Если выяснят, что голосование за "харьковские соглашения" проходило по указке Януковича, то будет уже неплохо, - "слуга народа" Потураев

Нардепов нельзя привлечь к ответственности за голосование за "Харьковские соглашения", однако привлечь к ответственности определенных должностных лиц. Тогдашнегорезидента, кого-то из его администрации, членов правительства и спикера Литвина, который затем подписывал документ/

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, говорится в материале "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт"?

"Президент делает абсолютно правильно, закрывая эти политические "гештальты". Ведь это в стратегическом смысле - "незаживающая национальная рана". Что тогда на самом деле произошло? Кто за это несет ответственность? Надо выяснить. Считаю ли я лично, что если бы не было харьковских соглашений, то Россия бы в 2014 году не оккупировала Крым? Отнюдь! Российская Федерация все равно бы сделала следующее. У нее и так было достаточно сил. А у нас - только дезориентированные военные части, которые формировались по территориальному признаку. Это такая наша военно-политическая ошибка, которая была сделана давно", - отметил парламентарий.

По его словам, опрос депутатов может помочь следствию выяснить, что предшествовало голосованию, что происходило в сессионном зале - не только дымовые шашки и яйца, но и кто кому звонил, какие давал указания. Действительно, интересно, кто "дирижировал" этим процессом - не Михаил Чечетов в сессионном зале, а "за кулисами".

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"Да, за голосование депутатов нельзя наказать. Как и за "кнопкодавство", потому что оно в 2010-м не было криминализированно. А закон не имеет обратной силы. Однако можно привлечь к ответственности определенных должностных лиц. Президента, кого-то из его администрации, членов правительства и спикера Литвина, который затем подписывал документ. Причин много - драка, отсутствие кворума, подтасованные результаты. Можно поставить под вопрос само по себе голосование", - подчеркнул Потураев.

"Если будет установлено, что голосование проходило по указаниям тогдашнего президента Януковича и его Администрации, это уже будет неплохо. Мы должны разбираться в таких вещах. Люди часто задают вопрос, будет ли по делу об убийстве Георгия Гонгадзе допрошен Владимир Литвин, который тогда возглавлял Администрацию президента Кучмы. Это тоже незакрытый "гештальт" такого же типа. То есть у нас много таких дел, в которых для нации вопросы остались без ответа. Мы их должны услышать. Станет ли нам от этого легче жить? Я не уверен. Но даже если получим дополнительное знание, это уже поможет жить дальше. А если не знаешь, что произошло, находишься под риском повторения таких же ошибок", - подытожил нардеп.

Подробнее читайте в материале "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

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