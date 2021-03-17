Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова"

Подавляющее большинство граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным исследования, 93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения завышены, 3% считают их хорошими, а 0,4% ˗ заниженными. Так, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными ˗ доля таких возрастает от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 95% среди представителей беднейших слоев.

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Согласно опросу, чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (29% опрошенных) и президента Украины (24%), 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 9,5% ˗ на Верховную Раду, 7% ˗ на энергетические компании, 6% ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% ˗ на НАК "Нафтогаз Украины".

При этом чаще ответственность на президента за рост коммунальных тарифов возлагают представители электората оппозиционных партий.

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Также, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента (доля таких возрастает от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и на правительство (соответственно 25% и 36%).

Так, чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло, прежде всего, должны обеспечивать правительство (31%) и президент (28%). Еще 20% называют НКРЭКУ, 11% ˗ Верховную Раду, 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

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Исследование проведено методом "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.