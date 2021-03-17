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"Спасем Гостиный двор!" – под Кабмином прошла акция с требованием передать памятник на баланс города. ФОТО

Под Кабмином прошла акция протеста с требованием передать Гостиный двор в распоряжение Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Спасем Гостиный двор! – под Кабмином прошла акция с требованием передать памятник на баланс города 01

Активистка Марина Соловьева настаивает, что передача объекта Киеву – лучший выход, ведь городская власть готова заниматься восстановлением памятника.

"Министерство культуры всегда было на стороне застройщика – никогда не поддерживало нас в вопросе сохранения Гостиного двора. Но мы победили – суды услышали общину. Сегодня все судебные решения приняты в пользу киевлян. Именно киевляне спасли Гостиный двор. И только киевляне имеют право им распоряжаться. Потому что Киев знает, может и имеет средства на спасение и восстановление Гостиного двора", – заверила Соловьева.

Смотрите: "Втрачений день, втрачена пам'ятка": активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В своем выступлении Игорь Луценко отметил некомпетентность министра культуры в этом деле.

Спасем Гостиный двор! – под Кабмином прошла акция с требованием передать памятник на баланс города 02

"Минкульт, как учреждение, должен охранять Гостиный двор. Ведь это памятка национального значения. Но нынешнему министру даже не доложили об этом. Потому что в своих интервью он рассказывает, что хочет сделать ее памяткой. Что является нонсенсом, так как Гостиный двор уже имеет этот статус. Мы боролись и завоевали его. Это означает, что министерство культуры должно ходить и охранять этот двор. Конечно этого никто не делает. Наоборот!" – отметил Луценко.

Смотрите: Активисты требуют вернуть Гостиный двор громаде Киева (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в субботу, 6 марта, у Гостиного двора состоялась акция общественности. Во время акции отмечалось, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновление Гостиного двора, ведь киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятник.

Автор: 

Кабмин (14025) Киев (25499) Гостиный двор (104) Луценко Игорь (231)


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Это блин капец какойто с тем двором. Его уже разваляли давным давно. Стоит непонятная стройка двадцать лет посреди Киева. А они бутузятся...
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17.03.2021 17:16 Ответить
Наше Министерство культуры не раз удивляло своей "компетентностью". Например, при прошлом министре-артисте, когда в Киеве перезахоранивали останки родителей Ольжича, министерские "знатоки" пригласили целую делегацию с родины отца поэта ( Олександра Кандыбы - Билопилля на Сумщине) , а с родины мамы (Веры Свадковской) - Житомира - НЕ ПРИГЛАСИЛИ ни одного человека! Правда, местная организация УТОПиК отправила по своей инициативе и за свой счет на это мероприятие в Киев краведа Кондратюка (автор брошюры об Олеге Ольжиче и его маме, выявивший дом в Житомире, где родился Ольжич), но слова ему не дали... Вот такое у нас не культурное и не компетентное ведомство Минкульт... Теперь похожая ситуация с Приказом №501 и совершенно не квалифицированными новыми формами и мертворожденными требованиями к документации по взятию на учет памятников культурного наследия...
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17.03.2021 17:27 Ответить
 
 