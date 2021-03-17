Украина требует от РФ освободить задержанного в Крыму журналиста-фрилансера Есипенко

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с безосновательным задержанием 10 марта во временно оккупированном Симферополе гражданина Украины Владислава Есипенко.

Об этом сказано в комментарии МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подчеркиваем недопустимость лишения гражданина Украины Владислава Есипенко права на защиту из-за недопуска к нему независимых адвокатов и назначения ему политически заангажированного "защитника" без его согласия. Незаконное задержание украинского гражданина и все дальнейшие действия российской оккупационной администрации стали очередным примером политического преследования несогласных с попыткой аннексии Крыма и давления на свободу слова", - говорится в комментарии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Есипенко - журналист-фрилансер

Во внешнеполитическом ведомстве Украины напомнили, что внештатного корреспондента "Радио Свобода" Есипенко обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия и незаконном изготовлении боеприпасов.

Решением оккупационного "Киевского районного суда" г.Симферополь ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая 2021 года.

"Российская Федерация должна предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Владислава Есипенко, допустить к нему независимых адвокатов", - подчеркнули в МИД Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Задержание ФСБ "агента украинских спецслужб" в Крыму - пропагандистская акция накануне годовщины оккупации, - СВР

Также отмечается, что Россия должна обеспечить соблюдение своих обязательств как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного права, а также выполнить резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина )" (2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.).

МИД Украины призвало РФ прекратить гонения и политические преследования украинцев во временно оккупированном Крыму, немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.