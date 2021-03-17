"Спасем Гостиный двор!" – под Кабмином прошла акция с требованием передать памятник на баланс города. ФОТО

Под Кабмином прошла акция протеста с требованием передать Гостиный двор в распоряжение Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Активистка Марина Соловьева настаивает, что передача объекта Киеву – лучший выход, ведь городская власть готова заниматься восстановлением памятника.

"Министерство культуры всегда было на стороне застройщика – никогда не поддерживало нас в вопросе сохранения Гостиного двора. Но мы победили – суды услышали общину. Сегодня все судебные решения приняты в пользу киевлян. Именно киевляне спасли Гостиный двор. И только киевляне имеют право им распоряжаться. Потому что Киев знает, может и имеет средства на спасение и восстановление Гостиного двора", – заверила Соловьева.

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В своем выступлении Игорь Луценко отметил некомпетентность министра культуры в этом деле.

"Минкульт, как учреждение, должен охранять Гостиный двор. Ведь это памятка национального значения. Но нынешнему министру даже не доложили об этом. Потому что в своих интервью он рассказывает, что хочет сделать ее памяткой. Что является нонсенсом, так как Гостиный двор уже имеет этот статус. Мы боролись и завоевали его. Это означает, что министерство культуры должно ходить и охранять этот двор. Конечно этого никто не делает. Наоборот!" – отметил Луценко.

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Напомним, в субботу, 6 марта, у Гостиного двора состоялась акция общественности. Во время акции отмечалось, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновление Гостиного двора, ведь киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятник.