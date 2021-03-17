В Польше из-за ситуации с COVID-19 с 20 марта вводят трехнедельный локдаун

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о решении ввести в стране режим самоизоляции с субботы из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Строгие ограничительные меры будут действовать как минимум три недели. В этот период будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры и отели. Школы перейдут на дистанционное обучение.

В Польше за последние сутки выявили 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, что практически соответствует антирекорду в 27 тысяч, зафиксированному в стране прошлой осенью. Количество летальных случаев за минувшие 24 часа составило 453.

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За время пандемии в стране зафиксировали 1,9 млн случаев COVID-19. Более 48 тыс. человек скончались.