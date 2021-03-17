РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8327 посетителей онлайн
Новости
5 215 65

Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова"

Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос

Подавляющее большинство граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным исследования, 93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения завышены, 3% считают их хорошими, а 0,4% ˗ заниженными. Так, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными ˗ доля таких возрастает от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 95% среди представителей беднейших слоев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики

Согласно опросу, чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (29% опрошенных) и президента Украины (24%), 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 9,5% ˗ на Верховную Раду, 7% ˗ на энергетические компании, 6% ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% ˗ на НАК "Нафтогаз Украины".

При этом чаще ответственность на президента за рост коммунальных тарифов возлагают представители электората оппозиционных партий.

Также читайте: Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский

Также, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента (доля таких возрастает от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и на правительство (соответственно 25% и 36%).

Так, чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло, прежде всего, должны обеспечивать правительство (31%) и президент (28%). Еще 20% называют НКРЭКУ, 11% ˗ Верховную Раду, 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

Также читайте: В Раде предлагают провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о тарифах, - Разумков

Исследование проведено методом "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Газ (10223) опрос (2824) тарифы (1874) Центр Разумкова (229) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 3929
показать весь комментарий
17.03.2021 17:20
+9
Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5075
показать весь комментарий
17.03.2021 17:07
+9
10% это как раз Система, которую кормят 90%.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5075
показать весь комментарий
17.03.2021 17:07 Ответить
при Порошенку і при зеленмськомуБолее 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 4004
показать весь комментарий
17.03.2021 17:16 Ответить
При Порошенко был заложен фундамент к движению к таким ценам, Зеле конечно не повезло.
Следующиему будет еще хуже.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:32 Ответить
ПОВЕЗЛО І П І ЗЕ ПО ЇХ МІРКАХ ЖРАТЬ НАГРАБЛЕНЕ ЦЕ ЩАСТЯ.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:50 Ответить
от это сенсация...та вы шо? ))) не может такого быть
показать весь комментарий
17.03.2021 17:09 Ответить
Всё правильно, поэтому цены на электроэнергию, газ и тепло просто обязаны резво снизится и прийти к вменяемому состоянию, хорош уже спонсировать очередные дворцы в ЕС. 93% - это весомый аргумент
показать весь комментарий
17.03.2021 17:10 Ответить
а 10 % считают заниженными и кто это? пенсия й1900, зарплата5,5, это если повезло т ты живешь не в киеве
показать весь комментарий
17.03.2021 17:10 Ответить
10% это как раз Система, которую кормят 90%.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:14 Ответить
наверное, 10% самодостаточны...это те, кто сам работает и даёт работу другим, кормит 15 из 45 млн пенсионеров, льготников, субсидиантов и не меньше же разновозрастной молодежи
показать весь комментарий
17.03.2021 19:29 Ответить
Это ж наверянка было сложно... такой сложный вопрос... такие непредсказуемые результаты...
показать весь комментарий
17.03.2021 17:11 Ответить
судебные исполнители одобряют
показать весь комментарий
17.03.2021 17:18 Ответить
Более 90% это как? 100% тоже подходит под это понятие.
Разумков, разумеешь?
показать весь комментарий
17.03.2021 17:13 Ответить
Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 4690
показать весь комментарий
17.03.2021 17:16 Ответить
Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 3929
показать весь комментарий
17.03.2021 17:20 Ответить
Тому не тебе і обрали. І не обемуть.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:22 Ответить
В оригіналі "позакривали п... ")))
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DK0RgUKP6uqE&ved=2ahUKEwiS1obE0rfvAhVi-yoKHX3GDtcQo7QBMAR6BAgDEAE&usg=AOvVaw3Xn7gYid1Uew3SksGfov90
показать весь комментарий
17.03.2021 17:35 Ответить
😂
показать весь комментарий
17.03.2021 17:21 Ответить
Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7184
показать весь комментарий
17.03.2021 17:17 Ответить
Чомусь ці більше 90 % не обурювалися заниженими тарифами за часів вАни та Овоча.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:19 Ответить
73% из них голосовали за Зельца
показать весь комментарий
17.03.2021 17:21 Ответить
ні 73% - це коли зі 100%, а з 90 їх буде більше - 80%
(7300 : 90 = 80,11)
показать весь комментарий
17.03.2021 19:37 Ответить
😂
показать весь комментарий
17.03.2021 17:22 Ответить
"Бариги ночами більше не сняться?"Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 3123Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 53
показать весь комментарий
17.03.2021 17:22 Ответить
знаю этих которые 0.4 %Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5216
показать весь комментарий
17.03.2021 17:26 Ответить
Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 9895
показать весь комментарий
17.03.2021 17:28 Ответить
Тобто Янек фактично вибори сфальшував, потім свого конкурента Юлю посадив і на радощах збільшив тарифи?
Ні, ні, ні. В Янека не було ЖОДНОГО шансу зменьшувати соціалку. Інакше йому був би капець ще задовго до 2014го.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:53 Ответить
Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7537
показать весь комментарий
17.03.2021 17:30 Ответить
Я не считаю тарифы завышенными. Зе-типичные избиратели должны страдать. Для прикола.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:31 Ответить
Обирали Зеленського, а жити хочуть як при Порошенко .
показать весь комментарий
17.03.2021 17:32 Ответить
Что за бред?
показать весь комментарий
17.03.2021 19:34 Ответить
Более 90% украинцев готовы за яйца повешать - Зеленского, Шмыгаля, всю ВР и Ахметова с Фирташом + Коломойского.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:32 Ответить
"Более 90% украинцев" це набагато більше ніж 73-"довбоносики"? хто скаже?
показать весь комментарий
17.03.2021 17:33 Ответить
Блин, да в Украине пенсия занижена, минималка пенсии при этих ценах должна не менее 7-8 тысяч
показать весь комментарий
17.03.2021 17:41 Ответить
Нє, нє, нє! Олігархи Ахметов, Фірташ, Пінчук, Порошенко та інші збагатились за останні два роки вдвічі і втричі виключно випадково! Просто карта так лягла
показать весь комментарий
17.03.2021 17:47 Ответить
Дивлюсь я на небо платіжку та й думку гадаю
Чому я не сокіл чому не літаю
Чому мені боженька крила не дав..
В Єгіпет я б здриснув і там зимував...
показать весь комментарий
17.03.2021 17:48 Ответить
Мародерської зарплатні не вистачає на комірне?
показать весь комментарий
17.03.2021 18:01 Ответить
кому? Тобі?
показать весь комментарий
17.03.2021 18:30 Ответить
90% знают, что их обманывают!
И что?
- Бе-е-е-е. бараны на заклании.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:49 Ответить
Зебіли не розуміють, що справа не в тарифах..... а в мізерних зарплатах.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:52 Ответить
и это только начало, до европейских тарифов еще далеко.
ну а европейские ЗП никто и не обещал. (не обещали конечно, но это предвыборный пиар и не более)
показать весь комментарий
17.03.2021 18:30 Ответить
Регочу з порохоботов. 8.5 грвн. за куб вони вважають найвищим досягненням, а 9.2 грвн. катастрофою ... Так , ЗЕ дебіли й навіть це не розуміють , що лишають українців майбутнього такими таріфами .
Петро ось добре розумів й навіть вихвалявся в приватній розмові з Байденом , що мовляв перевиконав план по руйнації бюджетів пересічних українців .
А нічо шо, до Петі ціна була менше 1 грвн за куб?!
Поки український газ був для українців, скажімо так. Пахло, зрозуміло, був ще той ублюдок і саме він почав віддавати свердловини в руки своєї братви ...
Альо й до Пахла газ з укранських свердловин йшов тільки українцям.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:45 Ответить
Ну лично у меня за трёшку по сравнению даже с прошлым годом добавилась штука.
Так это у нас ещё счётчики на всё стоят. А так было бы больше.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:52 Ответить
А тепло???
показать весь комментарий
17.03.2021 19:10 Ответить
Очень порадовала строчка: "Согласно опросу, чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на ...президента Украины (24%)...".
Пятая часть населения, не умеют читать простые документы.
Ничему удивляться не стоит.
показать весь комментарий
17.03.2021 21:01 Ответить
Проблема в том,что тарифы на тепло растут ,а людям не дают право экономить.И людей заставляют платит по полной.В каждой квартире должны стоять краники на каждую батарею и индивидуальный счётчик.Каждый человек должен иметь право отказаться от централизованного отопления в пользу индивидуального.А пока нарушают права человека.Нет денег -все равно плати за отопление!Пусть отрезают должников!Тогда каждый сможет отапливать квартиру электричеством или установить индивидуальное газовое отопление.Или вообще отрезать отопление и не платить драконовские тарифы.
показать весь комментарий
17.03.2021 23:05 Ответить
Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 7409
показать весь комментарий
18.03.2021 00:02 Ответить
Что я хочу сказать об уплате услуг за ЭЛЕКТРОэнергию и Газ!!! Сайты сделаны ШЕКАРНО только программист и то с опытом может найти там нужную для себя информацию, а для БЫДЛА есть мультики в которых написано сколько надо платитить, а оценить прошлые проплаты очень сложно. Также сложно оценить ценовую политику по месяцам ведь любая статистика в принципе и доступна но найти её может только профи и то имея навики програмирования по созданию сайтов. СТЫДОБА
показать весь комментарий
18.03.2021 04:14 Ответить
 
 