17 000 это МАЛО. Нужно минимально за первый раз - 50000, 2 раз - 200 000. 3 раз 500 000. Они должны понимать что дешевле и безопасней 2 такси.
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17.03.2021 21:27 Ответить
Родственники ментов и судей начнут дворцы строить. Опівночі почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: Вже через три хвилини в Дніпрі впіймали п'яного водія, йому загрожує 17 тис. грн штрафу - Цензор.НЕТ 2805
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17.03.2021 21:53 Ответить
 
 