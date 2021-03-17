В деле о срыве спецоперации по "вагнеровцам" еще не закончены экспертизы, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что украинские правоохранители не будут скрывать какую-либо информацию по расследованию дела о срыве операции по захвату бойцов ЧВК "Вагнер" и отмечает, что, скорее всего, по данному делу еще не завершены экспертизы.

"Есть дело в ГБР (Государственное бюро расследований. - Ред.), и мне кажется, что есть дело в СБУ (по срыву операции по "вагнеровцам". - Ред.). Несколько дел открыли сами правоохранители, а несколько к нам поступили по заявлениям, их могли объединить сейчас",- рассказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, но в настоящее время расследование по этому делу еще продолжается. "Когда я интересовалась состоянием расследования этих дел – были экспертизы, я не думаю, что что-то там изменилось, потому что если были бы уже результаты экспертизы, то какая-то деятельность и совещания у нас бы были. С того момента, как начались экспертизы, ничего нового не произошло", - сказала генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Безоглядное желание заглянуть в глаза Путину стало основой для срыва спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

"На сегодняшний день говорить о чем-то нет смысла, это будут какие-то политические манипуляции. Мы - правоохранители, и ничего скрывать не собираемся. Это важно знать. И открыли эти дела правоохранители сразу же. Предмет сложный", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.