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Новости Агрессия России против Украины
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Япония примет участие в "Си Бриз-2021" и присоединится к учениям "Совместные усилия-2021", - Таран

Япония примет участие в

Сегодня, 17 марта 2021, в Токио в рамках официального визита Министра обороны Украины, инициированного японской стороной, состоялась встреча Андрея Тарана с Министром обороны Японии Нобуо Киши.

Руководители оборонных ведомств двух стран общались более двух часов, вдвое дольше запланированного. Достигнут ряд договоренностей по широкому кругу военно-политических и военных вопросов, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины.

Нобуо Киши прежде всего поздравил Андрея Тарана, который осуществляет первый в истории двусторонних отношений визит руководителя оборонного ведомства Украины в Японию, и подтвердил неизменную позицию Японии, которая уважает независимость и территориальную целостность Украины, и считает незаконными любые попытки изменить извне территориальный статус-кво государства.

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Министры подтвердили важность дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества на основе Меморандума между двумя министерствами о сотрудничестве и обменов в сфере обороны, обсудили возможности отраслей оборонной промышленности обеих стран, а также определили пути сотрудничества в сфере обмена технологиями, товарами военного назначения и двойного использования.

"Мы договорились о проведении второго раунда украинско-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате "2 на 2" осенью 2021 года. Также рассмотрели возможность организации обмена опытом военнослужащих двух стран, в частности Сухопутных войск и Сил Специальных операций. Японская сторона подтвердила привлечение представителей Сил самообороны Японии к многонациональным учениям на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021", - сообщил Таран.

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Минобороны (9306) Си-Бриз (145) военные учения (3457) Япония (1308) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+14
Япония примет участие в "Си Бриз-2021" и присоединится к учениям "Совместные усилия-2021", - Таран - Цензор.НЕТ 6354
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17.03.2021 17:29
+7
Курилы пора возвращать на историческую Родину. Японские ССО мы можем проконсультировать по одному упоротому клиенту и самим поучиться есть чему
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17.03.2021 17:32
+5
Япония сейчас строит лучшие неатомные подлодки в мире на ВНЭУ (на воздухо-независимой установке) и на литий-ионных полимерных аккумуляторах нового поколения..
и еще Япония строит один из сильнейших в мире эсминцев ПРО нового типа..
Украине нужно очень сильно дружить с Японией.. это сильный партнер!
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17.03.2021 18:07
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Правила форума Совет форумчан
Пора отрабатывать зачистку полу/островов...
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17.03.2021 17:27 Ответить
Япония примет участие в "Си Бриз-2021" и присоединится к учениям "Совместные усилия-2021", - Таран - Цензор.НЕТ 6354
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17.03.2021 17:29 Ответить
Щедрый Вы, Петро Алексевич, целый МКАД с Тверьским княжеством рашке оставляете
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17.03.2021 21:27 Ответить
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18.03.2021 00:18 Ответить
Курилы пора возвращать на историческую Родину. Японские ССО мы можем проконсультировать по одному упоротому клиенту и самим поучиться есть чему
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17.03.2021 17:32 Ответить
Японцы очень надёжные союзники,люди слова.К тому же у нас общий враг.Япония до сих пор в состоянии войны с Россией и могут давить тем что передачи вооружением и технологии пока не вернут Курилы.У них очень хороший флот и можно просить передать нам некоторые корабли.
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17.03.2021 17:36 Ответить
Отак збирається антикацапська коаліція
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17.03.2021 17:39 Ответить
Япония сейчас строит лучшие неатомные подлодки в мире на ВНЭУ (на воздухо-независимой установке) и на литий-ионных полимерных аккумуляторах нового поколения..
и еще Япония строит один из сильнейших в мире эсминцев ПРО нового типа..
Украине нужно очень сильно дружить с Японией.. это сильный партнер!
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17.03.2021 18:07 Ответить
Японці дуже унікальна нація. Такі собі англійці Азії.
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17.03.2021 19:19 Ответить
Японці: Курили наш!
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17.03.2021 19:18 Ответить
Камика́дзе (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA яп. 神風 камикадзэ, симпу:, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8 ками - «божество», кадзэ - «ветер») - «божественный ветер», название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD тайфуна , который дважды, в 1274 и 1281 годах, уничтожил корабли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8E монгольской армады https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9 хана Хубилая на подступах к берегам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Японии .

Северные территории будут японскими !
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17.03.2021 21:30 Ответить
А це, фактично, угроза другого фронту проти щіхлєбатєлєй. Навряд смєхдержава потягне їх - сконцентруються на Україні - втратять Далекий Схід. Захочуть відбити ДС - мають оголити західний напрямок, а це - неприпустимо, ні з якої точки зору. Тож, ДС буде таки втрачено.
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17.03.2021 21:34 Ответить
Япония примет участие в "Си Бриз-2021" и присоединится к учениям "Совместные усилия-2021", - Таран - Цензор.НЕТ 2428
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17.03.2021 22:38 Ответить
 
 