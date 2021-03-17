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Новости Коронавирус и карантин
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В Польше из-за ситуации с COVID-19 с 20 марта вводят трехнедельный локдаун

В Польше из-за ситуации с COVID-19 с 20 марта вводят трехнедельный локдаун

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о решении ввести в стране режим самоизоляции с субботы из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Строгие ограничительные меры будут действовать как минимум три недели. В этот период будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры и отели. Школы перейдут на дистанционное обучение.

В Польше за последние сутки выявили 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, что практически соответствует антирекорду в 27 тысяч, зафиксированному в стране прошлой осенью. Количество летальных случаев за минувшие 24 часа составило 453.

Также читайте: Больше половины сложных случаев COVID-19 в Польше могут быть вызваны "британским" штаммом, - Минздрав

За время пандемии в стране зафиксировали 1,9 млн случаев COVID-19. Более 48 тыс. человек скончались.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8405) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Тобто в ЕС довакцінувалися до чергового локдауну.
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17.03.2021 17:41
+3
Тоесть нужно просто не верить, и всё будет хорошо.
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17.03.2021 17:55
+2
Именно! А они ещё и вакцинируются, вот лохи!
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17.03.2021 18:00
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Тобто в ЕС довакцінувалися до чергового локдауну.
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17.03.2021 17:41 Ответить
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17.03.2021 17:43 Ответить
Где о количестве принявших вакцину поляков?
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17.03.2021 17:49 Ответить
Ну вот например:
https://censor.net/ru/news/3253161/v_polshe_obe_dozy_privivki_poluchili_uje_15_mln_chelovek_28_mln_odnu
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17.03.2021 18:28 Ответить
Меньше 5% от населения - это вообще ни о чем
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17.03.2021 20:51 Ответить
Согласен, но по идее это хотя бы как-то должно было повлиять на статистику общую.
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17.03.2021 20:58 Ответить
В пределах статистической погрешности
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17.03.2021 21:59 Ответить
Ну так время есть. Поглядим что дальше будет. Думаю до осени станет ясно.
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18.03.2021 01:15 Ответить
Нет там просто живут идиоты, которые верят в корона вирус...
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17.03.2021 17:48 Ответить
Тоесть нужно просто не верить, и всё будет хорошо.
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17.03.2021 17:55 Ответить
Именно! А они ещё и вакцинируются, вот лохи!
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17.03.2021 18:00 Ответить
є у мене одна знайома..Сектантка..
причому вона щиро вірить у цю "пропагандистську ...уйню" дурантинофілів-кремлеботів..
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17.03.2021 20:32 Ответить
ага.. вірити у те,що помираєш не від ковід-це якось втішає..
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17.03.2021 20:34 Ответить
зато в Украине масса идиотов, которые не верят. Ты, наглядный пример
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17.03.2021 20:15 Ответить
В Украине полно идиотов, которые не умеют пользоваться мозгами или не имеют их вообще. Прямо как ты, который прежде чем писать что либо, даже не пытался думать что ты комментируешь. Загугли что такое ирония и возможно поймёшь что то.
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17.03.2021 21:26 Ответить
В израиле нет уже никаких локдаунов и ростов заболевания. Там почти 70% вакцинировано.
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17.03.2021 18:22 Ответить
Я бы не торопился сие утверждать. Времени мало пока прошло.

https://www.newsru.co.il/health/17mar2021/corona_il_106.html Утром в среду, 17 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Данные были изменены вскоре после первой публикации без объяснения причин.Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 823314 заразившихся (+1552 за сутки).При этом в настоящий момент заражены 25941 человек (-1099).791325 (+2637) выздоровели после коронавируса.6051 заболевших COVID-19 умерли (+14 за сутки).За последние сутки проведены 72620 тестов. В 2,1% случаев выявлялся коронавирус.
Пока динамика развития пандемии действительно отрицательная. Ну а дальше видно будет.
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17.03.2021 18:33 Ответить
Ты из Израиля пишешь ?
Там ВСЕ кто вьезжает в страну-под замок на 2 недели в отель или домой -с электронным браслетом ....
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17.03.2021 19:48 Ответить
70-це вже друга доза.пфайзер.

і в Британії відчувається результат )
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17.03.2021 20:30 Ответить
Локдауна нет.Но часть ограничений осталась и сильно надоела.Темпы вакцинации неплохие.Но не 70 % а чуть меньше 50 - 4 407 083 при населении около 9,5 млн.Из них примерно 2.5 млн детей до 16 лет. Их пока не прививают.Все еще много тяжелых,надеюсь всех вытянут.
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18.03.2021 08:57 Ответить
Висновки Лахти однозачні-Только Спутнік 5!
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17.03.2021 20:29 Ответить
Тобі про Лахту видніше,.)))
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17.03.2021 20:44 Ответить
Значить, і в Україні скоро теж скоро локдаун запровадять.
Скоріше за все, з 22.03. Або, на крайній випадок, з 29.03
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17.03.2021 18:10 Ответить
В Украине реальный локдаун невозможен по определению. тут царит пофигизм.
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17.03.2021 20:16 Ответить
 
 