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Венедиктова о беженцах из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем

Венедиктова о беженцах из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем

Генеральный Прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает, что органы прокуратуры Украины могут сотрудничать с белорусскими правоохранителями только в рамках законодательства, и не будут втягиваться в политические игры, в частности, по отношению к гражданам Беларуси, которые скрываются в настоящее время в Украине, избегая уголовного преследования по политическим мотивам у себя на родине.

"Украинская прокуратура вообще в политику не играет. Вы же видите, что я год демонстрирую, что мы вне политики, и если мы вне украинской политики, я продемонстрировала это тем, что не дала страну втянуть в американскую политику, то и тут мы в политические игры играть не будем", - сказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Говоря о возможном сотрудничестве с белорусскими правоохранителями в рамках международно-правовых поручений, генпрокурор сказала: "Будем смотреть непосредственно на материалы, как они придут, когда они придут, с каким запросом, и двигаться исключительно по закону".

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"Тем более если граждане Беларуси у нас здесь находятся, то они здесь находятся законно, и на самом деле есть целая процедура, чтобы начать такой процесс, и я уверена, что все граждане Беларуси пойдут законным путем, и возьмут эту законную процедуру оставаться в Украине. То есть мы не будем делать каких-то таких шагов, чтобы нас потом в чем-то обвиняли с точки зрения политики. Ни в коем случае", - добавила Венедиктова.

Автор: 

беженцы (1638) Беларусь (7888) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+10
Так уголовного преследования, или по политическим мотивам? венедиктова, как всегда, путается в показаниях.
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17.03.2021 16:23
+8
У Венедиктовой в зелупоголовой башке вавачка и бубочка
Венедиктова о беженцах из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем - Цензор.НЕТ 937
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17.03.2021 16:30
+7
Внє палітікі, внє палітікі... Ця совково-русскомірная мантра вже добряче остогидла. Не може бути "внє палітікі" нічого, що відбувається в суспільстві. Те, що надлюди з іншою будовою гортані називають "палітікой", це насправді породжує і право, і державу, і усі державні органи у тому числі. Звичайно, якщо мова йде про демократичні країни. Бо політика - це мистецтво управління в умовах демократії. "Внє палітікі" тільки тоталітарні диктатури і царізм, це там може вилазити "око государєво", а в норальних ******** суспільствах правоохоронні органи діють в межах права і закону, породжених тією ж політикою.
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17.03.2021 16:57
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Так уголовного преследования, или по политическим мотивам? венедиктова, как всегда, путается в показаниях.
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17.03.2021 16:23 Ответить
Ты о чём? Никогда не слышал об уголовном преследовании по политическим мотивам?
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17.03.2021 16:26 Ответить
И по какой статье происходит уголовное преследование по политическим мотивам?
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17.03.2021 16:29 Ответить
Открыл таракан дела против оппозиции по статьям о терроризме или попытках захвата власти. Уголовные статьи? Уголовные. А открыл по политическим мотивам. Ферштейн?
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17.03.2021 16:54 Ответить
С точки зрения прокуратуры это уголовное преследование. Или ты реально думаешь, что им в приговоре будет политическое преследование вписано?
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17.03.2021 16:56 Ответить
Ты статью читал?
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17.03.2021 17:02 Ответить
Ты лучше скажи по каким юридическим нормам проходит "политическое преследование"
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17.03.2021 17:04 Ответить
https://www.unhcr.org/ru/wp-content/uploads/sites/73/2019/07/O%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2.pdf Тебя в Гугле забанили? Изучай.

Преследованиепо политическим мотивам может принимать форму уголовного преследования (см. также раздел 2.2.3.4).
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17.03.2021 17:22 Ответить
И в приговоре так и будет записано - уголовная статья такая-то по политическим мотивам?
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17.03.2021 17:25 Ответить
Изучил? Не? Изучай. Хотя не надо. Тебе бесполезно.
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17.03.2021 17:42 Ответить
Ну так по каким юридическим нормам проходит "политическое преследование"?
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17.03.2021 17:43 Ответить
Не буксуй. Читай выше по ссылке.
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17.03.2021 17:48 Ответить
Снимись с ручника - по каким юридическим нормам проходит "политическое преследование"?
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17.03.2021 17:50 Ответить
Политическое преследование кого?
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17.03.2021 17:57 Ответить
Тебя, конечно. А ты про кого подумал?
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17.03.2021 17:59 Ответить
Ни про кого. Потому спросил.
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17.03.2021 17:59 Ответить
Спросить ты не можешь. Только просить и интересоваться.
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17.03.2021 18:00 Ответить
А я взял и спросил. Так что могу оказывается.
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17.03.2021 18:01 Ответить
Ты не спросил, а пустил пузырёк по луже
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17.03.2021 18:02 Ответить
Зачем хамишь? Хамят от бессилия, чувства собственной нереализованности, ущербности и разъедающей душу ненависти.
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17.03.2021 18:06 Ответить
Я смотрю - ты обижен.
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17.03.2021 18:06 Ответить
У Венедиктовой в зелупоголовой башке вавачка и бубочка
Венедиктова о беженцах из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем - Цензор.НЕТ 937
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17.03.2021 16:30 Ответить
ТП...
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17.03.2021 16:24 Ответить
"не дала країну втягнути в американську політику"
Це коли відкривала справи проти Байдена з Порошенком про те як вони $100 млрд. вкрали
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17.03.2021 16:30 Ответить
Она думает, что выиграют это процесс у Байдена и Порошенко.
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17.03.2021 16:49 Ответить
- Про яке співробітництво може іти річ після того, як Білорусь усіх (підкреслюю, усіх) ванерівців не видала Україні
- Про яке співробітництво може іти річ після того, як Білорусь після того, як на її території, вочевидь не без допомоги КГБ РБ, був викрадений до РФ юнак з інвалідністю Гриб

-Про яке співробітництво може іти річ після тих нелюдських репресій, що творяться в Білорусі
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17.03.2021 16:37 Ответить
Венедиктова о презумпции невиновности и политических делах - https://youtu.be/dL6y1U11rpY?t=482
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17.03.2021 16:43 Ответить
сказати так, щоб нічого не сказати ?
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17.03.2021 16:45 Ответить
Она как раз чётко сказала, что белорусских беженцев в Украине будут преследовать. Она очень благодарна Беларуси, что Украине, США, и Турции не пришлось заниматься вагнеровцами.
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17.03.2021 16:52 Ответить
смішна тітка... кожний дурень може бути гпу (с. Ю.Луценко, псс. т.1)
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17.03.2021 16:47 Ответить
"Уж ты б,Зин,лучше промолчала бы..." (с)
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17.03.2021 16:55 Ответить
Внє палітікі, внє палітікі... Ця совково-русскомірная мантра вже добряче остогидла. Не може бути "внє палітікі" нічого, що відбувається в суспільстві. Те, що надлюди з іншою будовою гортані називають "палітікой", це насправді породжує і право, і державу, і усі державні органи у тому числі. Звичайно, якщо мова йде про демократичні країни. Бо політика - це мистецтво управління в умовах демократії. "Внє палітікі" тільки тоталітарні диктатури і царізм, це там може вилазити "око государєво", а в норальних ******** суспільствах правоохоронні органи діють в межах права і закону, породжених тією ж політикою.
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17.03.2021 16:57 Ответить
 
 