Япония примет участие в "Си Бриз-2021" и присоединится к учениям "Совместные усилия-2021", - Таран

Сегодня, 17 марта 2021, в Токио в рамках официального визита Министра обороны Украины, инициированного японской стороной, состоялась встреча Андрея Тарана с Министром обороны Японии Нобуо Киши.

Руководители оборонных ведомств двух стран общались более двух часов, вдвое дольше запланированного. Достигнут ряд договоренностей по широкому кругу военно-политических и военных вопросов, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины.

Нобуо Киши прежде всего поздравил Андрея Тарана, который осуществляет первый в истории двусторонних отношений визит руководителя оборонного ведомства Украины в Японию, и подтвердил неизменную позицию Японии, которая уважает независимость и территориальную целостность Украины, и считает незаконными любые попытки изменить извне территориальный статус-кво государства.

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Министры подтвердили важность дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества на основе Меморандума между двумя министерствами о сотрудничестве и обменов в сфере обороны, обсудили возможности отраслей оборонной промышленности обеих стран, а также определили пути сотрудничества в сфере обмена технологиями, товарами военного назначения и двойного использования.

"Мы договорились о проведении второго раунда украинско-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате "2 на 2" осенью 2021 года. Также рассмотрели возможность организации обмена опытом военнослужащих двух стран, в частности Сухопутных войск и Сил Специальных операций. Японская сторона подтвердила привлечение представителей Сил самообороны Японии к многонациональным учениям на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021", - сообщил Таран.

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