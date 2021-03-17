Нардеп "Батькивщины" Соболев о голосовании за "харьковские соглашения": Литвин отрабатывал на все 100, потому что боялся лишиться должности

Депутаты, которые поддержали "харьковские соглашения", понесут политическую ответственность.

Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий рассказал, что тогдашний спикер Владимир Литвин даже не заблокировал карточки нардепов, которые тогда находились в ПАСЕ.

"Например, депутата от" Партии регионов" Сергея Головатого. Он выступал с трибуны, как претендент на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины, а в то время его карточка голосовала в Верховной Раде. Намеренно ли Литвин так поступил? А разве когда-то такое было, чтобы в зале была драка, дымовые шашки, рвали флаг Украины, а спикер не останавливал заседание, не собирал глав фракций на консультации? Да, возникали драки между депутатами. Но сразу заседание прерывали, и руководители фракций разбирались в ситуации. На этот раз Литвин все делал сознательно и дерзко. Боялся, что его выкинут с должности председателя Верховной Рады. Поэтому отрабатывал на все сто", - подчеркнул Соболев.

По словам нардепа, те депутаты, которые поддержали "харьковские соглашения", понесут политическую ответственность.

"Почему сейчас подняли вопрос "харьковских соглашений"? Думаю, совпали многие факторы, которые наложились друг на друга. Возможно, по мнению президента, решение относительно санкций по телеканалам были очень удачными, поэтому хотят продолжать эту линию. Другая версия - это сделали для того, чтобы отвлечь от темы "вагнеровцев". Потому что все на 15 марта (как заявил Гордон) ждали о них фильм", - заявил Соболев.

Подробнее читайте в материале "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

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