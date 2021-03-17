В самолет было выпущено две ракеты из-за ошибки оператора ПВО, - окончательный отчет Ирана о сбитом самолете МАУ
Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет относительно авиакатастрофы украинского пассажирского самолета компании МАУ в январе 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Согласно отчету, причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".
"Самолет был идентифицирован как вражеская цель из-за ошибки оператора ПВО ... вблизи Тегерана, и в него было выпущено две ракеты", - говорится в отчете.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
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Иранцы трындят, что ..... чешут. Решение на открытие огня не принимает один человек, тем более в ПВО (главный лозунг - "подожди выполнять отменят")
Есть аэропорт (не совместного базирования), есть 9к330, он же "Тор". Трындят, что это комплекс стал на дежурство и не был включен в систему ПВО Ирана, т.к. принадлежал к стражам исламскоой революции. У них свои терки.
Тупой вопрос, кто обучал экипаж, кто его продал, ирнскому МО или СИР?
Мне по мозгам ездить не стоит. Цель была выбрана и уничтожена. Автоматический режим сам не включается.
Іран відповів ударом по базам США(там були руйнування і загибель військових), якби не збиття нашого борта, то Ірану насипали б стільки тамагавків що мама не горюй, ну не пробачили б такого позора навіть клоуну Трампу, військові загинули, не тільки американці а і союзники. А так всі відразу переключились на збиття боїнга, і вже відповідь США виглядала б якось не так.
Це велика геополітична гра КАЦАПІВ, іранці там тільки статисти. І наш борт ВИБРАЛИ не просто так, зелоху показали що можуть "випадково" і його збити.
Хоча що це я рашаботу тут розписую ))
Збиття рашистами свого літака, означало б що Ми не контролюємо не тільки "посвтанців" а і власну армію, тому нас срочно потрібно "захищати" миротворцям, І це б подалось СВІТУ як перемога. Ну в Грузії ж проканало.
А так пару помилок тупих кацапів, перевернули все і похерили плани, розрахунок того БУКа вже давно годує хробаків за ту помилку.
Ну так що Порошок мав обявити війну ************ ? І так відвоював 3/2 територій у так званих ЛДНР.
это еще нужно уметь "случайно" уничтожить цель
как на меня - кацапы четко дали понять зе
будеш упиратся в Омане, собьем и спишем на стрвжей революции
или маджахедов
или еще каких непонятных талибов
качинського ляпнули и без пво
так что делайте выводы сами...
да ещё со стороны аэропорта, с ракетой или военным самолётом типа штурмовика абсолют-
но невозможно - то есть в него конкретно целились и то что пульнули 2-мя!!! торпедами лиш-
нее тому подтверждение - была конкретная задача уничтожить конкретно этот борт..................
иран - государство террорист