ВАКС отказался продлевать срок следствия по делу о "пленках Вовка", дело могут закрыть

Высший антикоррупционный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в продолжении расследования дела о пленках главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Такое решение 17 марта принял судья Андрей Бицюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське". Постановление обжалованию не подлежит.

Сегодня, 17 марта, был последний день, отведенный на расследование дела. Теперь правоохранители должны объявить окончательное решение — завершить расследование или закрыть дело.

"Это может максимально негативно повлиять на ход дела, ведь ряд экспертиз до сих пор не завершен", — отмечают в Центре противодействия коррупции.

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Напомним, 15 марта Высший антикоррупционный суд решил остановить судопроизводство на время розыска главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Его в очередной раз не смогли найти и принудительно доставить в суд, чтобы избрать меру пресечения.

Теперь суд отказал НАБУ в продлении сроков следствия по этому делу.

В январе тот же судья Бицюк уже отказывал детективам Национального антикоррупционного бюро в ходатайстве продлить еще на два месяца сроки расследования по делу. Тогда НАБУ подало еще одно ходатайство, и на этот раз судья его удовлетворил.

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НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева, в частности, его главу Павла Вовка, в многочисленных нарушениях закона: попытке узурпировать судебную власть в стране и неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов. Антикоррупционеры опубликовали записи разговоров судей ОАСК в качестве доказательств правонарушений.

По версии следствия, Вовк возглавил преступную организацию, целью которой был захват государственной власти. Этого хотели достичь, установив контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создав искусственные препятствия в их работе.