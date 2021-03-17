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Судья из Днепра получил 3,5 года тюрьмы за взятку в 250 тыс. грн, - НАБУ

Судья из Днепра получил 3,5 года тюрьмы за взятку в 250 тыс. грн, - НАБУ

Судью Октябрьского районного суда Днепра приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать некоторые должности на 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Это дело уникально тем, что это первый судья, которого задержали непосредственно после внесения изменений в Конституцию Украины относительно ограничения судейской неприкосновенности", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что служитель Фемиды требовал и получил более 250 тыс. грн (10 тыс. долл. США). За эти средства он должен был повлиять на должностных лиц ГУНП в Днепропетровской области для непривлечения лица к уголовной ответственности.

Тогда, во время обысков по месту жительства судьи, детективы НАБУ обнаружили более 54 тыс. долл. США, около 13 тыс. евро, и почти 138 тыс. грн наличными.

Читайте: В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук

Автор: 

НАБУ (4219) взятка (6154) Днепр (4408) судья (2645)


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Топ комментарии
+5
а что, имя "судьи" засекречено материалами дела????
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17.03.2021 15:39
+1
Подадут на аппеляцию,выиграют,судью востановят и госсударство ему пару лимонов вынужденных прогулов и морального ущерба оплотит.
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17.03.2021 15:41
+1
Что это за срок? За взятку должны давать от 5 до 8...
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17.03.2021 15:42
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а что, имя "судьи" засекречено материалами дела????
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17.03.2021 15:39 Ответить
Зачем тебе фамилия колядника и вигравшего в лотерею или казино??
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17.03.2021 15:40 Ответить
Засекречено, патаму ша это может быть такой же «опиум для народа» как и сборка вертолетов Белл в Одессе
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17.03.2021 15:48 Ответить
Подадут на аппеляцию,выиграют,судью востановят и госсударство ему пару лимонов вынужденных прогулов и морального ущерба оплотит.
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17.03.2021 15:41 Ответить
Издержки практических навыков письма сказываются.
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17.03.2021 17:39 Ответить
Удалила и больше не буду)
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17.03.2021 19:31 Ответить
Что это за срок? За взятку должны давать от 5 до 8...
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17.03.2021 15:42 Ответить
так . у нас в стране перед законом все равны .не надо вот тут. вот это вот здесь . у нас все равны шо судья на крузаке шо бомж на металоприемке. у нас не рассея . сказано все равны - значит так и есть .
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17.03.2021 16:10 Ответить
это чес..
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17.03.2021 15:43 Ответить
...еще один не поделился
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17.03.2021 15:46 Ответить
Смешная новость.
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17.03.2021 15:49 Ответить
За украденный айфон примерно столько же дают,красивое у нас равноправие
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17.03.2021 15:50 Ответить
Низкий поклон НАБУ! Чернигов интересный город, в которое население лояльно к.... и мен интересный и полиция. А суд какой "жирный"
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17.03.2021 16:08 Ответить
Судья засудил судью.
Что творится
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17.03.2021 16:32 Ответить
Расследовали 5 лет с 2016 года...и приписали "Стаття 369-2. Зловживання впливом"! Да его завтра и отпустят!
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17.03.2021 17:00 Ответить
видео с зоны , плиз , если не будет - значит все брехня
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17.03.2021 18:58 Ответить
 
 