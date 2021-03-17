По материалам СБУ открыто 184 уголовных производства в отношении экологических преступлений, - Баканов

В течение 2020-2021 годов по материалам Службы безопасности Украины различные правоохранительные органы открыли 184 уголовных производства в отношении экологических преступлений.

Об этом председатель СБУ Иван Баканов сообщил на совещании в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как результат - 98 лицам сообщено о подозрении, а 16 обвинительных приговоров суда уже вступили в силу.

"Вопросы экологии - один из элементов национальной безопасности. Ведь локальные нарушения могут рано или поздно нанести огромный ущерб всей стране. Поэтому неудивительно, что именно к подследственности СБУ отнесены преступления по статье 441 Уголовного кодекса - "Экоцид", - подчеркнул Баканов.

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Среди последствий экоцида, который нанес масштабные разрушения и ущерб государству, глава СБУ назвал наводнение на Прикарпатье в июне 2020 года. Экологическая катастрофа пока расследуется следователями Управления СБУ в Ивано-Франковской области по статьям "Экоцид", "Злоупотребление властью" и "Незаконная вырубка леса".

По словам Баканова, география незаконной вырубки лесов не ограничивается Прикарпатьем. СБУ регулярно фиксирует нарушения в лесхозах на Волыни, Закарпатье, Харьковщине, Сумщине, Кировоградщине и в других регионах.

Кроме того, по фактам контрабанды древесины (ст. 201-1 Уголовного кодекса) открыто 17 производств. В суд с обвинительными актами направлено уже 6.

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Также частыми экологическими преступлениями является добыча полезных ископаемых, в том числе янтаря (в частности, открыто уголовное производство по его масштабной добыче на территории 6-ти районов Ривненской области); нарушение правил охраны или использования недр; загрязнение окружающей среды.

Чтобы предотвратить это, по убеждению Баканова, прежде всего нужны законодательные изменения. Потому что сегодня незаконная добыча полезных ископаемых местного значения карается только админштрафом.

Также большинство уголовных дел по намыву песка закрывается, поскольку по закону он является ископаемым местного значения. А уголовная ответственность наступает только за добычу ископаемых общегосударственного значения.

"Поэтому мы должны перекрыть все эти "лазейки". Потому что если есть системные нарушения закона, значит - должен быть и системный ответ государства ", - добавил глава СБУ.

В свою очередь Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что координационное совещание по вопросам экологии проводится, к сожалению, впервые за 30 лет. "И несмотря на то, что вопросы защиты окружающей среды сегодня регулируют более четырех десятков законов, система ответственности за экологические правонарушения и обеспечение соблюдения экологических прав человека продолжает оставаться достаточно слабой. Поэтому этот год должен стать годом защиты экологии и эффективного взаимодействия правоохранительных органов", - подчеркнула она.