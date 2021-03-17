Во время голосования за "харьковские соглашения" были массовые фальсификации, некоторым нардепам предлагали $1-3 млн, - Доний

Экс-нардеп "НУ-НС" Олесь Доний вспомнил день голосования за "харьковские соглашения" и рассказал о массовой фальсификации результатов голосования.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

По словам Дония, нардепы не могут понести ответственность за это голосвание.

"Вопрос в том, что в данном случае не было свободного волеизъявления. То есть происходила массовая фальсификация - голосование чужими карточками, чему есть множество свидетелей. Те, кто собственноручно не голосовали, сейчас заинтересованы в том, чтобы это подтвердить", - добавил экс-нардеп.

Доний рассказал, что был заранее организованный план акта массового насилия, в результате чего ряд депутатов получили тяжелые телесные повреждения.

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"Есть информация, что за карточки депутатам предлагали от одного до трех миллионов долларов. Если будет доказано, что в процессе организации массовой фальсификации были привлечены деньги российского происхождения, то это прямой факт государственной измены. Соответственно, речь может идти о привлечении к ответственности не депутатов, а организаторов фальсификации и насилия с предполагаемыми признаками государственной измены (если все же будет доказано привлечения финансовой составляющей). У меня есть сомнение, что это произойдет", - отметил экс-нардеп.

"Я не знаком с таким количеством профессионалов в СБУ, прокуратуре и судебной системе, которые будут способны рассмотреть и доказать эти дела. Но даже как этап политической справедливости это тоже важно - такова позиция государства, оно стоит на страже государственных интересов. Хотя бы так", - подытожил Доний.

Подробнее читайте в материале "Харьковские соглашения: сможет ли Украина закрыть политический "гештальт".

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