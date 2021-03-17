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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Из-за задержания в Крыму журналиста Есипенко открыли производство

Из-за задержания в Крыму журналиста Есипенко открыли производство

Задержание расследуют по статье "незаконное лишение свободы".

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" (проект Крым.Реалии) на территории временно оккупированного полуострова. Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - написала она.

Диденко отметила, что наказание по этой статье - лишение или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Украина требует от РФ освободить задержанного в Крыму журналиста-фрилансера Есипенко

Досудебное расследование будет вести ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе.

Автор: 

Крым (26375) прокуратура (5008) Есипенко Владислав (41)


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Так і хочеться виматюкаться!!! З-за одного "долбака" у купи людей купа проблем... Може, пора помінять підхід? Давать, перед в"їздом в Росію, окуповані Крим і ОРДЛО, "пам"ятку". А там, під власний підпис, доводить, що йому пояснені можливі наслідки потрапляння на ці території і що він бере всі ці наслідки на себе...
"Біда з "навороченими"... Шкодять самі, а лайно розгрібать інші змушені...".
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17.03.2021 17:52 Ответить
Нах . туда полез , - непонятно . (( . Вроде взрослый человек . )
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17.03.2021 18:30 Ответить
сотрудник "Радио Свобода" (проект Крым.Реалии)

«Ра́дио Свобо́да» (полное название - «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», РСЕ/РСhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB#cite_note-about-1 [1] ; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) - международная некоммерческая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 радиовещательная организация, финансируемая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгрессом США . Попечителем является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Агентство США по глобальным медиа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB#cite_note-:0-2 [2

американские паспорта нужно выдавать сотрудникам «Ра́дио Свобо́да»
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17.03.2021 22:25 Ответить
Готовьте лучше на кого менять будете.
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17.03.2021 17:54 Ответить
на кого ?
недавно Киев был обклеен афишами с фото русских шпионов
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17.03.2021 22:21 Ответить
очередной откровенно тупой фуфляк ФСБ - шпион, корреспондент "Радио Свобода", возлагал цветы к памятнику Шевченко и возивший бомбу в багажнике для самозащиты....

я ничего не пропустил?

журналист Есипенко - ЗАЛОЖНИК ОРДЫ
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17.03.2021 22:30 Ответить
 
 