Венедиктова о приговоре Стерненко: Дело тянулось еще с 2016 года, почему сейчас виновата я - не знаю
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает, что только суды в Украине признают виновным конкретного человека, а если следствие допустило ошибку, и привлекло к ответственности заведомо невиновного, то за это последует уголовная ответственность.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом генпрокурор заявила в комментарии журналистам.
"Что касается радикализации и митингов: я хорошо отношусь к митингам, я часть гражданского общества, надо помнить, что я университетский профессор, я всегда с общественностью, поэтому если люди недовольны, они имеют право выразить это. И, конечно же, если власть не слышит их иначе, то может увидеть и услышать, потому что их много, и они об этом говорят", - сказала Венедиктова, комментируя протесты из-за несогласия, в частности с приговором Стерненко.
При этом она подчеркнула: "Что касается отдельных уголовных производств, они могут кому-то нравиться, а кому-то не нравиться… Я считаю, что в цивилизованных странах оценку всегда дает суд… когда улице не нравится, улица идет и проталкивает решение, и это дает прецедент когда каждое решение можно пересматривать".
По словам генпрокурора, исходя из этой логики, такую возможность тогда следует давать каждому человеку, пот которому вынесено решение суда.
При этом Венедиктова подчеркнула, что если прокурор и следователи привлекают к ответственности невиновного человека, то они будут сами подлежать уголовной ответственности.
Генпрокурор напомнила, что дело Стерненко тянулось еще с 2016 года, и обвинительный акт не был изменен.
"Почему сейчас виновата Венедиктова - я не знаю, но это опять-таки вопрос политической уличной риторики… Правоохранители должны выполнять свою работу, а не играть с сознанием граждан", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нєвінаватая я!.. (с)
Это касается цивилизованных стран, в которых судебная система независима и некоррумпирована.
Но в украинских судах решение выносят в пользу тех, у кого больше власти и денег.
Так что, пока не будет по-другому, решать будет улица.
Пока у власти клоун, со спущенными штанами игравший членом на рояле (какой тупой и гадкий юмор!), решать будет улица.Источник: https://censor.net/ru/n3253940
Вспомни все свои интервью, что ты молола. Страшно стало, от людского гнева?
"Почему сейчас виновата Венедиктова - я не знаю, - обвинений(обвинительных актов и со стороны общественности ) в адрес бенядиктовной много,но никакое из них ничего не будет стоить до тех пор ,пока суд , незнайке бенядиктовой ,не вынесет приговор (7 м лет с конфискацией)на обвинительный акт
https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A