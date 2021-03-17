РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10580 посетителей онлайн
Новости
3 760 26

ВАКС отказался продлевать срок следствия по делу о "пленках Вовка", дело могут закрыть

ВАКС отказался продлевать срок следствия по делу о

Высший антикоррупционный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в продолжении расследования дела о пленках главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Такое решение 17 марта принял судья Андрей Бицюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське". Постановление обжалованию не подлежит.

Сегодня, 17 марта, был последний день, отведенный на расследование дела. Теперь правоохранители должны объявить окончательное решение — завершить расследование или закрыть дело.

"Это может максимально негативно повлиять на ход дела, ведь ряд экспертиз до сих пор не завершен", — отмечают в Центре противодействия коррупции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения

Напомним, 15 марта Высший антикоррупционный суд решил остановить судопроизводство на время розыска главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Его в очередной раз не смогли найти и принудительно доставить в суд, чтобы избрать меру пресечения.

Теперь суд отказал НАБУ в продлении сроков следствия по этому делу.

В январе тот же судья Бицюк уже отказывал детективам Национального антикоррупционного бюро в ходатайстве продлить еще на два месяца сроки расследования по делу. Тогда НАБУ подало еще одно ходатайство, и на этот раз судья его удовлетворил.

Также на Цензор.НЕТ: Сытник о доставке судьи ОАСК Вовка в суд: есть максимальное противодействие со стороны защиты

НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева, в частности, его главу Павла Вовка, в многочисленных нарушениях закона: попытке узурпировать судебную власть в стране и неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов. Антикоррупционеры опубликовали записи разговоров судей ОАСК в качестве доказательств правонарушений.

По версии следствия, Вовк возглавил преступную организацию, целью которой был захват государственной власти. Этого хотели достичь, установив контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создав искусственные препятствия в их работе.

Автор: 

НАБУ (4219) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1206) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
Ха, вот так - просто не идешь в суд и дело закрывается само собой) Это только лохов могут силой притащить, а не вовка.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:21
+10
Рехварміровалі, рехварміровалі і не вирехварміровалі...
показать весь комментарий
17.03.2021 18:20
+10
Не приходь до суду і ти не винен! Кльово, чо!

-Підсудний, ви вбили дружину?
-Нєт!
-Ну, на "нєт" - і суда нєт! (с)
показать весь комментарий
17.03.2021 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рехварміровалі, рехварміровалі і не вирехварміровалі...
показать весь комментарий
17.03.2021 18:20 Ответить
писюнисту и карты в руки. Хотя, о чем это я??? У него же во рту бенин леденец.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:22 Ответить
Судьям ВАКСа намазать жопу ваксой
показать весь комментарий
17.03.2021 18:29 Ответить
ой, а що тут зєбануті роблять при владі 2 роки?
показать весь комментарий
17.03.2021 18:47 Ответить
Ну от - бджоли проти меду? Аж ніяк
показать весь комментарий
17.03.2021 18:20 Ответить
Ха, вот так - просто не идешь в суд и дело закрывается само собой) Это только лохов могут силой притащить, а не вовка.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:21 Ответить
Тому що на Вовка потрібно було відкривати полювання а не тягнути в суд. Тоді і результат був би нормальний, в когось мабуть і шкіра на стіні висіла б до цього часу.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:54 Ответить
Может его уже кто-то того... пристрелил ? А тут его ищут пожарные, ищут с собаками...
показать весь комментарий
17.03.2021 20:43 Ответить
Зато эпоха бидности-та-брэхни закончилась...
вот.
показать весь комментарий
17.03.2021 18:22 Ответить
А до суду Лінча не пробували звертатись?
показать весь комментарий
17.03.2021 18:22 Ответить
А по другому нельзя.ТОЛЬКО СУД ЛИНЧА,
показать весь комментарий
17.03.2021 18:26 Ответить
Не приходь до суду і ти не винен! Кльово, чо!

-Підсудний, ви вбили дружину?
-Нєт!
-Ну, на "нєт" - і суда нєт! (с)
показать весь комментарий
17.03.2021 18:23 Ответить
Верховерство права, честь судьи?
показать весь комментарий
17.03.2021 18:26 Ответить
ВАКС відмовився продовжувати термін слідства у справі щодо "плівок Вовка", справу можуть закрити - Цензор.НЕТ 3337
показать весь комментарий
17.03.2021 18:29 Ответить
ВАКС відмовився продовжувати термін слідства у справі щодо "плівок Вовка", справу можуть закрити - Цензор.НЕТ 2688
показать весь комментарий
17.03.2021 18:32 Ответить
Вовк- це лакмус:відрразу ясно,що всі розмови про правову реформу і боротьбу з корупцією-до сра.и
показать весь комментарий
17.03.2021 18:35 Ответить
Так Вовк этот ВАКС может с потрохами сдать, дураки они что-ли ....
показать весь комментарий
17.03.2021 18:50 Ответить
отстреливать пора уродов...
показать весь комментарий
17.03.2021 18:58 Ответить
Судова мафія своїх не здає ,навіть ніякого інстинкту самозбереження ,вони думають що прийшли на завжди ,помиляєтесь ,скількир ще народ може терпіти ?
показать весь комментарий
17.03.2021 19:27 Ответить
Пабло Собаков наш будущий приЗЕдент,до гадалки не ходи.
показать весь комментарий
17.03.2021 20:09 Ответить
По судьям надо отдельный карательный орган создавать.
показать весь комментарий
17.03.2021 20:39 Ответить
Вовк весь этот спектакль согласовал сначала с ВАКСОМ.
показать весь комментарий
17.03.2021 20:40 Ответить
ВОТ СКОТЫ !
показать весь комментарий
18.03.2021 01:11 Ответить
судейская мафия в деле! таким судьям нужно пожизненное давать и с полной конфискацией имущества.
показать весь комментарий
18.03.2021 01:58 Ответить
А на роботі його не шукали чи він взяв відпустку?
показать весь комментарий
18.03.2021 09:19 Ответить
 
 