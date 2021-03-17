В Польше из-за ситуации с COVID-19 с 20 марта вводят трехнедельный локдаун
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о решении ввести в стране режим самоизоляции с субботы из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Строгие ограничительные меры будут действовать как минимум три недели. В этот период будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры и отели. Школы перейдут на дистанционное обучение.
В Польше за последние сутки выявили 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, что практически соответствует антирекорду в 27 тысяч, зафиксированному в стране прошлой осенью. Количество летальных случаев за минувшие 24 часа составило 453.
За время пандемии в стране зафиксировали 1,9 млн случаев COVID-19. Более 48 тыс. человек скончались.
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https://censor.net/ru/news/3253161/v_polshe_obe_dozy_privivki_poluchili_uje_15_mln_chelovek_28_mln_odnu
причому вона щиро вірить у цю "пропагандистську ...уйню" дурантинофілів-кремлеботів..
https://www.newsru.co.il/health/17mar2021/corona_il_106.html Утром в среду, 17 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Данные были изменены вскоре после первой публикации без объяснения причин.Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 823314 заразившихся (+1552 за сутки).При этом в настоящий момент заражены 25941 человек (-1099).791325 (+2637) выздоровели после коронавируса.6051 заболевших COVID-19 умерли (+14 за сутки).За последние сутки проведены 72620 тестов. В 2,1% случаев выявлялся коронавирус.
Пока динамика развития пандемии действительно отрицательная. Ну а дальше видно будет.
Там ВСЕ кто вьезжает в страну-под замок на 2 недели в отель или домой -с электронным браслетом ....
і в Британії відчувається результат )
Скоріше за все, з 22.03. Або, на крайній випадок, з 29.03