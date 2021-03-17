Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новоташковского, Светлодарского, Песков, Гнутово и Луганского, - пресс-центр ОС
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарского и Песков - из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
Также сообщается, что с помощью БПЛА малого и дальнего радиусов действия СММ ОБСЕ зафиксировала на полигонах ОРДЛО значительное скопление вооружения и военной техники.
Миссия ОБСЕ сообщила о систематическом препятствование работе БПЛА различных радиусов действия. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории.
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Я дякую, Солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття...
Хай Янгол буде завжди там, з тобою.
Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.
Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.