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Киев попадет в "красную зону" карантина, как только будут превышены соответствующие показатели, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киев попадет в "красную зону" карантина, как только будут превышены соответствующие показатели, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил введения в Киеве красной зоны карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на красном уровне эпидемиологической опасности. Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть решением соответствующей центральной комиссии ТЭБ и ЧС в красный уровень, как только будут превышены показатели и будут для этого основания", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне карантина.

Читайте: В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов

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Почему Аваков распорядился крутить руки и увозить в отдел граждан без масок? Весь интеренет заполнен видео, где полиция крутит руки девушки без маски, надевает наручники и садит ее в машину, потому что она была в Приватбанке без маски. Значит преступников они не ловят, их при вызове не дождешься, а невинных людей скручивают. Что это за скотское отношение к людям? Кто распорядился такое творить? Что это за преступление если человек без маски? Может у нее астма, они с маской не может ходить, а этим ***** все равно. Где культура у полицейских? Аваков кого туда набрал? Сатанистов? На кого он и его полиция работают? Жах.
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17.03.2021 15:34 Ответить
А вони обов'язково підвищаться. Бидло ж маски не носить, бо задихається, у них хворе серце та астма. Вони ще навіть не уявляють, що таке задихатися при ковіді. До речі, саме ті у кого серце та астма першими й помирають від ковіду. Я б на їхньому місці добряче подумала, чи варто знімати маску у громадських місця, чи краще трошки у ній позадихатися.
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17.03.2021 15:40 Ответить
Идите нахрен уже со своими масками.
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17.03.2021 16:43 Ответить
Нульофка! Нє борзєй! Київ потрапить у "червону зону" карантину, щойно будуть перевищені відповідні показники, - Степанов - Цензор.НЕТ 8907
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17.03.2021 16:45 Ответить
таке враження, що в них "зона" - це якийсь фетиш. Чуть-що - зразу всіх на зону хочуть загнати! Хоча це і зрозуміло, бо їм методички і тексти пишуть москалі, а в москалів зона - це святе.
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17.03.2021 15:40 Ответить
Ключевое слово - соответствующие! Электорат, вы все поняли?!
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17.03.2021 15:50 Ответить
Интересно, те, что не носят маски в автобусах и магазинах, и те, что потом в больницах кричат -- спасите-памагите, это одни и те же люди????
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17.03.2021 17:03 Ответить
Всем срочно запасаться носками, трусами и батарейками, а то снова соответствующие отделы в супермаркетах закроют😁
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17.03.2021 17:46 Ответить
 
 