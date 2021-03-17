Парубий об ответственности за "харьковские соглашения": Должен отвечать Янукович, члены его правительства и нардепы, голосовавшие "за"

Нардеп "ЕС" Андрей Парубий, комментируя голосование за "харьковские соглашения" заявил, что все тогдашнее политическое руководство государства должно нести ответственность. Прежде всего, Янукович, который был президентом и подписывал документ, члены правительства, которые его готовили, и их народные депутаты, которые проголосовали.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

По словам нардепа, то, что "харьковские соглашения" расследуются по подозрению в государственной измене, это положительный фактор.

"Да, парламентариев не наказывают за высказывания и голосования. Но тогда в зале происходило искалечивание депутатов оппозиции. Фактически произошел силовой захват сессионного зала Верховной Рады Украины - высшего законодательного органа страны. Конечно, за такое должна быть уголовная ответственность. А если бы в зале были смерти, то тоже не возбуждать дело?! Был факт преступления - государственной измены. Он был реализован таким образом, который не имеет ничего общего с парламентаризмом и работой парламента". - отметил Парубий.

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Парламентарий напомнил, что когда он был спикером Рады и в зале происходила драка, то он либо прерывал заседание, либо вообще прекращал заседание парламента.

"А Литвин даже пришел с охранниками, хотя они не имеют права заходить в сессионный зал. Когда возникло подозрение, что у Нади Савченко граната, я шел к ней без охраны. Поэтому нарушений 27 апреля 2010 было огромное количество. Закрывать глаза и делать вид, что ничего не произошло? Это было бы, как минимум, нечестно. Скоро увидим, сможет ли нынешняя власть довести дело до конца. Но это будет "лакмусовой бумажкой" - проводят ли они очередную пиар-акцию, или серьезно взялись за расследование. Будем иметь ответ на вопрос, что для них цель - наказать предателей или просто пропиариться", - подчеркнул Парубий.

Подробнее читайте в материале "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

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