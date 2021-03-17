Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань

Расследование против Нестора Шуфрича, Рената Кузьмина и народных депутатов от ОПЗЖ из-за вмешательства в американские выборы возобновлено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

"Мы говорим об известном факте, когда группа народных депутатов во главе с Кузьминым, выступила с известным заявлением о том, что нынешний президент США Байден, а также пятый Президент Украины Петр Порошенко и их сообщники Хиллари Клинтон Барак Обама совершили "хищение 100 млрд долларов", - напомнил правозащитник.

"Мы помним, что это заявление было не единичным, а в координации и во взаимодействии с заявлениями таких людей, как Деркач, Дубинский. Было совершенно очевидно, что все эти заявления были направлены не только на организацию политических преследований Петра Порошенко и вообще оппозиции в Украине, а наиболее важной целью было очевидно вмешательство и влияние на выборы в США", - добавил Головань.

По его словам, ГБР выступает в интересах государства-агрессора, ведь уголовное производство в отношении этих лиц было в декабре 2020 года следователем закрыто.

Также читайте: Кулеба ответил на статью WP, что Байден ждет от Зеленского действий против олигархов: Нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает

"Однако Шевченковским судом 11 марта этого года постановление о закрытии этого уголовного производства было отменено. Было установлено, что фактически расследование не проводилось. Фактически следователи ГБР занимались тем, что пытались вывести из ответственности лиц, которые организовывали влияние на выборы в США. Однако теперь постановление отменено, и ГБР обязано продолжать, надеюсь, с процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, это расследование", - подытожил Головань.

Нардеп "ЕС" Ростислав Павленко добавил, что участие украинских политиков во вмешательстве в выборы США будет иметь серьезные последствия.

"Буквально утром президент Байден давал интервью и отметил, что вмешательство Путиным в американские выборы будет иметь для Путина и для всех, кто ему в этом помогал, очень серьезные последствия. Мы понимаем, что под такими утверждениями есть очень существенный фактаж. Помним, вчера Национальный совет по вопросам разведки Соединенных Штатов Америки дала развернутый материал по такого вмешательства. В частности, было четко названа фамилия Андрея Деркача, который распространял заведомо ложную информацию, фактически включался в российскую спецоперацию по вмешательству в выборы в Соединенных Штатах, за что Деркач попал под санкции США", - отметил парламентарий.

"Он действовал не один, помним, что Дубинский участвовал в таких попытках и попал под санкции. Мы также помним, что и Качура, Арахамия, другие их коллеги в парламенте очень хотели расследовать так называемые эти "записи". Должен отметить, что и президент Зеленский проявлял очень много энтузиазма относительно этих так называемых "расследований", - напомнил Павленко.

Также читайте: Байден считает Путина "убийцей": "Цена, которую он заплатит, вы скоро увидите"