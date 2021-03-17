Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты
Все, кто причастен к организации политического преследования пятого президента Петра Порошенко, рано или поздно будут нести за это ответственность.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявили адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.
Они, в частности сообщили, что правоохранительные органы во исполнение судебных решений были вынуждены возобновить производство относительно заведомо ложных сообщений о преступлении, а также против силовиков ГБР, которые организовали штурм музея Гончара.
В частности, как сообщил Головань, Офис Генерального прокурора 12 марта зарегистрировал уголовное производство по факту нарушения прав адвокатов во время штурма Музея Гочара: "Речь идет о том, когда происходил позорный штурм Музея Гончара где выставлялась коллекция картин супруги Порошенко, и там были нарушения закона. По факту нарушения прав адвокатов решением коллегии судей судебной палаты Киевского апелляционного суда было зарегистрировано Офисом Генерального прокурора это уголовное производство".
Головань отметил, что Шевченковский суд поручил возобновить расследование из-за ложного сообщения о преступлении против группы депутатов от ОПЗЖ, которые обвиняли президентов США Байдена и Обаму, а также Порошенко. Расследование закрыли в декабре 2020 года.
Он также сообщил, что в свое время Нацполиция закрыла и производства против Андрея Портнова, который инициировал ряд дел против Порошенко.
"Мы сразу поставили вопрос перед правоохранительными органами о том, что Портнов подал заведомо ложные сообщения о преступлении. Соответственно было зарегистрировано уголовное производство. Закрыты они были еще в 2019 году. 2 марта Киевским апелляционным судом расследование было возобновлено, постановления о закрытии уголовных производств были отменены", - отметил Головань.
Адвокат Новиков напомнил, что Портнов, который вернулся в Украину 19 мая 2019, уже 20 мая подал первое заявление против Порошенко за приказ украинским морякам пройти через Керченский пролив. Адвокат отмечает, что эти сфальсифицированные дела были спланированы заранее, а их "расследование" всячески поддерживалось со стороны Офиса Президента.
"Понятно, что это заявление не было написано за одну бессонную ночь. Понятно, что Портнов привез его с собой. Сегодня мы начинаем подводить итоги. Скоро исполнится два года с начала этой истории. Эти три решения, о которых мы вам сегодня сообщили, из них всех следует сигнал, который мы надеемся будет воспринят", - говорит адвокат.
Новиков призвал всех, кого власти пытаются привлечь к незаконному преследованию лидера оппозиционной партии Порошенко, помнить об ответственности.
"По нашей информации традиция еженедельных встреч в Офисе Президента с силовиками на тему "давайте что-то сделаем с Порошенко" не прекратилась. Существует экспертиза НАБУ голоса Романа Трубы о том, что его голос на тех знаменитых "пленках Трубы" настоящий. Вполне очевидно, что сейчас ищутся новые исполнители, которым будет поручено подписывать, ломать двери, нарушать закон и так далее ", - отмечает Новиков.
"За эти два года ни одно из громко распиаренных дел против Порошенко не было воплощена в что-то реальное. Но уже сейчас намечается ответственность тех людей, которые взяли на себя этот позорный груз", - подытожил он..
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- Дебилы, сэр.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/22/642926/
https://politerno.com.ua/papers/skilky-koshtiv-z-byudzhetu-u-2020-rotsi-otrymaye-fond-druzhyny-poroshenka/
Жена Порошенко отказалась возглавлять Украинский культурный фонд
Корреспондент.net, 16 декабря 2019, 13:36
Марина Порошенко покинула занимаемый пост, чтобы избежать давления со стороны новой власти, которое, по ее мнению, связано с ее фамилией.
Обосновывает такое решение Марина Порошенко тем, что хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды УКФ.
По ее словам, несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта на наблюдательный совет УКФ поступило "предложение" досрочно прекратить ее полномочия как председателя наблюдательного совета
Жена экс-гаранта подчеркивает, что при ее председательстве "фонд состоялся и стал действенным и эффективным институтом развития украинской культуры", но, очевидно, новую власть не устраивает именно ее кандидатура.
"Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь им. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост - тоже не буду. Я имею честь!" - сказала Марина Порошенко.
портнова кто вернул? Кузьмина? Татарова?
Кто сделал Медведчука депутатом?
Каковы шансы Порошенко после таких умных постов? Я так понимаю, что ылите совершенно не нужны голоса 73%. Неужели не понятно, что вы сами своими руками вносите раскол в украинское общество и просто толкаете людей в ОПЗЖ и другие партии?
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html Вот результаты ЦИКа после вашего зебилия за 2 года. Партия ЕС на 6 месте.
Зачем я это пишу и разжевываю де*илам? Сам не понимаю.
Виходить що гетьман ймовірно давав вказівку постачати ОРКАМ ті снаряди котрі летіли в нашу сторону, тому і склади мали своє місце підпалу, щоб знищити докази НЕ ДОСТАТКУ ***********.
Слава Богу що Зеленський обирав сторону простих людей українців, а не барижної компанії ОПГ.
Пропоную Зеленському назначити слідчу комісію котра пройдеться по тюрмах України де перебувають АТОвці котрих Петро кинув до в'язниці. Я впевнений що хлопці котрі кинуті до в'язниці по сфабрикованим справам режимом Порошенко, Матиос, Луценко, багато що Вам розкажуть цікавого: стосовно АТО і що там відбувалося, що виїздило з України в сторону ОРКІВ і що приїздило і прилітало!!!
Українці повинні знати правду, а ту правду Петро планував знищити по котлах, а ті хто якимось чудом вибрався з тих місць де земля під ногами горіла, то Петро почав знищувати по тюрмах і це факт!!!!
І що підлога країни на самій справі живе за рискою зубожіння, з якої крапки зору не подивись, людина не може грошей запрацювати - а панамська барига мільярдами перекладає бабусі в офшори, і взагалі танцює під сопілку *****!
Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів! Час стиснути руку в куркуль - і вдарити по Верховній Зраді, а Лоліту повісити, щоб аж мову з рота вивалив! Тільки тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
Тупо это игра на публику, косвенным образом сказать что дела типа фальшивые)
https://eurosolidarity.org/2021/03/17/petro-poroshenko-podyakuvav-dzho-bajdenu-zayava-prezydenta-ssha-pro-putina-dlya-********-na-vagu-zolota/
Заява президента США Джо Байдена щодо Путіна є вкрай важливою для України. Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/243396950786023/ відеозверненні заявив п'ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він подякував лідеру США за послідовну підтримку нашої держави і закликав президента Зеленського нарешті відреагувати конкретними діями на публічну інформацію американських партнерів щодо агента Кремля Деркача та корупціонера Коломойського.
«Путін - вбивця». Те, що наша команда говорить з 2014 року; те, що з 2019 року жодного разу не наважився вимовити Зеленський, вголос на увесь світ вимовив Джозеф Байден. Дуже гарна відповідь на питання Who is Mr. Putin. Таке публічне визнання американського президента для України - на вагу золота. Я хотів би подякувати першій особі Сполучених Штатів за цінні слова. Загалом - за підтримку України, яку він демонструє послідовно ще з часів нашої зустрічі під час моєї інавгурації в червні 2014 року», - говорить Порошенко.
«Те, що Байден - надійний союзник України в нашій обороні від російської агресії і в проведенні реформ, знаю не з чужих слів, а з власного досвіду і спілкування. У мене з ним було понад десять зустрічей і більше двадцяти телефонних розмов. Президент Байден - великий шанс для України, для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Однак Офіс українського президента поки що демонструє нездатність скористатися цією можливістю, і навіть більше - ризикує її втратити», - наголошує п'ятий Президент.
Він нагадав - вчора американська розвідка офіційно заявила, що народний депутат України Андрій Деркач пов'язаний з російськими спецслужбами і є агентом Кремля, який за завданням Путіна втручався у хід виборчої кампанії у США.і розповсюджував з цією метою сфабриковані фейки щодо Порошенка і Байдена.
«Поза всякими сумнівами, сигнали про Деркача Вашингтон протягом останнього року українському керівництву посилав неодноразово по дипломатичних та інших каналах. Щоразу натикаючись на стіну нерозуміння елементарних істин, американці наважалися на безпрецедентний крок - публічну заяву і санкції. Не часто у відкритих доповідях розвідки називають імена конкретних агентів», - констатує Петро Пооошенко.
«Підтверджено те, що ми, «Європейська Солідарність», говоримо майже рік. Деркач є державним зрадником, відверто працює на Росію і проти України. На вимогу Зеленського правоохоронні органи фабрикують справи проти ветеранів, волонтерів, добровольців, активістів. Що ще треба, щоб Служба безпеки України пред'явила звинувачення Деркачу? Я розумію, що голова СБУ Іван Баканов «сів у шпагат». Мало того, що він земляк, друг і бізнес-партнер Володимира Зеленського. Він прекрасно пам'ятає, як у травні минулого року Зеленський публічно підтримав дії Деркача. Прямо на прес-конференції, грубо порушуючи законодавство України, Зеленський тиснув на правоохоронні органи. Вимагав від Генеральної прокуратури притягнути до відповідальності за державну зраду. Але не Деркача, а Порошенка», - нагадує лідер «ЄС».
Не можна маніакальне переслідування політичних опонентів переносити у міжнародну площину, ставлячи під удар потужну підтримку України з боку партнерів - переконаний Петро Порошенко.
«Ми всі прекрасно розуміємо, що інспірований Деркачем скандал відбувся за узгодженням і режисурою Офісу президента. Чи, може, хтось і справді вірить, що лідер фракції «Слуга народу» Арахамія і різні дубинські за власної ініціативи, а не за вказівки Зеленського вимагали створення слідчої комісії по контактах Порошенка-Байдена? І, до речі, й досі не відкликали проект відповідної постанови», - зазначив Порошенко.
«Настав час виправляти помилки. М'яч - на стороні Зеленського. Від його дій залежить, чи не втратить Україна стратегічне партнерство із США, життєво, наголошую, життєво необхідне для нас, аби вистояти у війні з Росією.
Америка бачила нашу боротьбу на Майдані і на фронті. Вона відчуває потужну суспільну підтримку західного вектору розвитку держави. Вона визнала успішність багатьох реформ, які впроваджені в нашій країні. Стратегічно Сполучені Штати довіряють Україні. А от Зеленському таку довіру ще слід здобути», - говорить Петро Порошенко.
Для цього треба пред'явити звинувачення російському агенту Деркачу, а також притягти до відповідальності підсанкційного Коломойського, визнаного світом глобальним корупціонером - наголошує п'ятий Президент.
«Для цього навіть замало очистити офіс Президента від російського «крота», який злив росіянам секретну інформацію про спецоперацію із затримки військових злочинців із приватної армії «Вагнера», - зауважує Порошенко.
«Необхідно продовжити реформи. Припинити атаку на незалежні антикорупційні органи. Продемонструвати справжню боротьбу з корупцією, а не її імітацію. Не на словах, а на ділі зменшити вплив олігархів. Дотримуватися євроатлантичних стандартів демократії і ставлення до опозиції», - перераховує Порошенко.
«В усіх цих кроках ми як державницька опозиція готові підтримувати владу. Ми навіть зараз по своїх зв'язках лобіюємо телефонну розмову Байдена із Зеленським. Не для Зеленського, звісно, а для держави, бо національні інтереси України потребують діалогу із США на найвищому рівні. Від цього залежить наша безпека, від цього залежить наша перемога у війні з Росією. Від цього залежить перспектива нашого членства в Євросоюзі та НАТО. Від цього залежить майбутнє України», - резюмує п'ятий Президент.
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