Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными, - опрос "Центра Разумкова"
Подавляющее большинство граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным исследования, 93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения завышены, 3% считают их хорошими, а 0,4% ˗ заниженными. Так, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными ˗ доля таких возрастает от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 95% среди представителей беднейших слоев.
Согласно опросу, чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (29% опрошенных) и президента Украины (24%), 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 9,5% ˗ на Верховную Раду, 7% ˗ на энергетические компании, 6% ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% ˗ на НАК "Нафтогаз Украины".
При этом чаще ответственность на президента за рост коммунальных тарифов возлагают представители электората оппозиционных партий.
Также, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента (доля таких возрастает от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и на правительство (соответственно 25% и 36%).
Так, чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло, прежде всего, должны обеспечивать правительство (31%) и президент (28%). Еще 20% называют НКРЭКУ, 11% ˗ Верховную Раду, 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.
Исследование проведено методом "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Разумков, разумеешь?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DK0RgUKP6uqE&ved=2ahUKEwiS1obE0rfvAhVi-yoKHX3GDtcQo7QBMAR6BAgDEAE&usg=AOvVaw3Xn7gYid1Uew3SksGfov90
(7300 : 90 = 80,11)
Ні, ні, ні. В Янека не було ЖОДНОГО шансу зменьшувати соціалку. Інакше йому був би капець ще задовго до 2014го.
на небоплатіжку та й думку гадаю
Чому я не сокіл чому не літаю
Чому мені боженька крила не дав..
В Єгіпет я б здриснув і там зимував...
И что?
- Бе-е-е-е. бараны на заклании.
ну а европейские ЗП никто и не обещал. (не обещали конечно, но это предвыборный пиар и не более)
Петро ось добре розумів й навіть вихвалявся в приватній розмові з Байденом , що мовляв перевиконав план по руйнації бюджетів пересічних українців .
А нічо шо, до Петі ціна була менше 1 грвн за куб?!
Поки український газ був для українців, скажімо так. Пахло, зрозуміло, був ще той ублюдок і саме він почав віддавати свердловини в руки своєї братви ...
Альо й до Пахла газ з укранських свердловин йшов тільки українцям.
Так это у нас ещё счётчики на всё стоят. А так было бы больше.
Пятая часть населения, не умеют читать простые документы.
Ничему удивляться не стоит.