РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10260 посетителей онлайн
Новости
3 377 49

Парубий об ответственности за "харьковские соглашения": Должен отвечать Янукович, члены его правительства и нардепы, голосовавшие "за"

Парубий об ответственности за

Нардеп "ЕС" Андрей Парубий, комментируя голосование за "харьковские соглашения" заявил, что все тогдашнее политическое руководство государства должно нести ответственность. Прежде всего, Янукович, который был президентом и подписывал документ, члены правительства, которые его готовили, и их народные депутаты, которые проголосовали.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

По словам нардепа, то, что "харьковские соглашения" расследуются по подозрению в государственной измене, это положительный фактор.

"Да, парламентариев не наказывают за высказывания и голосования. Но тогда в зале происходило искалечивание депутатов оппозиции. Фактически произошел силовой захват сессионного зала Верховной Рады Украины - высшего законодательного органа страны. Конечно, за такое должна быть уголовная ответственность. А если бы в зале были смерти, то тоже не возбуждать дело?! Был факт преступления - государственной измены. Он был реализован таким образом, который не имеет ничего общего с парламентаризмом и работой парламента". - отметил Парубий.

Также читайте: Нардеп "Голоса" Рахманин о деле "харьковских соглашений": Зеленский боится фильма о "вагнеровцах" и пытается доказать свою патриотичность

Парламентарий напомнил, что когда он был спикером Рады и в зале происходила драка, то он либо прерывал заседание, либо вообще прекращал заседание парламента.

"А Литвин даже пришел с охранниками, хотя они не имеют права заходить в сессионный зал. Когда возникло подозрение, что у Нади Савченко граната, я шел к ней без охраны. Поэтому нарушений 27 апреля 2010 было огромное количество. Закрывать глаза и делать вид, что ничего не произошло? Это было бы, как минимум, нечестно. Скоро увидим, сможет ли нынешняя власть довести дело до конца. Но это будет "лакмусовой бумажкой" - проводят ли они очередную пиар-акцию, или серьезно взялись за расследование. Будем иметь ответ на вопрос, что для них цель - наказать предателей или просто пропиариться", - подчеркнул Парубий.

Подробнее читайте в материале "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

Также читайте: Нардеп "Батькивщины" Соболев о голосовании за "харьковские соглашения": Литвин отрабатывал на все 100, потому что боялся лишиться должности

Автор: 

Парубий Андрей (2040) Харьковский пакт (218)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Пішли чутки що Зеленський дозволив Медведчуку купити 80% каналу ;Інтер;.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:40
+8
А Разумков з Татаровим?
показать весь комментарий
17.03.2021 17:47
+7
Поцман, прочитай статтю ще раз. Може проясниться в твоїй голові.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так януковичу ж уже впаяли 13 лет. Не?
показать весь комментарий
17.03.2021 17:34 Ответить
Хотят еще лет 5 добавить!
показать весь комментарий
17.03.2021 17:35 Ответить
Та можно не скромничать - паять, так 5 пожизненных с расстрелом.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:35 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
17.03.2021 17:38 Ответить
ты посидишь ещё, не сумлевайся
показать весь комментарий
17.03.2021 17:56 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
17.03.2021 17:35 Ответить
Поцман, прочитай статтю ще раз. Може проясниться в твоїй голові.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:38 Ответить
А мова не про голосування, а про держзраду... І "довідка" виявилася фейком взагалі-то... Можу навіть розповісти чому!
показать весь комментарий
17.03.2021 17:39 Ответить
А там на нібито цій "довідці" неправильна адреса лікарні вказана. Вулиця не та - гуглиться за 5 хвилин!
показать весь комментарий
17.03.2021 17:50 Ответить
А че ? Правильно... а я типа с пЭтей и пастором отвечу за Крым, котлы и мародерство...
показать весь комментарий
17.03.2021 17:36 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
17.03.2021 17:45 Ответить
та шо ты гаваришь, брехло? А ну смотри на факты - кто на самом деле сдал Крым. И я вообще молчу о том, что Крым был аннексирован в феврале 2014, а "Петя" стал Президентом - только В ИЮНЕ 21014. Память у ЗЕбилов - не дай Бог..
Парубий об ответственности за "харьковские соглашения": Должен отвечать Янукович, члены его правительства и нардепы, голосовавшие "за" - Цензор.НЕТ 4193
показать весь комментарий
17.03.2021 17:50 Ответить
Прокинулося...)))
показать весь комментарий
17.03.2021 17:37 Ответить
третью ходку шьют ))
показать весь комментарий
17.03.2021 17:39 Ответить
Пішли чутки що Зеленський дозволив Медведчуку купити 80% каналу ;Інтер;.
показать весь комментарий
17.03.2021 17:40 Ответить
Тяжка "боротьба" ЗЕленого ублюдка проти олігархів, виходить на новий рівень)))
показать весь комментарий
17.03.2021 17:41 Ответить
а ти перехрестись щоб нічого нне привиділося...
показать весь комментарий
17.03.2021 18:35 Ответить
А сывочолый гетьман ответит кем он был при яныке?
показать весь комментарий
17.03.2021 17:45 Ответить
А Разумков з Татаровим?
показать весь комментарий
17.03.2021 17:47 Ответить
Угода між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російською Федерацією , підписана https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2010 року. Готувалась та узгоджувалась перед цим Міністерством Закордонних Справ України. З 9 жовтня 2009 року по 11 березня 2010 року міністром Закордонних Справ України (фактично - керівником та куратором саме цих Угод) був Володимир Олександрович Зеленський! Шах вам і мат, ЗЕдебіли!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 19:57 Ответить
соєві не розуміють іронії ..))
показать весь комментарий
17.03.2021 21:42 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
17.03.2021 17:46 Ответить
зачем ты так самокритично, ЗЕбил московский? ПНХ
показать весь комментарий
17.03.2021 17:51 Ответить
Дурак - дураком , со справкой , но ничего с ним не сделаешь . И в суде и в партии ЕС . ))
показать весь комментарий
17.03.2021 17:50 Ответить
Угода між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російською Федерацією , підписана https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2010 року. Готувалась та узгоджувалась перед цим Міністерством Закордонних Справ України. З 9 жовтня 2009 року по 11 березня 2010 року міністром Закордонних Справ України (фактично - керівником та куратором саме цих Угод) був Володимир Олександрович Зеленський! Шах вам і мат, ЗЕдебіли!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 19:34 Ответить
...члены правительства, которые его готовили, Источник: https://censor.net/ru/n3253960 - тобто це пряме звинувачення ПОПа , що тоді був міністром закордонних справ ?
показать весь комментарий
17.03.2021 21:44 Ответить
Що ж ти так бездарно БРЕШЕШ, ЗЕборбік??? Міністром закордонних справ був НЕ ПОРОХ, а ВАШ Грищенко!
Парубій про відповідальність за "харківські угоди": Має відповідати Янукович, члени його уряду і нардепи, які голосували "за" - Цензор.НЕТ 6082
показать весь комментарий
21.03.2021 11:13 Ответить
 
 