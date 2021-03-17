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Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты

Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты

Все, кто причастен к организации политического преследования пятого президента Петра Порошенко, рано или поздно будут нести за это ответственность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявили адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.

Они, в частности сообщили, что правоохранительные органы во исполнение судебных решений были вынуждены возобновить производство относительно заведомо ложных сообщений о преступлении, а также против силовиков ГБР, которые организовали штурм музея Гончара.

В частности, как сообщил Головань, Офис Генерального прокурора 12 марта зарегистрировал уголовное производство по факту нарушения прав адвокатов во время штурма Музея Гочара: "Речь идет о том, когда происходил позорный штурм Музея Гончара где выставлялась коллекция картин супруги Порошенко, и там были нарушения закона. По факту нарушения прав адвокатов решением коллегии судей судебной палаты Киевского апелляционного суда было зарегистрировано Офисом Генерального прокурора это уголовное производство".

Читайте: Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19

Головань отметил, что Шевченковский суд поручил возобновить расследование из-за ложного сообщения о преступлении против группы депутатов от ОПЗЖ, которые обвиняли президентов США Байдена и Обаму, а также Порошенко. Расследование закрыли в декабре 2020 года.

Он также сообщил, что в свое время Нацполиция закрыла и производства против Андрея Портнова, который инициировал ряд дел против Порошенко.

"Мы сразу поставили вопрос перед правоохранительными органами о том, что Портнов подал заведомо ложные сообщения о преступлении. Соответственно было зарегистрировано уголовное производство. Закрыты они были еще в 2019 году. 2 марта Киевским апелляционным судом расследование было возобновлено, постановления о закрытии уголовных производств были отменены", - отметил Головань.

Адвокат Новиков напомнил, что Портнов, который вернулся в Украину 19 мая 2019, уже 20 мая подал первое заявление против Порошенко за приказ украинским морякам пройти через Керченский пролив. Адвокат отмечает, что эти сфальсифицированные дела были спланированы заранее, а их "расследование" всячески поддерживалось со стороны Офиса Президента.

Читайте также: Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты

"Понятно, что это заявление не было написано за одну бессонную ночь. Понятно, что Портнов привез его с собой. Сегодня мы начинаем подводить итоги. Скоро исполнится два года с начала этой истории. Эти три решения, о которых мы вам сегодня сообщили, из них всех следует сигнал, который мы надеемся будет воспринят", - говорит адвокат.

Новиков призвал всех, кого власти пытаются привлечь к незаконному преследованию лидера оппозиционной партии Порошенко, помнить об ответственности.

"По нашей информации традиция еженедельных встреч в Офисе Президента с силовиками на тему "давайте что-то сделаем с Порошенко" не прекратилась. Существует экспертиза НАБУ голоса Романа Трубы о том, что его голос на тех знаменитых "пленках Трубы" настоящий. Вполне очевидно, что сейчас ищутся новые исполнители, которым будет поручено подписывать, ломать двери, нарушать закон и так далее ", - отмечает Новиков.

"За эти два года ни одно из громко распиаренных дел против Порошенко не было воплощена в что-то реальное. Но уже сейчас намечается ответственность тех людей, которые взяли на себя этот позорный груз", - подытожил он..

Также читайте: ОП поручил СБУ в кратчайшие сроки сфабриковать дело против Порошенко, в ОГП ищут того, кто решится подписать подозрение, - адвокаты

Автор: 

Новиков (249) Порошенко Петр (19594) Головань Игорь (113)


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Топ комментарии
+25
Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты - Цензор.НЕТ 4568
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17.03.2021 16:20
+23
Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2675
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17.03.2021 16:19
+23
Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1445
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17.03.2021 16:19
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Смешно.
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17.03.2021 16:14 Ответить
А как Собачий Рот оборжался)
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17.03.2021 16:28 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 9001
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17.03.2021 16:36 Ответить
Сміються Порошенко і його адвокати. 😁І це - добре. Бо десь у кутку заплаче для рівноваги горе-слідчий ДБР і змахне холодний піт з чола зелений інтернетбот. Воно їм треба було? 😊
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17.03.2021 16:48 Ответить
Вот так расправляются с адвокатами в московском улусе.https://twitter.com/i/status/1372155881777942532
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17.03.2021 16:18 Ответить
Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2675
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17.03.2021 16:19 Ответить
Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1445
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17.03.2021 16:19 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 9470

...
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17.03.2021 17:20 Ответить
- Скажите Бкерримор, как и кто выбрал в президенты Украины трусливого фигляра из самодеятельности для умственно недоразвитых людей?
- Дебилы, сэр.
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17.03.2021 19:01 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 2740
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17.03.2021 16:48 Ответить
В проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний "Фонд Президента України", з якого будуть фінансуватися освітні та наукові програми для молоді.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/
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17.03.2021 19:07 Ответить
Скільки коштів з бюджету у 2020 році отримає фонд дружини Порошенка
https://politerno.com.ua/papers/skilky-koshtiv-z-byudzhetu-u-2020-rotsi-otrymaye-fond-druzhyny-poroshenka/
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17.03.2021 19:13 Ответить
Брехать, не мешки таскать, правда вовочка? Может ты не в курсе, что Марина в 19 году ОТКАЗАЛАСЬ от этой должности и , соответственно, в бюджету 2020 она отношения не имеет? Но вам же важно дерьма налепить побольше, кто-то зеленый и поверит...
Жена Порошенко отказалась возглавлять Украинский культурный фонд
Корреспондент.net, 16 декабря 2019, 13:36

Марина Порошенко покинула занимаемый пост, чтобы избежать давления со стороны новой власти, которое, по ее мнению, связано с ее фамилией.
Обосновывает такое решение Марина Порошенко тем, что хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды УКФ.
По ее словам, несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта на наблюдательный совет УКФ поступило "предложение" досрочно прекратить ее полномочия как председателя наблюдательного совета

Жена экс-гаранта подчеркивает, что при ее председательстве "фонд состоялся и стал действенным и эффективным институтом развития украинской культуры", но, очевидно, новую власть не устраивает именно ее кандидатура.

"Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь им. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост - тоже не буду. Я имею честь!" - сказала Марина Порошенко.
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18.03.2021 00:39 Ответить
Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты - Цензор.НЕТ 4568
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17.03.2021 16:20 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 2861
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17.03.2021 16:21 Ответить
Ромашка, у тебя диарея.
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17.03.2021 16:23 Ответить
работа у него такая.
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17.03.2021 16:25 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 323
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17.03.2021 16:26 Ответить
Адвокатам все тяжелее отмазывать вора. Начались истерические угрозы.
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17.03.2021 16:22 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 4296
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17.03.2021 16:23 Ответить
Народ Украины тоже против этой гниды и шо?
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17.03.2021 17:02 Ответить
Зебилы не весь народ.
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17.03.2021 17:05 Ответить
Поверніть в Україну цінних свідків: суддю Чауса і свиноматку Лєру. Підуть на угоду зі слідством, доживуть до суду і Хряку капєц беззаперечний.
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17.03.2021 16:23 Ответить
Треба розуміти, що хряк, то твій тато, а свиноматка, то твоя мама? То ти їх хочеш повернути?
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17.03.2021 16:26 Ответить
свиноматка и хряк это однопартийцы, которым давно нужно переломать ноги и бросить на рельсы
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17.03.2021 16:37 Ответить
может лучше с тобой это сделать---глупости писать не будешь...
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18.03.2021 00:42 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 7616
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17.03.2021 16:26 Ответить
Ты лучше скажи - Порошенко еще не сидит, или уже не сидит? Кто опять потерпевшему вicлюку палки в кальсоны вставляет?
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17.03.2021 16:27 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 6164
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17.03.2021 16:40 Ответить
А вони розуміють. Тому битися за владу будуть насмерть.
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17.03.2021 16:25 Ответить
О, об ответственности вспомнили ))). Жалко, что за 5 лет не вспомнили об ответственности за Украину на примере штепы, допы, гепы, кораснорожего мудака ефремова ( за 5 лет так и не смогли обвинение предъявить)
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17.03.2021 16:26 Ответить
Вот уже два года как вместо президента в Украине потерпевший вiслюк. И шо?
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17.03.2021 16:28 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 1603
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17.03.2021 16:29 Ответить
Я відшукав. Той що на нижньому фото поголений.
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17.03.2021 16:43 Ответить
Ефремова кто выпустил, ишак?
портнова кто вернул? Кузьмина? Татарова?
Кто сделал Медведчука депутатом?
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17.03.2021 16:33 Ответить
Интересно, насколько гибкая совесть у адвокатов вообще...
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17.03.2021 16:26 Ответить
Совесть?
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17.03.2021 16:28 Ответить
Ну, или какие там бывают аналоги: мораль, нравственные принципы, заповеди в конце концов...
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17.03.2021 16:30 Ответить
резиновая.
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19.03.2021 08:51 Ответить
Щось останнім часом дуже багато істерики. Особливо з часів, як розворушили кубло Мертвечука. Чого б це?
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17.03.2021 16:27 Ответить
розворушили кубло дерьмаків тому і стрілки переводять)
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17.03.2021 16:30 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 1454
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17.03.2021 16:31 Ответить
К нелоху 43 и бене подкрадывается Байден.Вот и диарея.
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17.03.2021 16:36 Ответить
Та вроде диарея у петиных адвокатов,
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17.03.2021 17:00 Ответить
А зенит уже с ника убрал ,что бы не спрашивали ,ты еще он или уже она?
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18.03.2021 08:23 Ответить
Кубло рошена в напряге
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17.03.2021 16:58 Ответить
Новиков и Головань вас давно пора судить, за затягивание следствия по Порошенко.
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17.03.2021 16:31 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 6470
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17.03.2021 16:32 Ответить
Когда этих прокацапских адвокатов Новикова и Голованя уберут, пороха точно посадят.
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17.03.2021 16:34 Ответить
А шо случилось? потерпевший вiслюк ведь обещалЪ...
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17.03.2021 16:38 Ответить
Скажите, зачем выкладывать на ветке столько картинок, если после одной-двух ваши политические пристрастия стали вполне понятны тем, кто читает ветку?
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17.03.2021 16:35 Ответить
Это бот на зарплате, что ему еще остается делать.
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17.03.2021 16:37 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 8773
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17.03.2021 16:38 Ответить
А хто тебе відв'язав?
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17.03.2021 16:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/478939 , МОЯ ТОБІ ПОРАДА :

Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 892
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17.03.2021 16:52 Ответить
Обходжуся без сов'Єтчіков.
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17.03.2021 17:02 Ответить
73% могут это запомнить. Мало того, я уверен, что точно запомнят. И сделают свой выбор на следующих выборах. А теперь угадай какой будет этот выбор?
Каковы шансы Порошенко после таких умных постов? Я так понимаю, что ылите совершенно не нужны голоса 73%. Неужели не понятно, что вы сами своими руками вносите раскол в украинское общество и просто толкаете людей в ОПЗЖ и другие партии?
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html Вот результаты ЦИКа после вашего зебилия за 2 года. Партия ЕС на 6 месте.
Зачем я это пишу и разжевываю де*илам? Сам не понимаю.
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17.03.2021 17:34 Ответить
Ванька ты это себе напиши на лбу зедебил.Это в ваших мечтах на 6 месте. По твоим выводам недоумков зедебильных надо хвалить,за то что они барыги,и рукожопые во всем.? Что положительного сделали эти турборежимные за 2 года? Есть хоть один пример ,который обьеденял бы всех ?
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18.03.2021 08:11 Ответить
Верим зедебил,верим.
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17.03.2021 16:37 Ответить
Началось!!!! Мерзавцы пытаются оправдать и защитить подонка!!!!!!!!!!!!!!!
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17.03.2021 16:35 Ответить
До зебілів попередження дядечка Джо ще не дійшло... в мізки... Буде доходити через сраку..,
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17.03.2021 16:39 Ответить
За зроблене горе і брехню прийдеться відповідати. Два роки пробігли, як година, так і пробіжить ще 2 роки, а там кожен прибіжить пнути Гундосого, бо за рік, що залишиться до виборів потрібно показати свою непричетність до нього і відбілитися від ганебних схем. Але відповідати прийдеться і ДБР і генпрокурорці і єрмакам з татаровими і звичайно Найсвітлішому. Реальні експерти підрахують скільки коштувало державі відвід армії і закупівля вдвічі дорожчої тої самої техніки.Скільки витрачено на асфальт, який в більшості зліз разом з весняним снігом. А скільки померло людей від того, що хтось продав маски, хтось не забезпечив лікарні ШВЛ і не підготував лікарні до прийому хворих коронавірусом.
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17.03.2021 16:39 Ответить
Друзі хто з вас звернув увагу на такі речі, а саме коли Володимир Зеленський став головнокомандуючий і президент України у нас перестали горіти склади з ************, і також в тисячі разів зменшилась кількість обстрілів зі сторони ОРКІВ по нашим Українським позиціям.

Виходить що гетьман ймовірно давав вказівку постачати ОРКАМ ті снаряди котрі летіли в нашу сторону, тому і склади мали своє місце підпалу, щоб знищити докази НЕ ДОСТАТКУ ***********.

Слава Богу що Зеленський обирав сторону простих людей українців, а не барижної компанії ОПГ.

Пропоную Зеленському назначити слідчу комісію котра пройдеться по тюрмах України де перебувають АТОвці котрих Петро кинув до в'язниці. Я впевнений що хлопці котрі кинуті до в'язниці по сфабрикованим справам режимом Порошенко, Матиос, Луценко, багато що Вам розкажуть цікавого: стосовно АТО і що там відбувалося, що виїздило з України в сторону ОРКІВ і що приїздило і прилітало!!!

Українці повинні знати правду, а ту правду Петро планував знищити по котлах, а ті хто якимось чудом вибрався з тих місць де земля під ногами горіла, то Петро почав знищувати по тюрмах і це факт!!!!
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17.03.2021 16:39 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 6826
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17.03.2021 16:42 Ответить
Повна маячня.
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17.03.2021 16:44 Ответить
Я замітив. Згоріло 90% лісів, відвели армію з укреплених позицій і здали за те,щоб не підривали склади, Цемаха і всіх вбивць-беркутовців. Ще здали інформацію про проведення операції по затриманню "вагнерівців". А ще хотіли здати всю Україну, але патріоти прийшли під Офіс резидента і не дозволили це зробити.
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17.03.2021 16:47 Ответить
Україна захищається саме під офісом президента, впевнені?
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17.03.2021 16:49 Ответить
Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 8347
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17.03.2021 16:50 Ответить
Хоч одне власне слово ти здатен написати?
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17.03.2021 16:51 Ответить
Читай вище , зефілітік ...
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17.03.2021 16:52 Ответить
Вы хотите слов ? - их есть у меня )))) :

І що підлога країни на самій справі живе за рискою зубожіння, з якої крапки зору не подивись, людина не може грошей запрацювати - а панамська барига мільярдами перекладає бабусі в офшори, і взагалі танцює під сопілку *****!
Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів! Час стиснути руку в куркуль - і вдарити по Верховній Зраді, а Лоліту повісити, щоб аж мову з рота вивалив! Тільки тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
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17.03.2021 16:57 Ответить
Черговий копіпаст.
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17.03.2021 16:58 Ответить
Ні. Це означає що Кремль любить Бубочку.
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17.03.2021 16:48 Ответить
дебіл проста логіка говорить що якщо склади горіли а тепер перестали значить ті хто їх палив досягли мети.
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17.03.2021 16:57 Ответить
Воин зедебилов ,на сколько известно всем именно сейчас бросают по тюрьмам добровольцев и патриотов.Ты бы бот зедебильный хоть один пример привел ,когда и кого посадили при Порошенко!А снаряды все летели в твою и тебе подобных недоразвитые головы.
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18.03.2021 08:15 Ответить
Особливо цікаво там виглядає адвокат Ілля Новіков...
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17.03.2021 16:43 Ответить
Какое ценное замечание, как масло масляное, например, аж статьи достойно!
Тупо это игра на публику, косвенным образом сказать что дела типа фальшивые)
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17.03.2021 16:53 Ответить
а тіпа, нє?
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17.03.2021 16:59 Ответить
Что-бы не было никаких фальсификаций,петруше надо,всего лишь прийти с повинной в гбр и сдать всех своих подельников вместе со всеми схемами.
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17.03.2021 16:56 Ответить
чому у зебілів підгорає від порошенки а санкції вводять коломойським?
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17.03.2021 17:00 Ответить
Там мізки Г+Г та петушарієм так пошиті, що вони не здатні це сприймати.
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17.03.2021 17:19 Ответить
Доречи! За схеми

Усі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, мають пам'ятати про відповідальність, - адвокати - Цензор.НЕТ 3849
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17.03.2021 17:25 Ответить
Это петрушка это кто зенелох с подельником и предателем дермаком?
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18.03.2021 08:17 Ответить
Хряк турбується за власну долю перед Великоднем.
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17.03.2021 17:10 Ответить
Стефанчук!?
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17.03.2021 18:15 Ответить
Нельзя фальсифицировать дела в принципе, или именно против Порошенко?
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17.03.2021 17:38 Ответить
на примере Порошенко.
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17.03.2021 18:45 Ответить
проти Стерненко, проти Кузьменко, проти Антоненко, проти Дугарь, проти Чорновол, проти Погребиського ...
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17.03.2021 21:11 Ответить
Цікаво. невже ще в наступні три роки продовжать "шпетити" Порошенка і "садити" його в тюрму?
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17.03.2021 18:54 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/03/17/petro-poroshenko-podyakuvav-dzho-bajdenu-zayava-prezydenta-ssha-pro-putina-dlya-********-na-vagu-zolota/ Петро Порошенко: "«Путін - вбивця». Байден сказав те, що досі не зміг сказати Зеленський"
https://eurosolidarity.org/2021/03/17/petro-poroshenko-podyakuvav-dzho-bajdenu-zayava-prezydenta-ssha-pro-putina-dlya-********-na-vagu-zolota/
Заява президента США Джо Байдена щодо Путіна є вкрай важливою для України. Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/243396950786023/ відеозверненні заявив п'ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він подякував лідеру США за послідовну підтримку нашої держави і закликав президента Зеленського нарешті відреагувати конкретними діями на публічну інформацію американських партнерів щодо агента Кремля Деркача та корупціонера Коломойського.
«Путін - вбивця». Те, що наша команда говорить з 2014 року; те, що з 2019 року жодного разу не наважився вимовити Зеленський, вголос на увесь світ вимовив Джозеф Байден. Дуже гарна відповідь на питання Who is Mr. Putin. Таке публічне визнання американського президента для України - на вагу золота. Я хотів би подякувати першій особі Сполучених Штатів за цінні слова. Загалом - за підтримку України, яку він демонструє послідовно ще з часів нашої зустрічі під час моєї інавгурації в червні 2014 року», - говорить Порошенко.
«Те, що Байден - надійний союзник України в нашій обороні від російської агресії і в проведенні реформ, знаю не з чужих слів, а з власного досвіду і спілкування. У мене з ним було понад десять зустрічей і більше двадцяти телефонних розмов. Президент Байден - великий шанс для України, для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Однак Офіс українського президента поки що демонструє нездатність скористатися цією можливістю, і навіть більше - ризикує її втратити», - наголошує п'ятий Президент.
Він нагадав - вчора американська розвідка офіційно заявила, що народний депутат України Андрій Деркач пов'язаний з російськими спецслужбами і є агентом Кремля, який за завданням Путіна втручався у хід виборчої кампанії у США.і розповсюджував з цією метою сфабриковані фейки щодо Порошенка і Байдена.
«Поза всякими сумнівами, сигнали про Деркача Вашингтон протягом останнього року українському керівництву посилав неодноразово по дипломатичних та інших каналах. Щоразу натикаючись на стіну нерозуміння елементарних істин, американці наважалися на безпрецедентний крок - публічну заяву і санкції. Не часто у відкритих доповідях розвідки називають імена конкретних агентів», - констатує Петро Пооошенко.
«Підтверджено те, що ми, «Європейська Солідарність», говоримо майже рік. Деркач є державним зрадником, відверто працює на Росію і проти України. На вимогу Зеленського правоохоронні органи фабрикують справи проти ветеранів, волонтерів, добровольців, активістів. Що ще треба, щоб Служба безпеки України пред'явила звинувачення Деркачу? Я розумію, що голова СБУ Іван Баканов «сів у шпагат». Мало того, що він земляк, друг і бізнес-партнер Володимира Зеленського. Він прекрасно пам'ятає, як у травні минулого року Зеленський публічно підтримав дії Деркача. Прямо на прес-конференції, грубо порушуючи законодавство України, Зеленський тиснув на правоохоронні органи. Вимагав від Генеральної прокуратури притягнути до відповідальності за державну зраду. Але не Деркача, а Порошенка», - нагадує лідер «ЄС».
Не можна маніакальне переслідування політичних опонентів переносити у міжнародну площину, ставлячи під удар потужну підтримку України з боку партнерів - переконаний Петро Порошенко.
«Ми всі прекрасно розуміємо, що інспірований Деркачем скандал відбувся за узгодженням і режисурою Офісу президента. Чи, може, хтось і справді вірить, що лідер фракції «Слуга народу» Арахамія і різні дубинські за власної ініціативи, а не за вказівки Зеленського вимагали створення слідчої комісії по контактах Порошенка-Байдена? І, до речі, й досі не відкликали проект відповідної постанови», - зазначив Порошенко.
«Настав час виправляти помилки. М'яч - на стороні Зеленського. Від його дій залежить, чи не втратить Україна стратегічне партнерство із США, життєво, наголошую, життєво необхідне для нас, аби вистояти у війні з Росією.
Америка бачила нашу боротьбу на Майдані і на фронті. Вона відчуває потужну суспільну підтримку західного вектору розвитку держави. Вона визнала успішність багатьох реформ, які впроваджені в нашій країні. Стратегічно Сполучені Штати довіряють Україні. А от Зеленському таку довіру ще слід здобути», - говорить Петро Порошенко.
Для цього треба пред'явити звинувачення російському агенту Деркачу, а також притягти до відповідальності підсанкційного Коломойського, визнаного світом глобальним корупціонером - наголошує п'ятий Президент.
«Для цього навіть замало очистити офіс Президента від російського «крота», який злив росіянам секретну інформацію про спецоперацію із затримки військових злочинців із приватної армії «Вагнера», - зауважує Порошенко.
«Необхідно продовжити реформи. Припинити атаку на незалежні антикорупційні органи. Продемонструвати справжню боротьбу з корупцією, а не її імітацію. Не на словах, а на ділі зменшити вплив олігархів. Дотримуватися євроатлантичних стандартів демократії і ставлення до опозиції», - перераховує Порошенко.
«В усіх цих кроках ми як державницька опозиція готові підтримувати владу. Ми навіть зараз по своїх зв'язках лобіюємо телефонну розмову Байдена із Зеленським. Не для Зеленського, звісно, а для держави, бо національні інтереси України потребують діалогу із США на найвищому рівні. Від цього залежить наша безпека, від цього залежить наша перемога у війні з Росією. Від цього залежить перспектива нашого членства в Євросоюзі та НАТО. Від цього залежить майбутнє України», - резюмує п'ятий Президент.
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17.03.2021 21:08 Ответить
которые обвиняли президентов США Байдена и Обаму, а также Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3253927

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"кардинал и галантерейщик - єто сила!"
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19.03.2021 08:35 Ответить
 
 