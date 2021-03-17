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Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал Верховной Раде назначить внеочередные выборы харьковского городского головы на 31 октября.

Соответствующее решение члены комитета приняли единогласно во время своего заседания 17 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рекомендовать Верховной Раде назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на 31 октября 2021 года... Рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области в целом", - отмечается в решении комитета.

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Как сообщалось ранее, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

выборы (24725) Харьков (7463)


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Топ комментарии
+2
К чему такая спешка???😃 еще и года не прошло как кернес подох...
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17.03.2021 15:55
+1
31 октября... Торопиться бандитам некуда.
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17.03.2021 15:47
+1
Кернес баллотируется?
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17.03.2021 15:52
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31 октября... Торопиться бандитам некуда.
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17.03.2021 15:47 Ответить
В харькове с новым мэром правтически все ясно - Игорь Терехов
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17.03.2021 15:53 Ответить
Харків'янам видніше. Хоча і сєпара Кернеса вони теж обирали...
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17.03.2021 16:04 Ответить
Боюсь как бы не Добкин
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17.03.2021 16:11 Ответить
Былое. 87% одесситов и харьковчан проголосовали за Зеленского, чтобы он наконец посадил Кернеса и Труханова, иначе они снова выберут их.
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17.03.2021 15:50 Ответить
Кернес баллотируется?
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17.03.2021 15:52 Ответить
К чему такая спешка???😃 еще и года не прошло как кернес подох...
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17.03.2021 15:55 Ответить
Зелені разом з сєпарньою спєцом не провели вибори в березні...
Порохоботи Петро знову виставить на вибори "патріота" який потім виявиться жопоблоківцем?
Хоча чому дивуватись якщо Петро і був засновником партії регіонів...
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17.03.2021 16:03 Ответить
Кернес в Шеоле лтдыхает. Работает коллега - Допа
Профільний комітет рекомендує Раді призначити позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня - Цензор.НЕТ 4367
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17.03.2021 16:04 Ответить
Ватные пауки в харьковской банке будут грызться.Не нажрались.А подобострастный лохторат готов терпеть любые лишения.
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17.03.2021 16:04 Ответить
 
 