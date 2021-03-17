Нардеп "Голоса" Рахманин о деле "харьковских соглашений": Зеленский боится фильма о "вагнеровцах" и пытается доказать свою патриотичность

Если бы на самом деле было непреодолимое желание наказать виновных, то начинать нужно было не с тех, кто ратифицировал "харьковские соглашения", а кто их готовил. Среди основных разработчиков и ключевых лоббистов документа был Руслан Демченко - на тот момент заместитель министра иностранных дел, а ныне - заместитель секретаря СНБО.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Почему именно сейчас появилась история о "харьковских соглашениях"? Это достоверно известно только Владимиру Зеленскому. Но можно предположить. Первое, очень востребованным является тезис о восстановлении справедливости, который он сейчас активно использует. "Разбор полетов" относительно харьковских соглашений как раз хорошо сюда "ложится". Второе, Зеленский очень опасается документального фильма о "вагнеровцах", поэтому ему нужно доказать свою проукраинскость и пропатриотичность. Именно поэтому он затронул тему, которая связана с отношениями с Россией и выразительно подчеркивает его антироссийскость. Третье, эксплуатируется тема всенародной нелюбви к Верховной Раде любых созывов. Четвертое, годовщина захвата Крыма и подписания харьковских соглашений. Пятое, ему нужно на фоне невнятных пока отношений с новой администрацией Белого Дома продемонстрировать свое желание занимать яркую выразительную антироссийскую позицию. Это больше похоже на эксплуатацию темы, чем на попытки разобраться в ситуации", - считает нардеп.

По словам Рахманина, "если бы на самом деле было непреодолимое желание наказать виновных, то начинать нужно было не из тех, кто ратифицировал "харьковские соглашения", а кто их готовил".

"Среди основных разработчиков и ключевых лоббистов документа был Руслан Демченко - на тот момент заместитель министра иностранных дел, а ныне по иронии судьбы - заместитель секретаря СНБО", - добавил парламентарий.

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