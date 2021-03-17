За освобождением Жмака от должности в Укрзализныце стоит Виктор Пинчук, - нардеп

Кабинет Министров уволил руководителя "Укрзализныци" в угоду олигарху Виктору Пинчуку.



Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.



"Главный олигарх страны Пинчук уволил главу Укрзализныци Жмака. Сделано это руками "независимого" Наблюдательного совета, составленного из лиц уровня Сергея Лещенко - маршала железнодорожных войск и ручного универсального эксперта по всем вопросам в руках Виктора Михайловича ", - заявил нардеп на своей странице в Facebook.



Это уже четвертая смена руководителя Укрзализныци за последние 2 года, которая состоялась по инициативе и в интересах олигарха Пинчука, отметил нардеп.

Он добавил, что именно в день увольнения Жмака рассматривалось дело о злоупотреблениях компаниями "Интерпайп" Виктора Пинчука монопольным положением на тендерах "Укрзализныци", расследованию которой способствовал уволенный руководитель УЗ Владимир Жмак.



"То есть стоило помочь АМКУ остановить монополию на поставку колес, и наблюдательный совет, который имеет по 300-500 тыс. грн зарплаты, в один день освобождает руководителя, которого сам назначил по результату конкурса", - отметил Кучеренко.



Аналогичным образом олигарх Пинчук, по словам Кучеренко, контролирует компании "Нафтогаз" и "Оператор ГТС", которые являются основными покупателями трубной продукции "Интерпайпа".



Напомним, осенью 2020 Антимонопольный комитет Украины раскрыл заговор на тендерах "Укрзализныци" по закупке колесных пар. Компания "Интерпайп" и связанные с ней юридические лица были оштрафованы на 70 млн грн и им на 3 года запрещено участвовать в государственных тендерах.

В ходе расследования АМКУ руководство "Укрзализныци" во главе со Жмаком всячески способствовало комитету, предоставив всю информацию о закупках железнодорожных колес.