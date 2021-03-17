Из-за задержания в Крыму журналиста Есипенко открыли производство
Задержание расследуют по статье "незаконное лишение свободы".
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" (проект Крым.Реалии) на территории временно оккупированного полуострова. Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - написала она.
Диденко отметила, что наказание по этой статье - лишение или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Также на Цензор.НЕТ: Украина требует от РФ освободить задержанного в Крыму журналиста-фрилансера Есипенко
Досудебное расследование будет вести ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе.
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"Біда з "навороченими"... Шкодять самі, а лайно розгрібать інші змушені...".
«Ра́дио Свобо́да» (полное название - «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», РСЕ/РСhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB#cite_note-about-1 [1] ; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) - международная некоммерческая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 радиовещательная организация, финансируемая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгрессом США . Попечителем является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Агентство США по глобальным медиа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB#cite_note-:0-2 [2
американские паспорта нужно выдавать сотрудникам «Ра́дио Свобо́да»
недавно Киев был обклеен афишами с фото русских шпионов
я ничего не пропустил?
журналист Есипенко - ЗАЛОЖНИК ОРДЫ