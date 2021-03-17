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Во время голосования за "харьковские соглашения" были массовые фальсификации, некоторым нардепам предлагали $1-3 млн, - Доний

Во время голосования за

Экс-нардеп "НУ-НС" Олесь Доний вспомнил день голосования за "харьковские соглашения" и рассказал о массовой фальсификации результатов голосования.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

По словам Дония, нардепы не могут понести ответственность за это голосвание.

"Вопрос в том, что в данном случае не было свободного волеизъявления. То есть происходила массовая фальсификация - голосование чужими карточками, чему есть множество свидетелей. Те, кто собственноручно не голосовали, сейчас заинтересованы в том, чтобы это подтвердить", - добавил экс-нардеп.

Доний рассказал, что был заранее организованный план акта массового насилия, в результате чего ряд депутатов получили тяжелые телесные повреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рахманин о деле "харьковских соглашений": Зеленский боится фильма о "вагнеровцах" и пытается доказать свою патриотичность

"Есть информация, что за карточки депутатам предлагали от одного до трех миллионов долларов. Если будет доказано, что в процессе организации массовой фальсификации были привлечены деньги российского происхождения, то это прямой факт государственной измены. Соответственно, речь может идти о привлечении к ответственности не депутатов, а организаторов фальсификации и насилия с предполагаемыми признаками государственной измены (если все же будет доказано привлечения финансовой составляющей). У меня есть сомнение, что это произойдет", - отметил экс-нардеп.

"Я не знаком с таким количеством профессионалов в СБУ, прокуратуре и судебной системе, которые будут способны рассмотреть и доказать эти дела. Но даже как этап политической справедливости это тоже важно - такова позиция государства, оно стоит на страже государственных интересов. Хотя бы так", - подытожил Доний.

Подробнее читайте в материале "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

Также читайте: Парубий об ответственности за "харьковские соглашения": Должен отвечать Янукович, члены его правительства и нардепы, голосовавшие "за"

Автор: 

Доний Олесь (305) НУ-НС (1530) Харьковский пакт (218)


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Топ комментарии
+5
Это так же очевидно, как и то, что Путин - *****.
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17.03.2021 18:08
+2
Доній - один із небагатьох нормальних політиків в Україні... шкода, що таких дуже мало та шкода, що таких немає у владі.
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17.03.2021 18:32
+1
Вот и поле для работы СБУ и прокуратуры: кто предлагал, кому, кто взял, откуда деньжата...
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17.03.2021 17:56
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Скупали голоса за копейки.
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17.03.2021 17:55 Ответить
Это так же очевидно, как и то, что Путин - *****.
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17.03.2021 18:08 Ответить
Вот и поле для работы СБУ и прокуратуры: кто предлагал, кому, кто взял, откуда деньжата...
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17.03.2021 17:56 Ответить
Повылазили эксперты. Кровь почуяли
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17.03.2021 17:59 Ответить
Доний не всегда прав.Дубликаты карточек господин Литвин мог изготовить за 5мин,и раздать нужным людям.Это не раз и делалось и при других спикерах.Ахметов вообще не ходил на заседания,но всегда голосовал.Ну и тд.
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17.03.2021 17:59 Ответить
Тобто, Ви стверджуєте , що картки виготовлювалися без захисту як й уся система типу "Budge-Control" ?!
Ви спець по таким системам ? Ось я був лише інтегратором програмного інтерфейса таких систем захисту , тому тікьки знаю , що то не звичайні ключи з металобуду . Тому що , вони можуть захищаються не тільки електронними засобами , але й програмними через сістему кріптографічних ключів : public key , private key ... Й підібрати такі ключи можливо лише в фантастично-дегенеративних фільмах . Бо 32 регістра це 4 млрд . комбінацій ...
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17.03.2021 18:18 Ответить
Вы абсолютно правы,но все ваши посылы разбиваются о мрачную действительность нашей Рады и людей там прозаседавшихся.Здравый смысл там не ночевал,а только криминальный.
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17.03.2021 18:52 Ответить
Послухайте , шановний ...
Можливо програма "рада" є повне лайно й не має достатньої ступені захисту , тобто кріптографічну . Тоді Ви дійсно праві . Й кримінал тоді , чому телепні купували це лайно . Але ж якщо припустити захист є , то кріптографія б не мала жодної комерційної цінності , якщо б навіть виробник й тим більш ослуговуючий персонал програмного продукту мав будь яку додаткову можливість "зламати код" . Єдина перевага , що виробник знає алгорітм щифрування . Але ж солідні виробники й тут дають покупцям можливисть ускладнити це , надаючи не один алгорітм , а 10 на вибір без можливости виробнику знати який алгорітм вибрав клієнт . Крім того головне - це кріптографічні ключи . Тобто на картці не сам секретний код знаходиться , наприклад який : 1, 2 ,3, 4 , й тим більше не кріптографічний ключ (який наприклад в шіснадцати-річній системі : D, B, 7, 6) а певний результат алгорітма математичних порозрядних операцій між секретним кодом й ключем . До речі й в базі данних може бути вибранний йще інший алгорітм шифрування ...

Як до мене , я бачу найбільш верогідний варіант , коли депутати тупо надали свій секретний код , а зараз вигадують дитячи казки про те , що щось там вкрали в них !
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18.03.2021 15:27 Ответить
Якщо голова Ради дав команду технічному персоналу Ради, який завжди схильний виконувати накази то, могли швиденько поробити дублікати.
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18.03.2021 09:26 Ответить
Послухайте , шановний ...
Можливо програма "Рада" є повне лайно й не має достатньої ступені захисту , тобто кріптографічну . Тоді Ви дійсно праві . Й кримінал тоді , чому телепні купували це лайно . Але ж якщо припустити захист є , то кріптографія б не мала жодної комерційної цінності , якщо б навіть виробник й тим більш обслуговуючий персонал програмного продукту мав будь яку додаткову можливість "зламати код" . Єдина перевага , що виробник знає алгорітм щифрування . Але ж солідні виробники й тут дають покупцям можливисть ускладнити це , надаючи не один алгорітм , а 10 на вибір без можливости виробнику знати який алгорітм вибрав клієнт . Крім того головне - це кріптографічні ключи . Тобто на картці не сам секретний код знаходиться , наприклад який : 1, 2 ,3, 4 , й тим більше не кріптографічний ключ (який наприклад в шіснадцати-річній системі : D, B, 7, 6) а певний результат алгорітма математичних порозрядних операцій між секретним кодом й ключем . До речі й в базі данних може бути вибранний йще інший алгорітм шифрування ... В результаті на картці набитий код 6, 8, C, F , а на серваку E, 4, 5, 9 , а реально це один код ...

Як до мене , я бачу найбільш верогідний варіант , коли депутати тупо надали свій секретний код , а зараз вигадують дитячи казки про те , що щось там вкрали в них !
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18.03.2021 15:33 Ответить
Доній - один із небагатьох нормальних політиків в Україні... шкода, що таких дуже мало та шкода, що таких немає у владі.
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17.03.2021 18:32 Ответить
Нема , бо колись був НУНС , а потім розчарувався в Ющенко , а особливо негативно ставиться до Порошенко . На порядок крайще до Тимошенко . Серед його колишніх колег по НУНС (які усі підтримували БПП й ЕС) така позиція не до сподоби подавній більшості .
Він взагалом така особистість , що дуже погано пачкуєтся до будь якої партії - й ось кому таке сподобається з ********* політиків ?!
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17.03.2021 19:55 Ответить
Оце доній так гарно співає, бо мабуть рильце в пушку! Ми пам'ятаємо як пр справно виділяла грошики на його округ,так що «нє нада ля-ля» всі продалися!!!
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17.03.2021 20:33 Ответить
Його тоді в сесійній залі Ради побили до струсу мозку. Так що, не звізди.
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18.03.2021 09:23 Ответить
Тут якогось суддю Вовка не здатні до суду привести, а лякають колишніх та діючих політиків та депутатів. Хоча, при Порошенко такого не було.
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18.03.2021 09:22 Ответить
 
 