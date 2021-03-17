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Нардеп "Батькивщины" Соболев о голосовании за "харьковские соглашения": Литвин отрабатывал на все 100, потому что боялся лишиться должности

Нардеп

Депутаты, которые поддержали "харьковские соглашения", понесут политическую ответственность.

Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий рассказал, что тогдашний спикер Владимир Литвин даже не заблокировал карточки нардепов, которые тогда находились в ПАСЕ.

"Например, депутата от" Партии регионов" Сергея Головатого. Он выступал с трибуны, как претендент на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины, а в то время его карточка голосовала в Верховной Раде. Намеренно ли Литвин так поступил? А разве когда-то такое было, чтобы в зале была драка, дымовые шашки, рвали флаг Украины, а спикер не останавливал заседание, не собирал глав фракций на консультации? Да, возникали драки между депутатами. Но сразу заседание прерывали, и руководители фракций разбирались в ситуации. На этот раз Литвин все делал сознательно и дерзко. Боялся, что его выкинут с должности председателя Верховной Рады. Поэтому отрабатывал на все сто", - подчеркнул Соболев.

По словам нардепа, те депутаты, которые поддержали "харьковские соглашения", понесут политическую ответственность.

"Почему сейчас подняли вопрос "харьковских соглашений"? Думаю, совпали многие факторы, которые наложились друг на друга. Возможно, по мнению президента, решение относительно санкций по телеканалам были очень удачными, поэтому хотят продолжать эту линию. Другая версия - это сделали для того, чтобы отвлечь от темы "вагнеровцев". Потому что все на 15 марта (как заявил Гордон) ждали о них фильм", - заявил Соболев.

Подробнее читайте в материале "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

Также читайте: Нардеп "Голоса" Рахманин о деле "харьковских соглашений": Зеленский боится фильма о "вагнеровцах" и пытается доказать свою патриотичность

Автор: 

ВР (29234) Соболев Сергей (802) Харьковский пакт (218)


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Топ комментарии
+11
Мерзкий негодяй плагиаторщик литвин сейчас прется в ректоры КНУ им. Шевченко...бегает по ТВ истерит что это заговор против его ублюдка.
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17.03.2021 17:18
+7
братья литвины как германские актрисы
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17.03.2021 17:16
+3
Соболев явно выгораживает ,бывшего спикера.Более подлого,всегда держащего камень за пазухой депутата, я не встречал.Его риторика была проукраинская ,а дела -полностью промоскальские,как и его братьев.Оборотень .Умный,расчётливый и злопамятный.Агент.
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17.03.2021 17:33
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братья литвины как германские актрисы
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17.03.2021 17:16 Ответить
Мерзкий негодяй плагиаторщик литвин сейчас прется в ректоры КНУ им. Шевченко...бегает по ТВ истерит что это заговор против его ублюдка.
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17.03.2021 17:18 Ответить
Литвин пролетел - набрал 4%
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17.03.2021 18:58 Ответить
Нардеп "Батькивщины" Соболев о голосовании за "харьковские соглашения": Литвин отрабатывал на все 100, потому что боялся лишиться должности - Цензор.НЕТ 9559
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17.03.2021 17:21 Ответить
Рассея воспользовалась безответственность собственного народа и продажных мусоров
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17.03.2021 17:24 Ответить
Народ выбирал - он и понес ответственность в первую очередь, но и дальше кланяются продажным/уважаемым ментам и прочей сволоте
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17.03.2021 17:23 Ответить
Соболєв- це та псина, що кусає виключно лежачих. Ще й виключно по команді вАни- якій ну дуже хочеться з новою мордою в коаліцію.
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17.03.2021 17:28 Ответить
Литвина дуже вподобав, свого часу, Щербицький.
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17.03.2021 17:32 Ответить
Соболев явно выгораживает ,бывшего спикера.Более подлого,всегда держащего камень за пазухой депутата, я не встречал.Его риторика была проукраинская ,а дела -полностью промоскальские,как и его братьев.Оборотень .Умный,расчётливый и злопамятный.Агент.
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17.03.2021 17:33 Ответить
Пля , Ви мизк включили , коли таку херню писали ?!
У Шустера Літвін кидався з витрищеними очами на Соболєва ... тіки що не кусав й не гавкав яка собака ...
Ніякої проукраїнської риторики у Літвіна ніколи не було . Воно занадто хитродупо , що б при тих розкладах сил приймати відверто якусь сторону .
Це зараз , коли 60% за НАТО й 70% за вступ в ЕС воно може жалкує ... Але нішу ЗЕ вже зайняв "какаяразница" !
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17.03.2021 18:03 Ответить
100%
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17.03.2021 18:12 Ответить
Литвина перед голосуванням до Пукача в камеру звозили і сказали буде сидіти рядом...
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17.03.2021 17:50 Ответить
Я ця гнида хоче на ректора...
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17.03.2021 17:53 Ответить
Так гниди вже стали "заїдати".
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17.03.2021 18:00 Ответить
Житомирянам стыдно за холуя литвина!
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17.03.2021 17:53 Ответить
Они его боготворят...Он имел бабло с бюджета и строил им церковь, крыши в детсадике, дороги...Типа из своего кармана. Приспособленец. Как и многие его подельники депутаты.
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17.03.2021 17:58 Ответить
Тепер хазяїн Буковеля подібним займається і лохи ведуться.
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17.03.2021 18:04 Ответить
Вопрос к соболеву-Если Литвин отрабатывал на все 100,то почему матткивщина на 50 процентов,только половина проголосовала?
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17.03.2021 18:21 Ответить
Литвин хитрож"пая мразь!
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18.03.2021 01:18 Ответить
 
 