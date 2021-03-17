Из-за задержания в Крыму журналиста Есипенко открыли производство

Задержание расследуют по статье "незаконное лишение свободы".

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" (проект Крым.Реалии) на территории временно оккупированного полуострова. Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - написала она.

Диденко отметила, что наказание по этой статье - лишение или ограничение свободы на срок до 5 лет.

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Досудебное расследование будет вести ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе.