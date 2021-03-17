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В деле о срыве спецоперации по "вагнеровцам" еще не закончены экспертизы, - Венедиктова

В деле о срыве спецоперации по

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что украинские правоохранители не будут скрывать какую-либо информацию по расследованию дела о срыве операции по захвату бойцов ЧВК "Вагнер" и отмечает, что, скорее всего, по данному делу еще не завершены экспертизы.

"Есть дело в ГБР (Государственное бюро расследований. - Ред.), и мне кажется, что есть дело в СБУ (по срыву операции по  "вагнеровцам". - Ред.). Несколько дел открыли сами правоохранители, а несколько к нам поступили по заявлениям, их могли объединить сейчас",- рассказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, но в настоящее время расследование по этому делу еще продолжается. "Когда я интересовалась состоянием расследования этих дел – были экспертизы, я не думаю, что что-то там изменилось, потому что если были бы уже результаты экспертизы, то какая-то деятельность и совещания у нас бы были. С того момента, как начались экспертизы, ничего нового не произошло", - сказала генпрокурор.

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"На сегодняшний день говорить о чем-то нет смысла, это будут какие-то политические манипуляции. Мы - правоохранители, и ничего скрывать не собираемся. Это важно знать. И открыли эти дела правоохранители сразу же. Предмет сложный", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+11
"Дело" ждёт кино по расследованию от Bellingcat, а там будет выкручиваться по обстановке...
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17.03.2021 16:34
+10
О каких экспертизах идёт речь? Эта власть окончательно берега попутала. Они думают что если в стране 73% долб..в то и всем остальным можно ездить по ушам и втирать любую дичь!
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17.03.2021 16:31
+7
Так усе-таки справа існує! Ога-ога..., як тоді назвати попередні заяви із ОП?
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17.03.2021 16:32
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Экспертизы? Какие? Ситуационные?
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17.03.2021 16:29 Ответить
))))) клоуна на детекторе не прогнали?
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17.03.2021 16:29 Ответить
О каких экспертизах идёт речь? Эта власть окончательно берега попутала. Они думают что если в стране 73% долб..в то и всем остальным можно ездить по ушам и втирать любую дичь!
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17.03.2021 16:31 Ответить
Сказала, что для полного выяснения нужно, сначала допросить всех вагнеровцев, так что, пока предъявлять нечего и некому. Но работа идёт, вызов вагнеровцам уже отправили. Ждём.
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17.03.2021 16:32 Ответить
И снять отпечатки пальцев у Луки и *****. Ждем их явку по повестке.
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17.03.2021 16:38 Ответить
Так Зе предатель или ты его уже покрываешь?
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17.03.2021 16:32 Ответить
Какие НАХ "экспертизы"?!!!
Вы еще скажите, что следователи в командировки в Беларусь и Рассию съездить должны.
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17.03.2021 16:32 Ответить
Так усе-таки справа існує! Ога-ога..., як тоді назвати попередні заяви із ОП?
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17.03.2021 16:32 Ответить
iзОПешнi **********!
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17.03.2021 16:44 Ответить
если короче,то:"я вам хер что скажу,пока кино не выйдет и мне пендель не выпишут
"
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17.03.2021 16:33 Ответить
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17.03.2021 16:34 Ответить
"Дело" ждёт кино по расследованию от Bellingcat, а там будет выкручиваться по обстановке...
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17.03.2021 16:34 Ответить
Уже и фильм сняли и есть отрицательные и положительные герои ,а тело ещё не раскрыли
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17.03.2021 16:39 Ответить
П еречитываю абзац, где венедиктова "резюмировала" и, аж слеза скупая пробивает!
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17.03.2021 16:41 Ответить
Не баба, а скакун!
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17.03.2021 16:42 Ответить
Надо просто заглянуть в глаза Ермаку.
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17.03.2021 16:47 Ответить
Чума!
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17.03.2021 16:49 Ответить
наівіть чистопородні 73/43%зебіли не змоогли спокійно стерпіти цю бенедіктову мочу в їхні очі... Матюкайтесь, матюкайтесь, адміни вам тільки хрестики поставлять, банити не будуть...
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17.03.2021 16:54 Ответить
Так Арестович говорит что не было дела. Какие экспертизы??
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17.03.2021 17:01 Ответить
Люся навіть казала що за одне тільки обговорення цієї державної таємниці буде тюрма
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17.03.2021 17:14 Ответить
Бла-бла-бла-бла....
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17.03.2021 17:05 Ответить
ничего - Белингкет вам их бесплатно подгонит....
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17.03.2021 19:00 Ответить
Что то много надежд на это кино. Я думаю, что там все пройдет 'вскольз' и наша власть отделается легким испугом. ИМХО.
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17.03.2021 20:03 Ответить
8 месяцев назад в стране произошла ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА( неоднократная!) высшим руководством, и НИЧЕГО не сделано правоохренительными органами? Чем вы занимаетесь? За Порошенко безуспешно два года таскаетесь? Твари!
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18.03.2021 00:27 Ответить
 
 