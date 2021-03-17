Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новоташковского, Светлодарского, Песков, Гнутово и Луганского, - пресс-центр ОС

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарского и Песков - из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Также сообщается, что с помощью БПЛА малого и дальнего радиусов действия СММ ОБСЕ зафиксировала на полигонах ОРДЛО значительное скопление вооружения и военной техники.

Миссия ОБСЕ сообщила о систематическом препятствование работе БПЛА различных радиусов действия. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории.

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