РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8233 посетителя онлайн
Новости
728 2

Венедиктова о производствах, в которых фигурирует Медведчук: "Дел много, какие из них перспективные - посмотрим"

Венедиктова о производствах, в которых фигурирует Медведчук:

Есть целый ряд уголовных производств, в которых фигурирует народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, но материалы для подписания подозрения не поступили, сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил (для подозрения Медведчуку. - Ред.)", - сказала она журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Венедиктова уточнила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько, в том числе фактовые.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грицак о "пленках Суркова-Медведчука", на которых фигурировало его имя: Вопрос "передачи налички" в ОРДЛО никогда не обсуждался

"Дел много, какие из них перспективные – посмотрим, мы работаем в этом направлении", - сказала генпрокурор.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Венедиктова Ирина (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
клоуны сраные.
Так вы ж санкции за финансирование тероризма ввели и нет?
показать весь комментарий
17.03.2021 16:52 Ответить
- Девушка, вы что будете, водку или самогон?
- Ой, ну я прям даже не знаю, все такое вкусное...
показать весь комментарий
17.03.2021 17:03 Ответить
 
 