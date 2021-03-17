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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новоташковского, Светлодарского, Песков, Гнутово и Луганского, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новоташковского, Светлодарского, Песков, Гнутово и Луганского, - пресс-центр ОС

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарского и Песков - из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также читайте: Один украинский воин получил боевую травму в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Также сообщается, что с помощью БПЛА малого и дальнего радиусов действия СММ ОБСЕ зафиксировала на полигонах ОРДЛО значительное скопление вооружения и военной техники.

Миссия ОБСЕ сообщила о систематическом препятствование работе БПЛА различных радиусов действия. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории.

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Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Я дякую, Солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття...
Хай Янгол буде завжди там, з тобою.

Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.

Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.
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17.03.2021 18:36 Ответить
вопрос нашим войнам - вы хоть матом их кроете, или и это тоже запрещено?
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17.03.2021 20:01 Ответить
Слава Українським воїнам
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17.03.2021 23:05 Ответить
 
 