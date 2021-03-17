Венедиктова о приговоре Стерненко: Дело тянулось еще с 2016 года, почему сейчас виновата я - не знаю

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает, что только суды в Украине признают виновным конкретного человека, а если следствие допустило ошибку, и привлекло к ответственности заведомо невиновного, то за это последует уголовная ответственность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом генпрокурор заявила в комментарии журналистам.

"Что касается радикализации и митингов: я хорошо отношусь к митингам, я часть гражданского общества, надо помнить, что я университетский профессор, я всегда с общественностью, поэтому если люди недовольны, они имеют право выразить это. И, конечно же, если власть не слышит их иначе, то может увидеть и услышать, потому что их много, и они об этом говорят", - сказала Венедиктова, комментируя протесты из-за несогласия, в частности с приговором Стерненко.

При этом она подчеркнула: "Что касается отдельных уголовных производств, они могут кому-то нравиться, а кому-то не нравиться… Я считаю, что в цивилизованных странах оценку всегда дает суд… когда улице не нравится, улица идет и проталкивает решение, и это дает прецедент когда каждое решение можно пересматривать".

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По словам генпрокурора, исходя из этой логики, такую возможность тогда следует давать каждому человеку, пот которому вынесено решение суда.

При этом Венедиктова подчеркнула, что если прокурор и следователи привлекают к ответственности невиновного человека, то они будут сами подлежать уголовной ответственности.

Генпрокурор напомнила, что дело Стерненко тянулось еще с 2016 года, и обвинительный акт не был изменен.

"Почему сейчас виновата Венедиктова - я не знаю, но это опять-таки вопрос политической уличной риторики… Правоохранители должны выполнять свою работу, а не играть с сознанием граждан", - подытожила она.

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