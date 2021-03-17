Во время голосования за "харьковские соглашения" были массовые фальсификации, некоторым нардепам предлагали $1-3 млн, - Доний
Экс-нардеп "НУ-НС" Олесь Доний вспомнил день голосования за "харьковские соглашения" и рассказал о массовой фальсификации результатов голосования.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".
По словам Дония, нардепы не могут понести ответственность за это голосвание.
"Вопрос в том, что в данном случае не было свободного волеизъявления. То есть происходила массовая фальсификация - голосование чужими карточками, чему есть множество свидетелей. Те, кто собственноручно не голосовали, сейчас заинтересованы в том, чтобы это подтвердить", - добавил экс-нардеп.
Доний рассказал, что был заранее организованный план акта массового насилия, в результате чего ряд депутатов получили тяжелые телесные повреждения.
"Есть информация, что за карточки депутатам предлагали от одного до трех миллионов долларов. Если будет доказано, что в процессе организации массовой фальсификации были привлечены деньги российского происхождения, то это прямой факт государственной измены. Соответственно, речь может идти о привлечении к ответственности не депутатов, а организаторов фальсификации и насилия с предполагаемыми признаками государственной измены (если все же будет доказано привлечения финансовой составляющей). У меня есть сомнение, что это произойдет", - отметил экс-нардеп.
"Я не знаком с таким количеством профессионалов в СБУ, прокуратуре и судебной системе, которые будут способны рассмотреть и доказать эти дела. Но даже как этап политической справедливости это тоже важно - такова позиция государства, оно стоит на страже государственных интересов. Хотя бы так", - подытожил Доний.
Подробнее читайте в материале "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".
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Ви спець по таким системам ? Ось я був лише інтегратором програмного інтерфейса таких систем захисту , тому тікьки знаю , що то не звичайні ключи з металобуду . Тому що , вони можуть захищаються не тільки електронними засобами , але й програмними через сістему кріптографічних ключів : public key , private key ... Й підібрати такі ключи можливо лише в фантастично-дегенеративних фільмах . Бо 32 регістра це 4 млрд . комбінацій ...
Можливо програма "рада" є повне лайно й не має достатньої ступені захисту , тобто кріптографічну . Тоді Ви дійсно праві . Й кримінал тоді , чому телепні купували це лайно . Але ж якщо припустити захист є , то кріптографія б не мала жодної комерційної цінності , якщо б навіть виробник й тим більш ослуговуючий персонал програмного продукту мав будь яку додаткову можливість "зламати код" . Єдина перевага , що виробник знає алгорітм щифрування . Але ж солідні виробники й тут дають покупцям можливисть ускладнити це , надаючи не один алгорітм , а 10 на вибір без можливости виробнику знати який алгорітм вибрав клієнт . Крім того головне - це кріптографічні ключи . Тобто на картці не сам секретний код знаходиться , наприклад який : 1, 2 ,3, 4 , й тим більше не кріптографічний ключ (який наприклад в шіснадцати-річній системі : D, B, 7, 6) а певний результат алгорітма математичних порозрядних операцій між секретним кодом й ключем . До речі й в базі данних може бути вибранний йще інший алгорітм шифрування ...
Як до мене , я бачу найбільш верогідний варіант , коли депутати тупо надали свій секретний код , а зараз вигадують дитячи казки про те , що щось там вкрали в них !
Можливо програма "Рада" є повне лайно й не має достатньої ступені захисту , тобто кріптографічну . Тоді Ви дійсно праві . Й кримінал тоді , чому телепні купували це лайно . Але ж якщо припустити захист є , то кріптографія б не мала жодної комерційної цінності , якщо б навіть виробник й тим більш обслуговуючий персонал програмного продукту мав будь яку додаткову можливість "зламати код" . Єдина перевага , що виробник знає алгорітм щифрування . Але ж солідні виробники й тут дають покупцям можливисть ускладнити це , надаючи не один алгорітм , а 10 на вибір без можливости виробнику знати який алгорітм вибрав клієнт . Крім того головне - це кріптографічні ключи . Тобто на картці не сам секретний код знаходиться , наприклад який : 1, 2 ,3, 4 , й тим більше не кріптографічний ключ (який наприклад в шіснадцати-річній системі : D, B, 7, 6) а певний результат алгорітма математичних порозрядних операцій між секретним кодом й ключем . До речі й в базі данних може бути вибранний йще інший алгорітм шифрування ... В результаті на картці набитий код 6, 8, C, F , а на серваку E, 4, 5, 9 , а реально це один код ...
Як до мене , я бачу найбільш верогідний варіант , коли депутати тупо надали свій секретний код , а зараз вигадують дитячи казки про те , що щось там вкрали в них !
Він взагалом така особистість , що дуже погано пачкуєтся до будь якої партії - й ось кому таке сподобається з ********* політиків ?!