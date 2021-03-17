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Новости Конституционный кризис
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Специальное заседание КС не состоялось - сотрудники УГО не пустили Тупицкого в здание суда

Специальное заседание КС не состоялось - сотрудники УГО не пустили Тупицкого в здание суда

Специальное пленарное заседание, которое созвал на 17 марта отстраненный президентским указом с должности судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, не состоялось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Проведение специального пленарного заседания КСУ, которое было запланировано на 14:30, не состоялось из-за недопуска сотрудниками Управления государственной охраны председателя КСУ А. Тупицкого в помещение суда для участия в специальном пленарном заседании", - сообщили в КСУ.

Напоминаем, 9 марта 2021 пресс-служба КСУ сообщила, что председателем КС Тупицким было издано распоряжение о созыве 17 марта 2021 специального пленарного заседания Конституционного суда Украины.

По данным КСУ, на этом заседании должны были рассмотреть "обращение следователя - заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований А. Яблонского".

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

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Автор: 

КС (2248) УГО (179) Тупицкий Александр (233)


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Его пора судить , а не пускать или не пускать
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17.03.2021 16:40 Ответить
Специальное заседание КС не состоялось - сотрудники УГО не пустили Тупицкого в здание суда - Цензор.НЕТ 9600
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17.03.2021 16:46 Ответить
Слідчий не може висунути сідді КС звинувачення? А що він особливий? Всім може, а тупицькому не може. А як же про склад злочину можна говорити, якщо слідчий не дослідить? Нагліють слуги! Адже вони мають в законний спосіб поводити себе, або ДОВЕСТИ в Суді свою невинуватість! Він боїться слідчого та Суду..... Як же нам сірим?
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17.03.2021 16:51 Ответить
Литвина и Тупицкого - этих двух наглых кугутяр - посадить в клетку и показывать народу как пример продажной сволоты!
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17.03.2021 16:54 Ответить
Тупицкий - это последняя баррикада народа Украины перед распродажей земли !!! .. так что думайте украинцы перед тем как писать разную муйню на него ( хотя он вор и проходимец редкий) но все же подумайте и сложите этот пазл сами .. Вся инфа по этой теме в свободном доступе..
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17.03.2021 17:25 Ответить
 
 