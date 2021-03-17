РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8233 посетителя онлайн
Новости Приговор Стерненко
2 957 21

Венедиктова о приговоре Стерненко: Дело тянулось еще с 2016 года, почему сейчас виновата я - не знаю

Венедиктова о приговоре Стерненко: Дело тянулось еще с 2016 года, почему сейчас виновата я - не знаю

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает, что только суды в Украине признают виновным конкретного человека, а если следствие допустило ошибку, и привлекло к ответственности заведомо невиновного, то за это последует уголовная ответственность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом генпрокурор заявила в комментарии журналистам.

"Что касается радикализации и митингов: я хорошо отношусь к митингам, я часть гражданского общества, надо помнить, что я университетский профессор, я всегда с общественностью, поэтому если люди недовольны, они имеют право выразить это. И, конечно же, если власть не слышит их иначе, то может увидеть и услышать, потому что их много, и они об этом говорят", - сказала Венедиктова, комментируя протесты из-за несогласия, в частности с приговором Стерненко.

При этом она подчеркнула: "Что касается отдельных уголовных производств, они могут кому-то нравиться, а кому-то не нравиться… Я считаю, что в цивилизованных странах оценку всегда дает суд… когда улице не нравится, улица идет и проталкивает решение, и это дает прецедент когда каждое решение можно пересматривать".

Читайте также: В отношении Венедиктовой открыты два прозводства за вмешательство в дело замглавы ОП Татарова, - и.о. главы САП Грищук

По словам генпрокурора, исходя из этой логики, такую возможность тогда следует давать каждому человеку, пот которому вынесено решение суда.

При этом Венедиктова подчеркнула, что если прокурор и следователи привлекают к ответственности невиновного человека, то они будут сами подлежать уголовной ответственности.

Генпрокурор напомнила, что дело Стерненко тянулось еще с 2016 года, и обвинительный акт не был изменен.

"Почему сейчас виновата Венедиктова - я не знаю, но это опять-таки вопрос политической уличной риторики… Правоохранители должны выполнять свою работу, а не играть с сознанием граждан", - подытожила она.

Читайте: "Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал новое письмо из СИЗО. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Стерненко Сергей (394) Венедиктова Ирина (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Чума...
показать весь комментарий
17.03.2021 16:43
+7
кароче, попередники. Снова.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:46
+7
Сейчас твои прокуроры выполняют чьи указания, невинная овечка?
показать весь комментарий
17.03.2021 16:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чума...
показать весь комментарий
17.03.2021 16:43 Ответить
Потому что не надо было эту туфту так запускать, а вовремя остановится. Теперь уже поздно. Γλαζ на жοπγ все равно натянут.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:45 Ответить
кароче, попередники. Снова.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:46 Ответить
Без сумніву. У плісняви інакше не буває
показать весь комментарий
17.03.2021 16:58 Ответить
Сейчас твои прокуроры выполняют чьи указания, невинная овечка?
показать весь комментарий
17.03.2021 16:47 Ответить
Венедиктова о презумпции невиновности и политическом деле Стерненко - https://youtu.be/dL6y1U11rpY?t=482
показать весь комментарий
17.03.2021 16:49 Ответить
Профессионалка Зеленского, предлагающая защищать свою невиновность в уголовном преступлении - в суде.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:55 Ответить
Мерзавка, ...лять...
показать весь комментарий
17.03.2021 16:49 Ответить
чумка жене туфту
показать весь комментарий
17.03.2021 16:50 Ответить
Ще один проффесор? Нам мало було одного тупого, так припіздент підігнав іншого!
показать весь комментарий
17.03.2021 16:50 Ответить
Ага!
Нєвінаватая я!.. (с)
показать весь комментарий
17.03.2021 16:50 Ответить
"Я считаю, что в цивилизованных странах оценку всегда дает суд… когда улице не нравится, улица идет и проталкивает решение, и это дает прецедент когда каждое решение можно пересматривать".
Это касается цивилизованных стран, в которых судебная система независима и некоррумпирована.
Но в украинских судах решение выносят в пользу тех, у кого больше власти и денег.
Так что, пока не будет по-другому, решать будет улица.
Пока у власти клоун, со спущенными штанами игравший членом на рояле (какой тупой и гадкий юмор!), решать будет улица.Источник: https://censor.net/ru/n3253940
показать весь комментарий
17.03.2021 16:52 Ответить
Я,- не я. И лошадь не моя...
показать весь комментарий
17.03.2021 16:54 Ответить
Потому что, ты тупая дура, об....лась от страха и теперь пытаешься пропетлять.
Вспомни все свои интервью, что ты молола. Страшно стало, от людского гнева?
показать весь комментарий
17.03.2021 17:04 Ответить
Генпрокурор напомнила, что дело Стерненко тянулось еще с 2016 года, и обвинительный акт не был изменен.
"Почему сейчас виновата Венедиктова - я не знаю, - обвинений(обвинительных актов и со стороны общественности ) в адрес бенядиктовной много,но никакое из них ничего не будет стоить до тех пор ,пока суд , незнайке бенядиктовой ,не вынесет приговор (7 м лет с конфискацией)на обвинительный акт
показать весь комментарий
17.03.2021 17:05 Ответить
"...почему сейчас виновата я" (С) Ну а кто? Ты же наверное чья то нэвистка?
показать весь комментарий
17.03.2021 17:27 Ответить
"Всех учили, но почему ты оказался первым учеником, скотина?"
https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A
показать весь комментарий
17.03.2021 17:52 Ответить
І в справі по вбивству Шеремета також невинувата немов невинна.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:41 Ответить
зачесалась *****.....
показать весь комментарий
17.03.2021 19:05 Ответить
На гиляку тварюку!
показать весь комментарий
17.03.2021 20:16 Ответить
бенядиктовой даже прикидывать дурой и гнидой не нужно, все естественное, натуральное)))
показать весь комментарий
18.03.2021 00:18 Ответить
 
 