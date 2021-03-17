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Новости Политика Украины
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Коломойский (1677) опрос (2389) санкции (9230) США (20340) КМИС (217) Киевский международный институт социологии (13)

52% граждан Украины положительно относятся к введению санкций США против Коломойского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

52% граждан Украины положительно относятся к введению санкций США против Коломойского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

61% украинцев слышали о введении санкций США против Игоря Коломойского.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

По данным КМИС, 61% украинцев слышали о введении санкций США против Игоря Коломойского, 37% - не слышали.

"Большинство населения (52%) положительно относится к тому, что США ввели санкции против Игоря Коломойского, негативно относится только 14%, треть (34%) не сформировали своего отношения к этому событию. Оценивая роль президента Зеленского во внедрении этих санкций, 42% считают, что он не вмешивался в этот процесс, 9% считают, что он способствовал США в объявлении санкций, а 7%, что мешал", - говорится в исследовании.

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52% граждан Украины положительно относятся к введению санкций США против Коломойского, - опрос КМИС 01
52% граждан Украины положительно относятся к введению санкций США против Коломойского, - опрос КМИС 02
52% граждан Украины положительно относятся к введению санкций США против Коломойского, - опрос КМИС 03
52% граждан Украины положительно относятся к введению санкций США против Коломойского, - опрос КМИС 04

С 10 по 12 марта 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 2014 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% - для показателей, близких к 10%, 1.1 % - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи. В Офисе Президента после этого заявили, что Зеленский за 2 года на должности президента сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент Украины.

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Топ комментарии
+10
Я бы поправил 92% !
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17.03.2021 15:21
+8
Без сумніву, що це опитування проплатив олігархат. Барижно-продажний кмис вкотре забрехався. Не 52%, 92%, а 99.92% справжні дані.
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17.03.2021 15:45
+4
52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 895
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17.03.2021 15:41
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Я бы поправил 92% !
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17.03.2021 15:21 Ответить
У космических бродяг называемых выгонтами нет родины. Никто им не рад.Если, блуждая в космосе, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре непременно оказывается, что там чего-нибудь не хватает: либо исчезла часть воздуха, либо вдруг высохла река, либо недосчитаешься острова. Или от планеты осталась одна большая яма. Нечто подобное произошло с российской империей и УНР во времена где то Бланка и при правлении его мафии. Происходит сейчас с Украиной при правлении мафии Коломойского.
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17.03.2021 15:31 Ответить
Интересно даже- какая мотивация у тех кто негативно относится? И таких ведь пол страны! Зачем их, олигархов, жалеть? Бедность в Украины их рук дело- каждого из них!
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17.03.2021 15:33 Ответить
Судячи по опитуванню, негативно там 14%, а 34% - какаяразніца (с)
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17.03.2021 15:38 Ответить
Да. Ну их можно плюсануть друг с другом в этом случае. Все же знают, что он олигарх. Значит ответ "трудно сказать" вполне можно приравнивать к "негативным".
Нельзя стать олигархом за такой короткий срок(как в постсовковских странах) и при этом дико не ограбив свой народ. В Англии, например, сверхбогатые люди строили себе состояния веками, целыми династиями и то, многие так и не смогли прыгнуть выше "среднего класса".
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17.03.2021 15:54 Ответить
Без сумніву, що це опитування проплатив олігархат. Барижно-продажний кмис вкотре забрехався. Не 52%, 92%, а 99.92% справжні дані.
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17.03.2021 15:45 Ответить
99.92% за те, щоб Бєні вставили клізьму!
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17.03.2021 17:25 Ответить
Мотивация такая - "внешнее управление".
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17.03.2021 15:59 Ответить
Если наш преЗЕ!дент не умеет и не хочет управлять страной как подобает президенту-патриоту, лучше пусть америкос копняками под задницу заставляет его поступать правильно в интересах Украины
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17.03.2021 19:47 Ответить
52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 895
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17.03.2021 15:41 Ответить
Опять манипуляция! 52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7522
Не 52%, а всего 25. Это сторонники Порошенко, для зелебобиков - порохоботы. Как обычный зелебобик может быть против Бени, если шмаркля - часть бениного тела?
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17.03.2021 15:53 Ответить
А що решта проти? Якась клініка, Беня кожного дня пилить бюджет і грабує Україну, а вони проти.
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17.03.2021 16:02 Ответить
позорище. должна быть конфискация и тюрьма
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17.03.2021 16:21 Ответить
Хотілось подивитись на тих 14% які негативно ставлятся до санкцій що до Коломоші ,так ви що за злочинця який обікрав країну на мілярди доларів ? Насправді ніяке це не дослідження ,тай досліджувати нічого у чотирьох країнах проти олігарха порушено кримінальні справи,ось тільки не в Україні ,яку він пограбував.
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17.03.2021 16:25 Ответить
Афера с Элита Центр стоила 100 млн$. В 500 млн$ обошлась людям афера с Аркадой.
Митинги, перекрытия дорог, протесты на Крещатике.
А тут Коломойский украл 5,5 млрд$ и ни одного пострадавшего! Вот как так? 52% громадян України позитивно ставляться до запровадження санкцій США проти Коломойського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8045
- чьи же деньги украл Коломойский? То, что вывел, у меня нет ни малейших сомнений.
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17.03.2021 16:38 Ответить
Самый злейший враг Украина это Ахметов.Коломойский ангел по сравнерию с Ахметовым.Ахметов наносит вред Украине на десятки миллиардов и не дает развиваться .Давит промышленность высокими иарифами на электроэнергию.Покупает и выигрывает все судебные решения....Лучше бы ахметова посадили .
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17.03.2021 17:48 Ответить
Вор у вора дубинку украл, спокойно граждане, сядете все, за то что с голой жопой остались.
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17.03.2021 17:49 Ответить
Молодь поза політикою, суто по приколу....
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17.03.2021 19:12 Ответить
Верить этой статистике - себя не уважать. Там 90% опрошенных относятся позитивно
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17.03.2021 19:51 Ответить
Писец, оказывается, есть обыватели, которые против санкций Бени.Это дно!!!!!!
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17.03.2021 22:07 Ответить
 
 