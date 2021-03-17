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Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань

Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань

Расследование против Нестора Шуфрича, Рената Кузьмина и народных депутатов от ОПЗЖ из-за вмешательства в американские выборы возобновлено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

"Мы говорим об известном факте, когда группа народных депутатов во главе с Кузьминым, выступила с известным заявлением о том, что нынешний президент США Байден, а также пятый Президент Украины Петр Порошенко и их сообщники Хиллари Клинтон Барак Обама совершили "хищение 100 млрд долларов", - напомнил правозащитник.

"Мы помним, что это заявление было не единичным, а в координации и во взаимодействии с заявлениями таких людей, как Деркач, Дубинский. Было совершенно очевидно, что все эти заявления были направлены не только на организацию политических преследований Петра Порошенко и вообще оппозиции в Украине, а наиболее важной целью было очевидно вмешательство и влияние на выборы в США", - добавил Головань.

По его словам, ГБР выступает в интересах государства-агрессора, ведь уголовное производство в отношении этих лиц было в декабре 2020 года следователем закрыто.

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"Однако Шевченковским судом 11 марта этого года постановление о закрытии этого уголовного производства было отменено. Было установлено, что фактически расследование не проводилось. Фактически следователи ГБР занимались тем, что пытались вывести из ответственности лиц, которые организовывали влияние на выборы в США. Однако теперь постановление отменено, и ГБР обязано продолжать, надеюсь, с процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, это расследование", - подытожил Головань.

Нардеп "ЕС" Ростислав Павленко добавил, что участие украинских политиков во вмешательстве в выборы США будет иметь серьезные последствия.

"Буквально утром президент Байден давал интервью и отметил, что вмешательство Путиным в американские выборы будет иметь для Путина и для всех, кто ему в этом помогал, очень серьезные последствия. Мы понимаем, что под такими утверждениями есть очень существенный фактаж. Помним, вчера Национальный совет по вопросам разведки Соединенных Штатов Америки дала развернутый материал по такого вмешательства. В частности, было четко названа фамилия Андрея Деркача, который распространял заведомо ложную информацию, фактически включался в российскую спецоперацию по вмешательству в выборы в Соединенных Штатах, за что Деркач попал под санкции США", - отметил парламентарий.

"Он действовал не один, помним, что Дубинский участвовал в таких попытках и попал под санкции. Мы также помним, что и Качура, Арахамия, другие их коллеги в парламенте очень хотели расследовать так называемые эти "записи". Должен отметить, что и президент Зеленский проявлял очень много энтузиазма относительно этих так называемых "расследований", - напомнил Павленко.

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Автор: 

Кузьмин Ренат (582) США (26528) Шуфрич Нестор (952) Павленко Ростислав (50) Головань Игорь (113)


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Топ комментарии
+21
Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 231
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17.03.2021 16:38
+11
Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2990
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17.03.2021 16:49
+8
...сколько уже шуфрич ходит не3,14жженым?
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17.03.2021 16:44
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Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 231
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17.03.2021 16:38 Ответить
Так, так, шухрича давно не киздили!!!
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17.03.2021 16:55 Ответить
Так Шухрычу именно это и надо, под камеры ростелевидения. Чувак так себе преференции в Москве зарабатывает.
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17.03.2021 17:07 Ответить
І шуфрич отримав би за заслугами, і москалі зраділи б новинам про звірства карателів. Шкода, чи що?
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17.03.2021 17:22 Ответить
Шухрыча не шкода. Но! Для него это как для мазохиста,это может вообще в тему. Вот ежели бы у Шухрыча отсудили активы вкраденные у государства-вот это был бы цымус!
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17.03.2021 17:55 Ответить
Этих тварей надо запаять в мусорном баке и опустить в затопленную шахту!!!!!!
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17.03.2021 16:38 Ответить
Шуфрич на нарах, это было бы замечательно!
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17.03.2021 16:39 Ответить
Во всех странах во время борьбы за независимоть их вешали. А тут боятся даже в суд на них подать, потому что судьи тоже пророссийские.
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17.03.2021 16:41 Ответить
...сколько уже шуфрич ходит не3,14жженым?
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17.03.2021 16:44 Ответить
Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2990
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17.03.2021 16:49 Ответить
"В любой непонятной ситуации п#зди шуфрича!" (с)
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17.03.2021 16:45 Ответить
Кремль "спалили": Рассекречен доклад Национальной разведки США
https://www.youtube.com/watch?v=JlVU-O0sQeE
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17.03.2021 16:48 Ответить
Под шуфричами и иже с ними должна под ногамир гореть украинская Земля!
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17.03.2021 16:49 Ответить
Этих кремлевских крыс сажать обязательно!
Шуфрича в барак с голодными насильниками.
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17.03.2021 16:55 Ответить
бенедіктова відмазувала шухрича і мертвечука...
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17.03.2021 17:10 Ответить
Розслідування проти шустрича - то дурниці. Головно, коли йому будуть бити писок?
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17.03.2021 17:16 Ответить
Да его уже столько раз били что он скоро как Ляшко только удовольствие будет получать.
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17.03.2021 17:20 Ответить
Схоже, так і є.
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17.03.2021 17:23 Ответить
Сначала надо бы заинтересоваться сколько этот мудак кузьмин закрошил судейским, которые позволили ему стать депутатом, поскольку все предыдущие 5 лет он скрывался и не жил в Украине, соответственно не мог балотироваться.
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17.03.2021 18:30 Ответить
там два андрії постарались -портков і богдан.
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16.06.2021 23:29 Ответить
 
 