Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал Верховной Раде назначить внеочередные выборы харьковского городского головы на 31 октября.

Соответствующее решение члены комитета приняли единогласно во время своего заседания 17 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рекомендовать Верховной Раде назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на 31 октября 2021 года... Рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области в целом", - отмечается в решении комитета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.