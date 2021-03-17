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Нардеп "Голоса" Рахманин о деле "харьковских соглашений": Зеленский боится фильма о "вагнеровцах" и пытается доказать свою патриотичность

Нардеп

Если бы на самом деле было непреодолимое желание наказать виновных, то начинать нужно было не с тех, кто ратифицировал "харьковские соглашения", а кто их готовил. Среди основных разработчиков и ключевых лоббистов документа был Руслан Демченко - на тот момент заместитель министра иностранных дел, а ныне - заместитель секретаря СНБО.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Почему именно сейчас появилась история о "харьковских соглашениях"? Это достоверно известно только Владимиру Зеленскому. Но можно предположить. Первое, очень востребованным является тезис о восстановлении справедливости, который он сейчас активно использует. "Разбор полетов" относительно харьковских соглашений как раз хорошо сюда "ложится". Второе, Зеленский очень опасается документального фильма о "вагнеровцах", поэтому ему нужно доказать свою проукраинскость и пропатриотичность. Именно поэтому он затронул тему, которая связана с отношениями с Россией и выразительно подчеркивает его антироссийскость. Третье, эксплуатируется тема всенародной нелюбви к Верховной Раде любых созывов. Четвертое, годовщина захвата Крыма и подписания харьковских соглашений. Пятое, ему нужно на фоне невнятных пока отношений с новой администрацией Белого Дома продемонстрировать свое желание занимать яркую выразительную антироссийскую позицию. Это больше похоже на эксплуатацию темы, чем на попытки разобраться в ситуации", - считает нардеп.

По словам Рахманина, "если бы на самом деле было непреодолимое желание наказать виновных, то начинать нужно было не из тех, кто ратифицировал "харьковские соглашения", а кто их готовил".

"Среди основных разработчиков и ключевых лоббистов документа был Руслан Демченко - на тот момент заместитель министра иностранных дел, а ныне по иронии судьбы - заместитель секретаря СНБО", - добавил парламентарий.

Читайте: Если будет установлено, что голосование за "харьковские соглашения" проходило по указке Януковича, то будет уже неплохо, - "слуга народа" Потураев

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Харьковский пакт (218) ЧВК Вагнер (1332) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+13
ясный пень! боится - это сильно дипломатично ! ))))
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17.03.2021 17:08
+7
Нардеп "Голоса" Рахманин о деле "харьковских соглашений": Зеленский боится фильма о "вагнеровцах" и пытается доказать свою патриотичность - Цензор.НЕТ 4047
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17.03.2021 17:27
+6
Нардеп "Голоса" Рахманин о деле "харьковских соглашений": Зеленский боится фильма о "вагнеровцах" и пытается доказать свою патриотичность - Цензор.НЕТ 4463
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17.03.2021 17:11
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ясный пень! боится - это сильно дипломатично ! ))))
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17.03.2021 17:08 Ответить
а что, кто-то думает иначе?
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17.03.2021 17:10 Ответить
И не только Зе боится.
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17.03.2021 17:10 Ответить
Нардеп "Голоса" Рахманин о деле "харьковских соглашений": Зеленский боится фильма о "вагнеровцах" и пытается доказать свою патриотичность - Цензор.НЕТ 4463
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17.03.2021 17:11 Ответить
Генпрокурор есть тела, давай дела! А вообще в годы войны предательство должен рассматривать военный прокурор
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17.03.2021 17:12 Ответить
Президенты Украины как скоморохи перед толпой. В них кидают помидорами и тухлыми яйцами, а они улыбаются, кривляются, пытаются угодить. Страной фактически управляют борзописцы.
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17.03.2021 17:12 Ответить
Конечно лучше, как у вас - безумный карлик на ходульках
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17.03.2021 17:15 Ответить
Украинцами со времён Крепостного права по настоящее время управляет или еврейская община или представители московской Орды кому относятся СМИ Украины правильно к еврейской общине и московской Орде Ну а что могут сделать крепостные украинцы в своём колхозе?
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17.03.2021 17:20 Ответить
Це різні речі, але за все повинно нести відповідальність.
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17.03.2021 17:15 Ответить
Все хорошо ,прекрасный Жданов ,Все хорошо!Мацква довольна Вами.Как она довольна ЮВТ и ОПЗЖ,Главной цели - развалить Украину до основания все оппозиционеры придерживаются строго.Завуалированно,а иногда прямо ,в лоб,
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17.03.2021 17:19 Ответить
Рахманин ,ты шо курил чтобы так тебя высадило на измену ? Не знаю чего там Зеленский боится а вот у вас точно очко играет ...
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17.03.2021 17:20 Ответить
Подгорает у тебя, мордорская подстилка, или думаешь тебя, известного рашиского ***... тут не знают? Методичку кремлевскую из очка вытащи,урод
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17.03.2021 17:29 Ответить
Самое главное ,что в отличие от тебя полудурка я думаю ну а остальной твой бред естественно комментариям не подлежит ...
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17.03.2021 18:23 Ответить
Типовий спіч зебіла...
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17.03.2021 17:32 Ответить
Рахманин аж в лице меняется, когда речь заходит про Харьковские угоды. Вызывает подозрение, что он к ним тоже руку приложил.
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17.03.2021 18:16 Ответить
Похоже на то ..
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17.03.2021 18:23 Ответить
Нардеп "Голоса" Рахманин о деле "харьковских соглашений": Зеленский боится фильма о "вагнеровцах" и пытается доказать свою патриотичность - Цензор.НЕТ 4047
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17.03.2021 17:27 Ответить
Согласен с Рахманиным полностью! Из гринпоца такой патриот, как из его ленки прима балерина Большого театра))) То он в глазки смотрит ***** и видит там мир, то кричит- зачем Майдан, идите жрите оливье, то страна Украина у него проститутка, то в Горловке- что они с руцкими братья, потом сдает всех преступников войны с рашей и беркутовцев балалайне в подарок, то наших моряков забирает от ***** , когда тот сам бы их вернул, иначе там нехилые были бы санкции против него, и заводит уголовные дела на моряков по желанию путлера, подписывает согласие на формулу штанмайера, договаривается в оманах-шалманах о сдаче интересов Украины мордору, далее сдает газовые интересы Украины опять же рашке, снова покупает электричество у лаптеногих, вечно добивается нормандских встреч, чтобы согласовать с партнерами побыстрей сдачу Украины врагу, продолжает бизнес вести с рашей, выступает в москве в 2014 году уже после Крыма и Донбаса и рассказывает как ***** просто отдвигает границы, продолжает вести бизнес с рашей до сих пор, получает награды от раше правительства во врем войны, окружает себя со всех сторон русскими, предателями и фсбшниками, которые особо даже не скрывают свои намеренья, постоянно соревнуется с мертветчуком за право называться любимой женой *****. Можно еще очень долго продолжать список вяликого поцреота Украины зельца полшестого, я думаю здесь все могут добавить, о чем я не сразу вспомнил. И после этого всего мы должны верить, что эта кремлевская шушваль стала вдруг патриотом страны и озаботилась не своим благополучием , а страной? Нужно быть совсем безмозглым, чтобы в это верить! Чует осел, что уже подгорает, занимается имитацией бурной деятельности, отвлекает внимание.
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17.03.2021 17:27 Ответить
А якщо більш коротко, то свиня не може бути схожую на коня.
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17.03.2021 17:42 Ответить
Рахманин озвучил то, что лежит на поверхности. Интересно было бы от Рахманина как бывшего глареда ЗН, услышать другое. А именно - как журналистам прекратить разносить навоз по умам нарида. Игорь Валерьич пожелал сбрость ненавистного ему Порошенку, все "журналисты страны советов", включа Рахманина стали ненавязчиво советовать "сбросить вот этого и поставить молодого-молодого , реализовать так сказать "запрос на перемены". Тут та же тема. Захотел Подоляка купировать "вагнерфильм" и вбросить туфту про "Харьков", все журналисты радостно разносят это по ушам. Как с этим бороцца?
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17.03.2021 17:31 Ответить
Бідна країна... вся пронизана корупцією. Дивуюсь, що ще жива, що не віднесли частинами в подарунок північному фюреру.
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17.03.2021 18:01 Ответить
Эту тему подняли для "Крымской платформы"!!!! Журналист?
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17.03.2021 18:02 Ответить
Бред. А кого "боится" Рахманин? Пинчука?
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17.03.2021 18:11 Ответить
 
 