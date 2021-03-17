ОП ожидает в этом году роста ВВП Украины на 5,1%, - замглавы Свириденко
Заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Свириденко ожидает роста ВВП на 5,1% в 2021 году.
"В 2021-м наши ожидания - это рост ВВП на уровне 5,1%", - сказала Свириденко во время общения с журналистами в кулуарах посвященного МСБ форума "Украина 30" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она добавила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.
"Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, $3 млрд иностранных инвестиций в год", - отметила она.
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+7 Александр Дорошенко #484601
показать весь комментарий17.03.2021 16:09
+7 Tema9
показать весь комментарий17.03.2021 16:13
+7 Ned Stark
показать весь комментарий17.03.2021 16:13
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Біля мене - молодиця,
Мац-мац - та й нема -
Підманула, підвела! 😁
Год начат ЗЕ-властью с дырой в кармане, убитой экономикой, политическими скандалами и ростом пандемии. Как говорится, все что нужно для успеха. ОП ждет ага...
Т.е. по сути черная метка для инвестирования в Украину.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1300400836998885?__cft__[0]=AZVueajvaZb2F3eUbIcF2KzY5-QoFDxDPq8kyy4rJCtXlDMBxPogTyqITh_7m0DqDbQdRAF45XbBNa6XoMMj3J08jTy1U5d9lXUEUNGsmLXzE1T4RRqPk1VaucqZeJL81nj4JNAPUDARfhLAi8-4bLihDytJR705eKq4bFxfTvrKQA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Докладне пояснення про «аудит Нафтогазу»
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZVueajvaZb2F3eUbIcF2KzY5-QoFDxDPq8kyy4rJCtXlDMBxPogTyqITh_7m0DqDbQdRAF45XbBNa6XoMMj3J08jTy1U5d9lXUEUNGsmLXzE1T4RRqPk1VaucqZeJL81nj4JNAPUDARfhLAi8-4bLihDytJR705eKq4bFxfTvrKQA&__tn__=-UC%2CP-y-R Mark Savchuk
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 2 ч. ·
Сегодня, наконец-то, в СМИ появилась информация что Нафтогаз окончательно отбился от нападок со стороны госаудитслужбы (http://finbalance.com.ua/news/sud-skasuvav-vimohu-derzhauditsluzhbi-do-naftohazu-splatiti-v-byudzhet-ponad-72-mlrd-hrn?fbclid=IwAR3oV_cQLhSi8Cl3BPxPeaZGFLGmL56oE8zcRnFrUf4fNnBtOR5B_FXSpKg http://finbalance.com.ua/.../sud-skasuvav-vimohu... ).
Об этом, я написал еще 15 марта опираясь на пост в ТГ канале "Щитовая" (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2894883187392854&id=100006136038244&__cft__[0]=AZVueajvaZb2F3eUbIcF2KzY5-QoFDxDPq8kyy4rJCtXlDMBxPogTyqITh_7m0DqDbQdRAF45XbBNa6XoMMj3J08jTy1U5d9lXUEUNGsmLXzE1T4RRqPk1VaucqZeJL81nj4JNAPUDARfhLAi8-4bLihDytJR705eKq4bFxfTvrKQA&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2894883187392854&id=100006136038244 )
Однако, уверен что немного людей понимают сути претензий госаудитслужбы, а также о чем говорит весь этот движ вокруг аудита в целом. И сейчас я вам об этом как раз и расскажу, так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, это лонгрид про многоходовочки ОПУ вокруг Нафтогаза. Буду благодарен за репост.
(1) С чего все начиналось?
6 октября ЭП опубликовала материал о финансовых нарушениях в работе "Нафтогаза", обнаруженных Госаудитслужбой во время ревизии за период с октября 2018 года по конец декабря 2019 года (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fpublications%2F2020%2F10%2F6%2F665879%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dUiWCxN0tzGGAvqeGQxBFO_jNo2-86neKRUmamgoZdEnPBLd9dnaXF7s&h=AT27tXMGYrgI9nHRkjW_wrrJ9v2fs_on4jHuklohRHSkMbMoVYbHY0qrpiX-yidX2yh4IlBCqJnunEcR5VHqEVZUWrdPl2UgTP4b2g8gVwcmE9hNdCU6yZ7VNpX6ql88rmA8&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3DtR1VSDCdTCKRBjS8-NbIxmjgo_s9VCoU7mU2E5qWM2OpSUeThZQIs6wmYcYsFHNg3Q99MIzCUSAZMRw3Kd8AAHb2UF8tfJW6qrw6nvpKqA9pKQeFLDdQLuleIeF99VJVgpwChVBPCVFv0eaDOjvPdsvrZYyZxwXvj-UYIksvbKSebw https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/6/665879/ ).
Давайте же разберем в чем именно ДАСУ обвиняет Нафтогаз. Я предлагаю остановиться на двух пунктах отчета (самых больших и самых важных):
* Первый пункт - "начисление резерва сомнительных долгов при не утвержден финансовом плане (по 2018 и 9 месяцев 2019 - ЭП.) На 38,4 млрд гривен. Поэтому, по мнению аудиторов, размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд гривен." Ключевой момент тут -> занижение выплат дивидендов в бюджет.
Термин "сомнительный долг" означает что у компании (Нафтогаз) существует текущая задолженность, по которой существует неуверенность в ее погашении должником (облгазы, сбыты, ТКЕ).
Я уже несколько лет кричу что ПСО это схематоз, который просто позволяет не платить за газ разным участникам рынка. Самое смешное, что В САМОЙ СТАТЬЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВДЫ, прямо в тексте, зашит линк который говорит о том что Нафтогазу должны почти 100 МЛРД ГРН! за газ. Таким образом подтверждая мои слова. Вот она - https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/22/665356/?fbclid=IwAR0LYkbw-_P-srYiyMf0Y2Bp5QTw9wPOU9fpBasa1vmo-************** https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/22/665356/ .
Так вот, правила Международных Стандартов Финансовой Отчетности (а по закону Нафтогаз обязан использовать правила МСФО при составлении своей фин.отчетности) - предприятие ОБЯЗАНО начислять резервы на сомнительную задолженность (задолженность признается сомнительной, когда тот кто тебе должен не платит вовремя по долгам - а в кейсе Нафтогаза это тупо все участники ПСО. ПОТОМУ ЧТО В ЭТОМ И БЫЛА ВСЯ СУТЬ ПСО - ПИЛИТЬ БАБЛИШКО).
Что же это означает для государства? -> это значит что конечно же Нафтогаз заплатит меньше дивидендов в бюджет. Ну, посудите сами: "на бумаге" Нафтогазу должны были заплатить 100 грн за газ (к примеру), ПО ФАКТУ же, заплатили 30 грн. Остальные 70 "висят" как сомнительная задолженность. Нафтогазу приходится начислять на эту сомнительную задолженность резервы, что уменьшает прибыль компании. Вследствие чего, она платит МЕНЬШЕ дивидендов.
А ДАСУ говорит: "зачем вы себе уменьшили прибыль, вы же таким образом не доплатили в бюджет дивиденды". ТАК А С ЧЕГО ДИВИДЕНДЫ ТО ПЛАТИТЬ? Вот когда облгазы, сбыты, ТКЕ по всем своим долгам рассчитаются, тогда Нафтогаз дивиденды и заплатит.
Вот такой тупой накидон со стороны ДАСУ.
* Второй пункт - "выявления Офисом Крупных Налогоплательщиков Государственной Налоговой Службы нарушений в "Укртрансгаз" на 37,3 млрд гривен. Как результат - "Нафтогаз" не доплатил 35,1 гривен дивидендов.
Лучше всего это прокомментирует текст решения суда (оригинал):
"Інформація, викладена у довідці податкового органу, не є встановленими фактичними обставинами та/або первинними документами, які свідчили б про здійснення вказаними підприємствами господарської операції або вчинення інших дій, які є предметом ревізії.
Більш того, відповідачем не спростовано ту обставину, що ні в акті ревізії, ні в оскаржуваній вимозі Держаудитслужбою не зазначено, які протиправні дії вчинені об`єктом контролю - HAК «Нафтогаз України» у питанні складання іншою юридичною собою - АТ «Укртрансгаз» фінансової звітності.
Крім того, посадові особи ДПС не залучались до участі у ревізії HAК «Нафтогаз України» у порядку, встановленому п.10, п.54 Порядку № 550, а використання даних довідки, складеної Офісом великих платників податків ДПС, не відповідає вимогам чинного законодавства." (источник тут - https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffinbalance.com.ua%2Fnews%2Fsud-skasuvav-vimohu-derzhauditsluzhbi-do-naftohazu-splatiti-v-byudzhet-ponad-72-mlrd-hrn%3Ffbclid%3DIwAR2rYtbvbaPI_xuz27qNCQNt4qU8WiMkf_2YYdHrGt2wgRPEBJ2W4dI7Zlk&h=AT1bwoWt72NXAm6FFmBrm4sGtRIM36cX5MHyL7w2eAaS4f91OmOrurm7bJWICjOswgd_4-lQDAS3u9Iw8a5_WbMq6NtpxKR8Xonx973mw76eQV8LktCVSEmV9RqZXkaDYRel&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3DtR1VSDCdTCKRBjS8-NbIxmjgo_s9VCoU7mU2E5qWM2OpSUeThZQIs6wmYcYsFHNg3Q99MIzCUSAZMRw3Kd8AAHb2UF8tfJW6qrw6nvpKqA9pKQeFLDdQLuleIeF99VJVgpwChVBPCVFv0eaDOjvPdsvrZYyZxwXvj-UYIksvbKSebw http://finbalance.com.ua/.../sud-skasuvav-vimohu... )
Во время проверки не были изучены ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛОЛ! Фактически это явка с повинной - сам суд прямым текстом говорит что отчет ДАСУ не отвечает законодательству Украины и собран и говна и палок +, как я уже писал выше, противоречит базовой логике и стандартам МСФО. Также, я напомню, что Нафтогаз проходит ежегодный независимый аудит. В случае Нафтогаза это компания Delloite. Отчет Делойта по аудиту Нафтогаза можно почитать в самой годовой отчетности компании (https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz_2019_UA.pdf?fbclid=IwAR029nuKmrfWie2W8lJOsN_3TaStYPCr392knTqXBtkltXmTRqbgV8umuF0 https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz_2019_UA.pdf , стр 188-189).
(2) Что произошло после отчета ДАСУ?
А дальше как раз все просто. Юрий Витренко "вооружившись" отчетом ДАСУ, побежал критиковать менеджмент Нафтогаза и писать письма Шмыгалю с призываом немедленно уволить руководство Нафтогаза. (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fnews%2F2021%2F02%2F15%2F477771_vitrenko_proponuie_shmigalyu.html%3Ffbclid%3DIwAR26lg_bXGC_IlQrURwbsqnV6RU4QCx24eGyqrMRNj4OhkkqSXotCsdSmDw&h=AT1FwUGTBcc5m2mKebC30ixpzQOHtJNNc6rJs9z5yxknu5F36SbrPA8QH9qG4HDWwur_hLCM9uFmbIpb4JQtocOmB3oTEWkXw2CnIJob0ac-Deud1AhVCC3pJL99q0L6UGjp&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3DtR1VSDCdTCKRBjS8-NbIxmjgo_s9VCoU7mU2E5qWM2OpSUeThZQIs6wmYcYsFHNg3Q99MIzCUSAZMRw3Kd8AAHb2UF8tfJW6qrw6nvpKqA9pKQeFLDdQLuleIeF99VJVgpwChVBPCVFv0eaDOjvPdsvrZYyZxwXvj-UYIksvbKSebw https://lb.ua/.../477771_vitrenko_proponuie_shmigalyu.html ). Собственно говоря, для этой медийной компании И ПИСАЛИ ЭТОТ ОТЧЕТ В ДАСУ. На заднем плане бегает Юлия Владимировна и орет про коррупцию в Нафтогазе (ну не у Фирташа же коррупция).
(3) К чему это привело?
В тоже самое время, финансовый директор Нафтогаза Питер Ван Дрил (до НАКа работал Вице Президентом компании Shell по бухгалтерскому учету и отчетности -