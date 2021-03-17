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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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В самолет было выпущено две ракеты из-за ошибки оператора ПВО, - окончательный отчет Ирана о сбитом самолете МАУ

В самолет было выпущено две ракеты из-за ошибки оператора ПВО, - окончательный отчет Ирана о сбитом самолете МАУ

Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет относительно авиакатастрофы украинского пассажирского самолета компании МАУ в январе 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Согласно отчету, причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".

"Самолет был идентифицирован как вражеская цель из-за ошибки оператора ПВО ... вблизи Тегерана, и в него было выпущено две ракеты", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом МАУ, - МИД

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

авиакатастрофа (1722) Иран (1786) самолет (3589) МАУ (329)


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Топ комментарии
+13
Шо-то с трудом верится, шо даже оператор-стажер может попутать исходящую цель с приходящей. Для наведения нужны минимум 2 засечки, т.е., ясно было видно, шо цель удаляется.
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17.03.2021 17:58
+7
Макс, конкретная "лапша". Борт уходил по взленому курсу аэропорта, ответчик включен, борт на РЛС имеет ЭПР ну явно не истребителя, или самолета ФБА, помех не ставилось. Задержка рейса.
Иранцы трындят, что ..... чешут. Решение на открытие огня не принимает один человек, тем более в ПВО (главный лозунг - "подожди выполнять отменят")
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17.03.2021 18:07
+5
Назначили крайнего.
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17.03.2021 17:53
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Назначили крайнего.
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17.03.2021 17:53 Ответить
Шо-то с трудом верится, шо даже оператор-стажер может попутать исходящую цель с приходящей. Для наведения нужны минимум 2 засечки, т.е., ясно было видно, шо цель удаляется.
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17.03.2021 17:58 Ответить
Да. Вторая ракета множит на ноль, этот "окончательный отчет". Хотя, если первая уже попала, то траектория уже падающего самолёта не выглядела как удаляющаяся.
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17.03.2021 18:05 Ответить
Макс, конкретная "лапша". Борт уходил по взленому курсу аэропорта, ответчик включен, борт на РЛС имеет ЭПР ну явно не истребителя, или самолета ФБА, помех не ставилось. Задержка рейса.
Иранцы трындят, что ..... чешут. Решение на открытие огня не принимает один человек, тем более в ПВО (главный лозунг - "подожди выполнять отменят")
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17.03.2021 18:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/224938 Никакой лапши. Главное - Ирану АБСОЛЮТНО не выгодно уничтожение этого самолета. Комплекс "Тор" только поставили на дежурство в том месте, там есть функция автоматического слежения, возможно ее только протестировали, и это привело к трагедии. ЗРК не различает типы самолетов, и их назначение. Можешь расспросить Мурзу, об иранском самолете сбитом в 1988 году, заодно спроси, каким орденом "наказали" капитана, эсминца, сбившего лайнер, в небе над Ираном, а то вертится что-то типа "Пурпурный лев"
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17.03.2021 18:33 Ответить
Саша не путайте технологии 80-х с технологиями сорок лет опосля.
Есть аэропорт (не совместного базирования), есть 9к330, он же "Тор". Трындят, что это комплекс стал на дежурство и не был включен в систему ПВО Ирана, т.к. принадлежал к стражам исламскоой революции. У них свои терки.
Тупой вопрос, кто обучал экипаж, кто его продал, ирнскому МО или СИР?
Мне по мозгам ездить не стоит. Цель была выбрана и уничтожена. Автоматический режим сам не включается.
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17.03.2021 18:55 Ответить
Как зачем сбивать? Не с американцами же воевать. Постреляли по американцам и что б остался без ответки лупанули по гражданским и миролюбы со всех щелей про деэкскалацию взвыли. Так же и в Украине с Боингом, сбили и на Порошенко надавили партнёры и тот капитулировал.
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17.03.2021 19:24 Ответить
Ну тогда прочтите какие события предшествовали сбитию в Иране. А в Украине что может быть непонятного или вы и о этих событиях не знаете?
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17.03.2021 19:43 Ответить
Что вы скромно читаете, а в день сбития Боинга в Иране неужели не нашли информации что случилось как раз до сбития? Конечно эти примеры к событиям в Иране не имеют отношения, это каждый отдельный террористический акт на государственном уровне, кроме рейса Тель Авив Новосибирск, там не все ясно, хотя по почерку: мы спрячимся за гражданскими, или как там )(уйло сказало, тоже на них похоже.
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17.03.2021 20:20 Ответить
Ну это у вас голословно. Чем факты опровергнуть можете?
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17.03.2021 20:40 Ответить
Ну и зачем дурачком прикидывается? Янки убили иранского генерала, Иран нанес удар ракетами по базам американцев и тут же сбил гражданский борт. Все события случайны? Просто государственный теракт, чтоб избежать ответа американцев. Точная калька сбития Боинга на Донбассе. Да и записи подтверждающие это уже появились.
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17.03.2021 21:43 Ответить
Ну и зачем перевирать события? Нападения на базы были что же день чуть ранее сбития, и американцы уж не помню сколько а искать некогда признали около сотни пострадавших. И после сбития Боинга Янки ограничились только угрозами и никакого ответа нет и до сих пор. Я вас не заставляю и не заставлю видеть очевидные вещи если вы этого не хотите. Но просто знайте что Иран и росийя вас убьют в любой момент тк терроризм там возведен в ранг государственной политики.
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18.03.2021 06:40 Ответить
Ракеты были запущены с разницей в пять секунд, т.е. в ручном режиме, значит все они видели и понимали. После первого попадания самолёт продолжал лететь, а задача была уничтожить именно этот борт. А на вопрос зачем, это было Ирану, похож на то, а зачем кацапам было сбивать Малазийский Боинг над лонбассом, тоже ведь не выгодно, но так получилось...
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18.03.2021 07:28 Ответить
думаєте у всіх память як у рибок ?
Іран відповів ударом по базам США(там були руйнування і загибель військових), якби не збиття нашого борта, то Ірану насипали б стільки тамагавків що мама не горюй, ну не пробачили б такого позора навіть клоуну Трампу, військові загинули, не тільки американці а і союзники. А так всі відразу переключились на збиття боїнга, і вже відповідь США виглядала б якось не так.
Це велика геополітична гра КАЦАПІВ, іранці там тільки статисти. І наш борт ВИБРАЛИ не просто так, зелоху показали що можуть "випадково" і його збити.
Хоча що це я рашаботу тут розписую ))
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18.03.2021 10:10 Ответить
з МН 17 кацапи лоханулись, мали збити свій борт, і тоді точно МИ були б винні у збитті, а кацапстанські "миротворці" які чекали на кордоні були б під Києвом. Тупість кацапні нас спасла.
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18.03.2021 10:13 Ответить
Ну я так не считаю напасть им пофиг, повод придумают потом, кстати тогда уже распятых мальчиков и закопанных бульдозерами рускочелюстных было навалом и Крым под эти песни уже был оккупирован. А вот остановить сопротивление и принудить к капитуляции пугая гражданскими жертвами тн союзников Украины, причем жертвами ихними, это сработало. Президент так и не выполнил закон об обороне а наподписывал всякой херни капитулянской.
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18.03.2021 10:34 Ответить
інфа про мальчіков і бабусь надутих піною була для місцевої вати, як нашої так і кацапської.
Збиття рашистами свого літака, означало б що Ми не контролюємо не тільки "посвтанців" а і власну армію, тому нас срочно потрібно "захищати" миротворцям, І це б подалось СВІТУ як перемога. Ну в Грузії ж проканало.
А так пару помилок тупих кацапів, перевернули все і похерили плани, розрахунок того БУКа вже давно годує хробаків за ту помилку.
Ну так що Порошок мав обявити війну ************ ? І так відвоював 3/2 територій у так званих ЛДНР.
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18.03.2021 10:50 Ответить
Не помню по закону обязан или нет, но это роли не играет, а вот вводить военное положение и тд обязан, даже при угрозе, а не то что оккупации страны. Ну они и так заявляли что мы не контролируем и далее по списку почему не начали "защищать"? В Крыму ведь "защитили" и похер на все? Это ещё при Турчинове было отваевано 2/3 а а достижения Порошенко это только минская капитуляция. Вся тактика )(уйла оккупировать небольшими кусками, добиваясь признания этого, пугая всех большой войной. И к сожалению все этому только подогревают.
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18.03.2021 11:05 Ответить
100%
это еще нужно уметь "случайно" уничтожить цель
как на меня - кацапы четко дали понять зе
будеш упиратся в Омане, собьем и спишем на стрвжей революции
или маджахедов
или еще каких непонятных талибов
качинського ляпнули и без пво
так что делайте выводы сами...
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18.03.2021 02:00 Ответить
Полностью согласен с версией о причастности кацапов к этой трагедии. Так же думаю, что это было сделано для запугивания зе, ведь если бы сбили не украинский самолёт, то осёл так бы ничего и не понял.
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18.03.2021 08:56 Ответить
Это у тебя какой по счету ник? За третью тысячу уже перевалил, спец по всему на свете?
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17.03.2021 19:03 Ответить
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17.03.2021 19:13 Ответить
Предсказуемо.
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17.03.2021 18:04 Ответить
пыль в глаза
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17.03.2021 18:06 Ответить
А всё-таки ,кого они так не хотели отпустить из Тегерана ? Ведь понимали последствия ,но это инкогнито было важнее. И для верности контрольной ракетой....
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17.03.2021 18:59 Ответить
Я же говорил , что стражам исламской революции ( обезьянам ) нельзя доверять ракеты
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17.03.2021 19:19 Ответить
Встреча зели в Омане, шантаж
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17.03.2021 22:35 Ответить
если почитать нормальных экспертов то !!! спутать медленно набирающий высоту пассажир,
да ещё со стороны аэропорта, с ракетой или военным самолётом типа штурмовика абсолют-
но невозможно - то есть в него конкретно целились и то что пульнули 2-мя!!! торпедами лиш-
нее тому подтверждение - была конкретная задача уничтожить конкретно этот борт..................
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17.03.2021 23:05 Ответить
какой бы вой стоял шоб тут по "ошибке" сбили иранский самолет , уже б флаги Украины жгли бы вовсю , и требовали бы крови
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17.03.2021 23:28 Ответить
Вообще какая-то дичь.Самолет был в воздушном пространстве АЭРОПОРТА!Его с вышки можно было увидеть!Так не бывает,это показательная порка.
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18.03.2021 07:45 Ответить
Да уж! А оператора зовут *****
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18.03.2021 08:07 Ответить
иранские свиньи сбили самолёт по приказу русских хозяев,
иран - государство террорист
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18.03.2021 09:03 Ответить
такое низзззя писать на Этом сайте !!!! ***!!!
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18.03.2021 22:33 Ответить
зеленский знает прааду, но Патрушев ему запретил рот открывать ...
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18.03.2021 09:06 Ответить
на Этом сайте Такое низззя писать!!!!!
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18.03.2021 22:32 Ответить
Дві!!, по помилці 'оператора'- , що за когнитивне марення .Оператори неприймають рішення,тим більше про массований обстріл літака з пасажирами (на взльоті) з міжнародного порта Ці ляпи хай клеють ,собі, в дурдомі
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18.03.2021 09:19 Ответить
Орда ,конечно, везде гадит,но в этом случае её "участие" не обязательно....Здесь разборки ИРАНСКИЕ . И кого они не хотели отпустить в Канаду ,в этом интрига!
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18.03.2021 10:50 Ответить
 
 