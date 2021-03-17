Венедиктова о производствах, в которых фигурирует Медведчук: "Дел много, какие из них перспективные - посмотрим"
Есть целый ряд уголовных производств, в которых фигурирует народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, но материалы для подписания подозрения не поступили, сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил (для подозрения Медведчуку. - Ред.)", - сказала она журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Венедиктова уточнила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько, в том числе фактовые.
"Дел много, какие из них перспективные – посмотрим, мы работаем в этом направлении", - сказала генпрокурор.
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Так вы ж санкции за финансирование тероризма ввели и нет?
- Ой, ну я прям даже не знаю, все такое вкусное...