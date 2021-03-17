Судья из Днепра получил 3,5 года тюрьмы за взятку в 250 тыс. грн, - НАБУ

Судью Октябрьского районного суда Днепра приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать некоторые должности на 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Это дело уникально тем, что это первый судья, которого задержали непосредственно после внесения изменений в Конституцию Украины относительно ограничения судейской неприкосновенности", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что служитель Фемиды требовал и получил более 250 тыс. грн (10 тыс. долл. США). За эти средства он должен был повлиять на должностных лиц ГУНП в Днепропетровской области для непривлечения лица к уголовной ответственности.

Тогда, во время обысков по месту жительства судьи, детективы НАБУ обнаружили более 54 тыс. долл. США, около 13 тыс. евро, и почти 138 тыс. грн наличными.

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